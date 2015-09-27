Фотографии умерших родственников

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 255 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:23 by

Помню, когда я была маленькой, я постоянно на лето уезжала к бабушке в деревню. Конечно, там всегда было интересно, происходило много чего, как мне казалось, магического, завораживающего. Каждый рассказывал свои рассказы о русалках, о ведьмах, про заколдованный Симановский лес, из которого невозможно выбраться, хотя он и казался очень простым, про домовых и прочее. Но навсегда мне запомнилось вот такое событие, если его можно назвать так, которое произошло со мной.В старом доме, где жило не одно поколение нашей семьи (там, где я жила, приезжая на лето), в большой комнате, где я спала, целая стена была увешена фотографиями наших умерших родственников. Мне было лет 8, и в начале помню было очень интересно спрашивать: «А кто это, кто это, а это?».Потом я помню дядя, бабушка и отец ушли готовить семейный ужин, а я осталась в комнате и упорно смотрела на одну, почему-то очень заинтересовавшую меня фотографию, моего покойного двоюродного дяди (которого я совершенно не помнила, а может, даже не видела), и я увидела, как он мне моргнул и улыбнулся. С криками я вылетела с комнаты, влетела на веранду, где готовился ужин, рассказала все родным, но, конечно, они не поверили, сказали, привиделось, но я и не стала спорить, ведь правду говорят, если долго смотреть на фотографию, может всякое показаться. Спустя пару дней это просто мною как-то забылось, помогала в огороде, купалась на речке, гуляла с друзьями, в общем, хорошие впечатления затмили это подмигивание с фотографии.Но потом, в обычную ночь, я как обычно легла спать. Чувствую, что вот сейчас я засну, после чего началось твориться то чего, наверное, я не забуду никогда. Я перестала чувствовать ноги, они казались мне ватными и тяжелыми, дышать стало очень тяжело, комната начала кружиться, как будто неведомая мне сила крутила кровать вместе со мной, я постоянно панически чувствовала эти многочисленные взгляды со стен, меня бросило в жар. Единственное, что тогда я смогла сказать в слезах: «Не надо больше, пожалуйста». Все прекратилось, я сидела, смотрела на стену, уже она меня не пугала, на глазах были слезы, в комнату влетел отец, спросил, что случилось? Я успокоилась моментально, поняла, что мне не поверят, и ответила: "Да ничего, сон плохой приснился". На следующую ночь я перешла спать на другую кровать, она была в этой же комнате, но стояла в углу так, что под обзор фотографий я не попадала. После этого спокойно спала, меня не мучили кошмары, а даже наоборот.Позже, когда приехала мама, меня навестить, она спала на том самом месте, где со мной все это случилось. Наутро она спросила: «Тебе тоже на том месте плохо спалось? Меня всю ночь мучили». Я ей рассказала, что случилось со мной, она ответила, что нельзя так много фотографий умерших в комнате вешать, а то и не такое может быть.Автор - Настя.

Ключевые слова: Деревня бабушка фото неведомая сила кошмары

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