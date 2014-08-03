Дед

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:08

SpeedsterMC Просмотров: 491 Комментарии: 7 +11 Сегодня, 16:08 by

В детстве, как и многие, на лето всегда приезжал к бабушке с дедушкой в деревню. Все, за исключением огорода, мне там нравилось, поэтому никогда не противился этим поездкам.Когда мне было около десяти лет, мы в очередной раз поехали к бабушке с дедушкой.В последние два года дед с бабушкой сильно разругались, дошло до того, что дед уехал жить к родственникам в соседнюю деревню. Мне запрещали туда ходить, но меня не остановить. Ссылаясь на то, что шёл с друзьями ловить рыбу, я бегал к деду (с которым эту рыбу и ловил).В этом году, придя туда, я обнаружил, что дед теперь живёт один. От бабушки я узнал, что родственники переехали в город, который находился в часе езды от нашей деревни.Меня это не так сильно волновало, и я в очередной раз позвал деда на рыбалку. К моему удивлению, он повёл меня не к нашему любимому озеру, а к какому-то "рыбному месту".На протяжении месяца мы ходили туда, пока однажды меня не поймала мама. Она сразу начала меня спрашивать, часто ли я хожу туда. Естественно, я сказал, что это только первый раз. Так как дойти я не успел, мама почему-то поверила мне.Конечно, я не хотел сдаваться, поэтому, чтобы хоть как-то вырваться к деду, я взял несколько соседских детей и направился к "рыбному месту", в котором дед всегда ждал меня, если я опоздаю.Увидев, что я действительно с друзьями, меня отпустили.Но когда мы пришли, то ни деда, ни омута не было. Была просто поляна.Я сразу побежал к дому деда, который был уже продан другим людям.Я расспросил бабку и узнал, что дед уже два месяца как умер. На вопрос об омуте она вообще отказалась отвечать, ещё и заставила крестик носить. Сказала, что нечисть балуется.

Ключевые слова: Деревня рыбалка дед омут авторская история

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