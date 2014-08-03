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Истории из жизни

Дед

В детстве, как и многие, на лето всегда приезжал к бабушке с дедушкой в деревню. Все, за исключением огорода, мне там нравилось, поэтому никогда не противился этим поездкам.

Когда мне было около десяти лет, мы в очередной раз поехали к бабушке с дедушкой.
В последние два года дед с бабушкой сильно разругались, дошло до того, что дед уехал жить к родственникам в соседнюю деревню. Мне запрещали туда ходить, но меня не остановить. Ссылаясь на то, что шёл с друзьями ловить рыбу, я бегал к деду (с которым эту рыбу и ловил).

В этом году, придя туда, я обнаружил, что дед теперь живёт один. От бабушки я узнал, что родственники переехали в город, который находился в часе езды от нашей деревни.
Меня это не так сильно волновало, и я в очередной раз позвал деда на рыбалку. К моему удивлению, он повёл меня не к нашему любимому озеру, а к какому-то "рыбному месту".
На протяжении месяца мы ходили туда, пока однажды меня не поймала мама. Она сразу начала меня спрашивать, часто ли я хожу туда. Естественно, я сказал, что это только первый раз. Так как дойти я не успел, мама почему-то поверила мне.

Конечно, я не хотел сдаваться, поэтому, чтобы хоть как-то вырваться к деду, я взял несколько соседских детей и направился к "рыбному месту", в котором дед всегда ждал меня, если я опоздаю.
Увидев, что я действительно с друзьями, меня отпустили.
Но когда мы пришли, то ни деда, ни омута не было. Была просто поляна.
Я сразу побежал к дому деда, который был уже продан другим людям.

Я расспросил бабку и узнал, что дед уже два месяца как умер. На вопрос об омуте она вообще отказалась отвечать, ещё и заставила крестик носить. Сказала, что нечисть балуется.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08 by SpeedsterMCПросмотров: 491Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Деревня рыбалка дед омут авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 16:42
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6855|-1)
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Комментариев: 5 543
Ух ты, прямо классика "деревенского" жанра!
Плюс))
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:02
+2
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Комментариев: 922
Да уж, жуть. А что сразу то не сказали про смерть деда, ох уж эти тайны там где не надо. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: OlgaSha
Сегодня, 17:12
+2
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Ну вот почему сразу ребенку не сказать о смерти дедушки? И не ходил бы мальчик неизвестно с кем к несуществующему омуту. Как подумаю о том, что могло там с ним случиться... Кошмар! Поставила плюс.
Зарегистрирован: 26.03.2017
#4 написал: Talisha
Сегодня, 17:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (835|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 879
Мне понравилось!! Интересно, сколько рыбы из "омута" переловил бы мальчик, прежде чем узнал бы правду, если б не мама? Параллельная реальность?
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: OlgaSha
Сегодня, 17:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 33
Да, кстати, а рыба-то настоящая была, вы её ели, или когда домой приносили, она исчезала?
Зарегистрирован: 26.03.2017
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:43
+2
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Репутация: (148|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 880
Вот это мистика! Прям мурашки по коже от прочитанного, страшно. Чего только не бывает. А как же рыба, вы же её кушали потом? Загадочно, от меня плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 20:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 452
О дедушке вообще нет информации, акромя, что он разругался с бабушкой, поэтому получилось вовсе неизящно, а значит неправдоподобно. Видите ли, такая невероятная ситуация обязательно дает впечатление памяти о поведении деда. Воспоминаний оных в истории нет - значит история из цикла фантазий.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
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