Медиум

Летяга Просмотров: 67 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:23 by

За столом медиума сидит юная девушка, одетая зауженные джинсы и растянутый свитер. Волосы, ярко-рыжие, точно жаркое пламя, собраны в конский хвост. Руки положила на колени и внимательно смотрит поверх толстых очков на медиума, зрелую женщину, одетую, как школьница-гот, во всё чёрное.Медиум делает плавные пасы над хрустальным шаром, выпучивая глаза всматривается внутрь. Над её плечом висит призрак тёртого жизнью мужчины в военной форме. Нижняя часть тела призрака похожа на сигаретный дым.— Ну так, милочка, уточните, что вас привело ко мне? — спросила медиум, стараясь сделать голос таинственным и томным, но прокуренное насквозь горло помешало.— Я хочу поговорить с папой! — бойко ответила девушка и опустила глаза.— Милочка, надеюсь у тебя есть деньги? Мои услуги стоят дорого, сама понимаешь. Опасно связываться со сверхъестественными силами.— Да...конечно. Этого хватит?Девушка, порывшись в кармане, положила на стол плотный валик пятитысячных купюр, глаза медиума вспыхнули, будто в черепе зажегся мощный фонарь. Она торопливо положила ладонь на деньги и утащила. Быстро облизав губы, заговорила:— Ну что ж, приступим. Давно твой папа умер?— Две недели назад.Призрак приблизился к гадалке, медленно провёл рукой через череп, высунул указательный палец и мизинец из глаза, карикатурно зашевелил. Девочка зажала рот ладонями, согнулась пополам, стараясь удержать смех. Медиум широко улыбнулась, приняв булькающие звуки, за приступ отчаянного горя.— Хорошо деточка, не плачь, как звали отца?— Епистафий...— Кхм...редкое имя. Ну, возьми себя в руки, думай об отце, зови его сюда, но только мысленно!Девочка зажмурилась, положила руки на стол и сжала кулачки, изображая максимальные усилия. Медиум расставила на столе ароматические палочки, подожгла одну за другой и начала размахивать руками над хрустальным шаром. Дым от палочек, закручиваясь за руками короткими коловоротами, разлетается по комнате.— Боже...опять этот цирк. — пробормотал призрак, облетая женщину. — Ну хоть бы один придумал что новое. А то от этого действительно хочется уйти к Свету.— О! — резко заголосила медиум стараясь играть голосом. — Я чувствую! Он здесь!Девушка и призрак вздрогнули.— Где?— У тебя за плечом!— Нет, я не там, — пробормотал призрак, зависнув перед медиумом и делая неприличный жест. — Девочка, пойдем отсюда, это очередная мошенница.Девочка и медиум говорили еще минут двадцать, к неудовольствию призрака. Медиум даже начала говорить пародией на мужской голос, говоря, как любит девочку и скучает, но вот, пора уходить и прощаться. Но если она захочет поговорить ещё, он обязательно откликнется на зов, и именно этого медиума.***Выйдя на улицу, девочка отошла в соседний двор и, сев на лавочку, достала из заднего кармана дешевый блокнот и огрызок карандаша. Поморщившись, вычеркнула ещё одно имя из длинного списка.— Ну сколько можно... Мы уже штук сорок этих клоунов обошли! Ну должен же хоть один быть настоящим?— Сильно сомневаюсь, деточка, — сказал призрак. — Вот, держи.Он протянул напарнице толстую пачку денег, заботливо перетянутую черной резинкой для волос. Девочка взяла и сунула в карман.— Тут больше, чем я ей дала.— Считай, что мы взяли с неё штраф за мошенничество. Ладно, домой?— Да, я устала... Клянусь богом, если завтра хоть один зажжет эти палки, меня стошнит!— Ну это хоть смешно будет.— Не мне, — буркнула девушка. — Ладно, пошли, может быть завтра нам расскажут, кто ты и почему я тебя вижу.— Ой сомневаюсь.Девушка пошла вдоль дороги в сторону метро, игнорируя остановки. Призрак полетел следом, насвистывая прилипчивую мелодию.Автор: Лит Блог.

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