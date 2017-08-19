МедиумЗа столом медиума сидит юная девушка, одетая зауженные джинсы и растянутый свитер. Волосы, ярко-рыжие, точно жаркое пламя, собраны в конский хвост. Руки положила на колени и внимательно смотрит поверх толстых очков на медиума, зрелую женщину, одетую, как школьница-гот, во всё чёрное.
Медиум делает плавные пасы над хрустальным шаром, выпучивая глаза всматривается внутрь. Над её плечом висит призрак тёртого жизнью мужчины в военной форме. Нижняя часть тела призрака похожа на сигаретный дым.
— Ну так, милочка, уточните, что вас привело ко мне? — спросила медиум, стараясь сделать голос таинственным и томным, но прокуренное насквозь горло помешало.
— Я хочу поговорить с папой! — бойко ответила девушка и опустила глаза.
— Милочка, надеюсь у тебя есть деньги? Мои услуги стоят дорого, сама понимаешь. Опасно связываться со сверхъестественными силами.
— Да...конечно. Этого хватит?
Девушка, порывшись в кармане, положила на стол плотный валик пятитысячных купюр, глаза медиума вспыхнули, будто в черепе зажегся мощный фонарь. Она торопливо положила ладонь на деньги и утащила. Быстро облизав губы, заговорила:
— Ну что ж, приступим. Давно твой папа умер?
— Две недели назад.
Призрак приблизился к гадалке, медленно провёл рукой через череп, высунул указательный палец и мизинец из глаза, карикатурно зашевелил. Девочка зажала рот ладонями, согнулась пополам, стараясь удержать смех. Медиум широко улыбнулась, приняв булькающие звуки, за приступ отчаянного горя.
— Хорошо деточка, не плачь, как звали отца?
— Епистафий...
— Кхм...редкое имя. Ну, возьми себя в руки, думай об отце, зови его сюда, но только мысленно!
Девочка зажмурилась, положила руки на стол и сжала кулачки, изображая максимальные усилия. Медиум расставила на столе ароматические палочки, подожгла одну за другой и начала размахивать руками над хрустальным шаром. Дым от палочек, закручиваясь за руками короткими коловоротами, разлетается по комнате.
— Боже...опять этот цирк. — пробормотал призрак, облетая женщину. — Ну хоть бы один придумал что новое. А то от этого действительно хочется уйти к Свету.
— О! — резко заголосила медиум стараясь играть голосом. — Я чувствую! Он здесь!
Девушка и призрак вздрогнули.
— Где?
— У тебя за плечом!
— Нет, я не там, — пробормотал призрак, зависнув перед медиумом и делая неприличный жест. — Девочка, пойдем отсюда, это очередная мошенница.
Девочка и медиум говорили еще минут двадцать, к неудовольствию призрака. Медиум даже начала говорить пародией на мужской голос, говоря, как любит девочку и скучает, но вот, пора уходить и прощаться. Но если она захочет поговорить ещё, он обязательно откликнется на зов, и именно этого медиума.
***
Выйдя на улицу, девочка отошла в соседний двор и, сев на лавочку, достала из заднего кармана дешевый блокнот и огрызок карандаша. Поморщившись, вычеркнула ещё одно имя из длинного списка.
— Ну сколько можно... Мы уже штук сорок этих клоунов обошли! Ну должен же хоть один быть настоящим?
— Сильно сомневаюсь, деточка, — сказал призрак. — Вот, держи.
Он протянул напарнице толстую пачку денег, заботливо перетянутую черной резинкой для волос. Девочка взяла и сунула в карман.
— Тут больше, чем я ей дала.
— Считай, что мы взяли с неё штраф за мошенничество. Ладно, домой?
— Да, я устала... Клянусь богом, если завтра хоть один зажжет эти палки, меня стошнит!
— Ну это хоть смешно будет.
— Не мне, — буркнула девушка. — Ладно, пошли, может быть завтра нам расскажут, кто ты и почему я тебя вижу.
— Ой сомневаюсь.
Девушка пошла вдоль дороги в сторону метро, игнорируя остановки. Призрак полетел следом, насвистывая прилипчивую мелодию.
Автор: Лит Блог.
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Вчера, 22:23 by ЛетягаПросмотров: 67Комментарии: 1
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