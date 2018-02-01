Я была в своей прошлой жизни

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 51 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:11 by

Мы путешествовали на автомобиле по Прибалтике. Осматривали большие и маленькие города, наслаждались природой. Пора было искать ночлег — гостиницу заранее не заказывали. Уже подъезжали к окраине населенного пункта, как вдруг наша машина чихнула, хрюкнула и заглохла.— Этого еще не хватало! — Леша открыл капот, поковырялся там и спросил: — Ну и где сейчас искать ближайший автосервис? Ночью. В чужой стране!— Смотри, вон, за деревьями, огонек светится. Там явно какое-то жилье. Пойдем туда, спросим?Это был старый дом, стоявший в парке. Вдоль аллеи росли вековые липы, дорожка вымощена булыжником.— Здесь, вероятно, раньше жили далеко не бедные люди, раз такие хоромы смогли отгрохать! Смотри, какие колонны около входа, — присвистнул Алексей.— Да, они были богаты, но несчастливы. Горе посетило этот дом, — тихо ответила ему я и уверенно направилась к входу.Чудно, но у меня появилось ощущение, что я раньше здесь бывала… Вот сейчас за поворотом должна быть статуя ангелочка. И она действительно оказалась там! Все выглядело знакомым.— Странно, откуда я все это знаю? — удивилась.— Возможно, выбирая по Интернету маршрут, видела фотографии. Ладно, приготовься умолять не бросать нас на произвол судьбы!— Эту статую поставили в честь рождения Элизы. Молодые родители были безумно счастливы. Они очень любили друг друга и не могли нарадоваться на дочку. А потом случилась беда…— Глубокие познания. Ты хорошо подготовилась к путешествию, — хмыкнул Леша и постучал в дверь.Нам открыла приятная пожилая женщина, она приветливо улыбнулась и предложила войти.— Путники устали с дороги? Сейчас я прикажу подать ужин, — она вышла из комнаты.— Радуйся. Нас накормят! — шепнула я мужу.— Старуха говорила по-латышски. Ты что, его знаешь?И тут до меня дошло: я ведь и правда поняла все, что сказала хозяйка. Все это было очень странно… Вскоре на столе появились вино,бутерброды, булочки.— Угощайтесь, пожалуйста! — на ломаном русском предложила женщина. — Давайте знакомиться: меня зовут Анна-Мария. Я давно живу в этих местах, много, много лет… Я всегда верила, что малышка вернется. Пусть и через сто с лишним лет. И ждала… Теперь смогу спокойно покинуть этот мир. Хотя до сих пор остается загадкой, куда она исчезла.«Бабуля явно не в своем уме!» — пронеслось у меня в голове, а женщина словно прочитала мои мысли и ответила:— Не переживай, я вполне нормальная. И не причиню вам вреда. Ведь столько лет ждала этой встречи… И вот — дождалась…Лешка зевнул.— Хотите отдохнуть? — обратилась к нему хозяйка. — Для вас готова комната наверху. Идите, а мы еще немного поговорим.— Да, Леш, она находится слева от лестницы. Смотри не споткнись: там одна ступенька криво прибита, — сказала я и сама опешила от своих слов: «Дежавю? Или я просто сошла с ума?»Муж вышел. Вскоре раздался его недовольный возглас: он чуть не упал, зацепившись за порог.«Эти странные предчувствия все больше пугают!»— Не нужно бояться. Я сейчас тебе что-то покажу, — Анна-Мария достала старинный альбом с фотографиями.И тут мне стало плохо: на нескольких снимках я узнала себя маленькую! В одежде начала XX века! Рядом — молодая женщина. Я точно знала, что это моя мама! Посмотрела в глаза Анне Марии. Наверное, она прочитала в них немой вопрос.— В прошлой жизни ты была Элизой, моей внучкой. Не удивляйся, так часто бывает. Мы проживаем чью-то жизнь снова, иногда даже повторяем судьбу того человека. Вот, смотри, на снимке твоя мама, точнее мать Элизы, — Катрин. А вот твой отец. Как же они были счастливы, безумно любили друг друга, безмерно радовались рождению доченьки. А потом, когда Элизе исполнилось пять лет, она бесследно исчезла. Ее долго искали, но тщетно. Моя дочь не перенесла горя, заболела и умерла. Супруг, Альберт, после пропажи малышки и смерти жены начал сильно пить. Потом он повесился в лесу. Вскоре случилась еще одна беда… За год я потеряла всю семью, родных и близких людей. Но меня мучает вопрос: кто всему виной? Я всегда знала, что рано или поздно ты вернешься. И ждала тебя. Внученька моя, Элиза… Скажи мне, что с тобой случилось?— Мне нужно подняться в детскую! — пробормотала я и, не дожидаясь ответа, пошла наверх.Анна-Мария двинулась следом. Из одной комнаты доносилось легкое похрапывание мужа. Я прошла чуть дальше, открыла дверь. Здесь мне все было знакомо до мелочей: на полке лежали книги, в вазочке стояли засушенные цветы, на столике сидела любимая кукла. Я потянулась и взяла ее в руки.— Ее нашли на аллее в тот день, когда пропала моя внучка. Она никогда не расставалась с этой игрушкой, а тут… — объяснила старушка.У меня слегка закружилась голова, я присела в кресло, прижала к себе куклу, закрыла глаза, и перед мысленным взором встала страшная картина. Маленькая девочка — та, другая, я — весело бежит по аллейке. Вдруг кто-то окликнул. Я знала, что не боюсь той женщины, она мне знакома.— Марго. Так ее звали… Марго! — как в бреду пролепетала я. — Она сказала: «Я больше не позволю ей быть счастливой. Эта гадина его украла! Альберт должен был стать моим мужем. Я уничтожу вас всех! Будьте вы прокляты…» — Что она сделала с тобой? — дрожащим голосом спросила Анна Мария.— Увезла, а потом убила. Это ее месть… Ведь Катрин отбила у нее любимого жениха…В этот момент я очнулась:— Кто такая Марго?— Моя старшая дочь, — старушка побледнела. — Значит, она тоже любила Альберта. Но я ничего об этом не знала. Когда Катрин вышла замуж, Марго решила переехать в наш второй дом в городе. Она объяснила это тем, что хочет уединения, так как мечтает заниматься творчеством, а молодая семья, мол, будет ей мешать. Так она и уехала…— Все пять лет жизни маленькой Элизы Марго вынашивала план мести. И в девушку вселилось зло… Она не хотела убивать. Это заставила та темная сила, что проникла в душу. Марго сама призвала ее, — объяснила старушке.Я опять прикрыла глаза. И снова видение:— Марго иногда становилась другой. Плакала, просила прощения, а потом лицо ее искажалось злобой, и это был уже другой человек. Демон в ее обличье столкнул пятилетнюю Элизу с лестницы. А потом, придя в себя, она похоронила девочку на старом кладбище. Там есть каменный крест на безымянной могиле. Что случилось с Марго потом?— Моя дочь сошла с ума. Все время бродила по кладбищу и что-то невнятно бормотала. Теперь мне понятны ее слова: «Прости меня, маленькая, прости…» — на глазах у Анны-Марии появились слезы, она помолчала и добавила: — Вы должны немедленно покинуть этот дом. Призрак Марго все еще бродит в парке. Демон ждал тебя, точнее новую Элизу, чтобы снова уничтожить. Уезжайте немедленно!Я разбудила мужа и, ничего не объясняя, потащила его к машине. Как ни странно, она сразу завелась. Мы приехали в отель неподалеку. Я решила расспросить девушку на ресепшене об этой истории.— Да, дом Катрин и Альберта с тех пор стоит закрытый. Никто там не хочет жить, ведь в округе бродят призраки. Говорят, он почти врос в землю. Да и не удивительно: прошло более ста лет…«Как странно… Я была там сегодня!» — подумала я, но промолчала.Утром уговорила Лешу снова поехать в том дом: заросли колючего кустарника, деревьев, вдали — одинокое здание. Никого из людей…— Ты что-то понимаешь? — удивился Лешка.— Потом тебе все расскажу. Едем на старое кладбище. Только пойду я одна. Не беспокойся, со мной все будет хорошо.Я нашла старинный каменный крест. На надгробье нет имени. Только даты рождения и смерти. Моя дата рождения, но на много лет раньше. А дата смерти? Вчерашнее число и месяц. Год, конечно же, другой…«Призрак Анны-Марии вчера заманил меня в это место. Зачем? Рассказать историю Элизы? Узнать правду о ее смерти? Или предупредить о какой-то опасности?» Я не знала ответов на эти вопросы… Положила на могилу букетик цветов и, по нашему обычаю, конфеты и печенье. Помолилась. Внезапно откуда-то из-за деревьев взлетела белая птица. Может, душа Элизы? Увы, я никогда этого не узнаю…Автор - Ирина.

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