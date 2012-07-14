Не пей кровавую луну

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:25

Estellan Просмотров: 30 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 09:25 by

Не пей кровавую лунуВ пыли холодной мраке зыбком.Ты знаешь, это все - ошибка.Нам выдержать бы ночь одну.Не пей кровавую луну.Смотри. Над нами купол неба.Я никогда на небе не был,Грехи их тянут нас ко дну.Не пей кровавую луну.Идем. Вдали полоска леса.Там можно будет отогреться.Нет. Без тебя я не пойду.Не пей кровавую луну,Чей лик над нами будто вечен.Пустыня длится бесконечно.Как далеко я не взгляну.Не пей кровавую луну.Дороги нет нигде без края.В ворота ада или рая,Когда дойдем, я загляну.Не пей кровавую луну.В воде сей свет не отразится.Что будет, если ей напиться?Попробовать я не рискну.Не пей кровавую луну.Я вижу свет. Огонь мелькает.Быть может, он здесь нас встречает.Пойдем навстречу мы ему.Мой друг. Зачем? Ведь я просил.Я знаю, не хватало сил.Тебе теперь здесь оставаться.Пришла пора, мой друг, расстаться.Вернувшись в родной мир, домой.Я буду помнить, что с тобой.И фразу все шептать одну:Не пей кровавую луну.

Ключевые слова: Кровавая луна свет ночь авторский стих

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