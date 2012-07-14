Не пей кровавую лунуНе пей кровавую луну
В пыли холодной мраке зыбком.
Ты знаешь, это все - ошибка.
Нам выдержать бы ночь одну.
Не пей кровавую луну.
Смотри. Над нами купол неба.
Я никогда на небе не был,
Грехи их тянут нас ко дну.
Не пей кровавую луну.
Идем. Вдали полоска леса.
Там можно будет отогреться.
Нет. Без тебя я не пойду.
Не пей кровавую луну,
Чей лик над нами будто вечен.
Пустыня длится бесконечно.
Как далеко я не взгляну.
Не пей кровавую луну.
Дороги нет нигде без края.
В ворота ада или рая,
Когда дойдем, я загляну.
Не пей кровавую луну.
В воде сей свет не отразится.
Что будет, если ей напиться?
Попробовать я не рискну.
Не пей кровавую луну.
Я вижу свет. Огонь мелькает.
Быть может, он здесь нас встречает.
Пойдем навстречу мы ему.
Мой друг. Зачем? Ведь я просил.
Я знаю, не хватало сил.
Тебе теперь здесь оставаться.
Пришла пора, мой друг, расстаться.
Вернувшись в родной мир, домой.
Я буду помнить, что с тобой.
И фразу все шептать одну:
Не пей кровавую луну.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25 by EstellanПросмотров: 30Комментарии: 4
Ключевые слова: Кровавая луна свет ночь авторский стих