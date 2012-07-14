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Стихи

Не пей кровавую луну

Не пей кровавую луну
В пыли холодной мраке зыбком.
Ты знаешь, это все - ошибка.
Нам выдержать бы ночь одну.

Не пей кровавую луну.
Смотри. Над нами купол неба.
Я никогда на небе не был,
Грехи их тянут нас ко дну.

Не пей кровавую луну.
Идем. Вдали полоска леса.
Там можно будет отогреться.
Нет. Без тебя я не пойду.

Не пей кровавую луну,
Чей лик над нами будто вечен.
Пустыня длится бесконечно.
Как далеко я не взгляну.

Не пей кровавую луну.
Дороги нет нигде без края.
В ворота ада или рая,
Когда дойдем, я загляну.

Не пей кровавую луну.
В воде сей свет не отразится.
Что будет, если ей напиться?
Попробовать я не рискну.

Не пей кровавую луну.
Я вижу свет. Огонь мелькает.
Быть может, он здесь нас встречает.
Пойдем навстречу мы ему.

Мой друг. Зачем? Ведь я просил.
Я знаю, не хватало сил.
Тебе теперь здесь оставаться.
Пришла пора, мой друг, расстаться.
Вернувшись в родной мир, домой.
Я буду помнить, что с тобой.

И фразу все шептать одну:
Не пей кровавую луну.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25 by EstellanПросмотров: 30Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Кровавая луна свет ночь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:28
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (813|-1)
Публикаций: 296
Комментариев: 2 321
Эта история, к сожалению, не смогла обрести себя в прозе.


А, может, и к лучшему?

Недосказанность, лёгкость и какое-то неосязаемое волшебство в строчках, а получилось бы так в прозе? Не думаю.

Мне очень понравилось, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:40
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1301|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 534
Мне, само собой, навеяло про сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Только в более мрачном антураже. +++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 10:20
+1
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Репутация: (1875|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 256
Красиво, мрачно и загадочно в общем отлично получилось!) Несомненно, стих затронул именно ту струну души которую проза обходит)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: Asheera
Сегодня, 12:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (205|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 643
Как холодно стало после прочтения...
А остальные мои мысли уже Тигра сказала.
Возьму себе в закладки, буду читать под полной луной на опушке леса.
Плюс!
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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