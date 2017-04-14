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Истории из жизни

Души самоубийц тревожили жителей дома

Лет десять назад мы снимали квартиру на окраине города, рядом был небольшой парк, деревья в нем были какие-то все чахлые. По выходным жильцы нашего и соседних домов не спешили гулять в этом парке, как это обычно принято у городских жителей.
Но мы с мужем иногда туда ходили, первый раз пошли просто из любопытства, ведь незнакомое место, да еще такое странное. Хочу отметить, что ничего страшного в этом месте не было, но люди почему-то избегали его. Со временем я стала замечать, что гуляя здесь появляется какая-то тревога, часто даже головная боль. Странным показалось и то, что даже весной там не пели птицы, скорее всего, их там совсем не было. Муж решил не ходить туда, кто его знает, что это за место, решили, что повышенный радиационный фон. Спросили соседей, которые давно живут в этом доме, что было раньше на месте парка, может завод какой химический? Соседка ответила, что был обычный пустырь, который городские власти решили превратить в зону отдыха, посадив деревья. Они прижились не все, и их каждую весну и осень насаживали вновь, а затем махнули на это рукой.
Так как окна нашей квартиры выходили на ту сторону, где был парк мы, часто с мужем стоя на балконе, наблюдали за тем местом, не надеясь увидеть что-то конкретное. И вот однажды поздним осенним вечером мы увидели в парке маленькие огоньки, которые то появлялись, то исчезали, мигая при этом. Мы решили сначала, что это человек идет с фонариком, иначе кто бы там был. Не полтергейст же. Мы не стали никому говорить об этом, чтобы н вызвать насмешек, хотя такие огоньки видели очень часто. И вот на следующую весну на месте парка стали строить многоэтажку, решив, что толку из парка все равно нет, так хоть жилье будет.
Через два года в новостройку заселились люди, и вот тогда и стали происходить здесь странные вещи. По вечерам слышался вой, новоселы вызывали разные службы, думали, что это стаи одичалых собак. Ничего не было обнаружено, но когда участились в этом доме похороны, часто это были самоубийства, жильцы пригласили батюшку, чтобы освятить и дом, и территорию около него. От него все и узнали, что когда-то на этом месте было кладбище, а построенный дом стоит на том месте, где около кладбища было выделено место для погребения самоубийц. Батюшка посоветовал молиться хоть иногда за них, просить Бога, чтобы не судил строго их грешные души и простил. Мы через полгода купили квартиру в другом районе, освятили ее на всякий случай, а что было дальше с тем домом, я не знаю. Надеюсь, что все хорошо.

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:14
Вчера, 23:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 242Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Мы снимали квартиру небольшой парк место для погребения самоубийц

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Комментарии

#1 написал: Maxim80
Вчера, 23:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (152|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 250
Вопрос!-почему в каждой истории покойники воют???-заметьте-не стонут,не кричат,не шепчут,не гремят костями-а именно воют!?
Хоть бы пёрнул кто в ночи-для разнообразия...
Вопрос второй-а где редакторы то?
Зарегистрирован: 14.04.2017
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:40
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (411|0)
Публикаций: 292
Комментариев: 1 349
Цитата: Maxim80
Вопрос!-почему в каждой истории покойники воют???-заметьте-не стонут,не кричат,не шепчут,не гремят костями-а именно воют!?
Хоть бы пёрнул кто в ночи-для разнообразия...
Вопрос второй-а где редакторы то?

как только найду историю, где покойники кричат, шепчут, гремят костями - сразу отпишусь Вам! smirk
__
на второй вопрос - редакторам надо было переписать историю, и написать как того желаете увидеть и прочитать именно Вы???
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#3 написал: Maxim80
Сегодня, 00:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: (152|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 250
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Maxim80
Вопрос!-почему в каждой истории покойники воют???-заметьте-не стонут,не кричат,не шепчут,не гремят костями-а именно воют!?
Хоть бы пёрнул кто в ночи-для разнообразия...
Вопрос второй-а где редакторы то?

как только найду историю, где покойники кричат, шепчут, гремят костями - сразу отпишусь Вам! smirk
__
на второй вопрос - редакторам надо было переписать историю, и написать как того желаете увидеть и прочитать именно Вы???

Суть в том,что на сайте есть другие разделы-более подходящие для данного творчества... wink
Зарегистрирован: 14.04.2017
#4 написал: NiCh
Сегодня, 00:08
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (8|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 27
Цитата: Maxim80
Вопрос!-почему в каждой истории покойники воют???-заметьте-не стонут,не кричат,не шепчут,не гремят костями-а именно воют!?
Хоть бы пёрнул кто в ночи-для разнообразия...
Вопрос второй-а где редакторы то?


Редакторы не обязаны, извините, добавлять "пердежа" в истории для развлечения аудитории. Это не в нашей компетенции. Общая сюжетная линия истории полностью логична в своем роде, пунктуация, синтаксис предложений верны, лексика разнообразна и корректна.
Прежде чем наезжать на редакторов, ознакомьтесь достаточно с их обязанностями согласно Правилам сайта.
Зарегистрирован: 1.04.2016
#5 написал: devilltotheday
Сегодня, 00:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (242|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 529
- жаль времени на объяснения. Слишком много ошибок и непоняток. Мистификация.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#6 написал: NiCh
Сегодня, 00:13
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (8|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 27
Цитата: Maxim80

Суть в том,что на сайте есть другие разделы-более подходящие для данного творчества... wink


Я очень рад, что Вы способны судить по качествам истории её наиболее, по Вашему мнению, подходящее применение, но, увы и ах, спешу Вас разочаровать: изначально самим автором истории на данном сайте указывается предпочитаемая категория, и, если она подходит по всем требованиям целевой категории, она публикуется редакторами в данный раздел. А сочетание в одной истории категорий "Истории из жизни" и "Творческие истории", согласитесь, просто несовместимо.
Зарегистрирован: 1.04.2016
#7 написал: zashiki-warashi
Сегодня, 02:49
-1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 349
Цитата: NiCh
Общая сюжетная линия истории полностью логична в своем роде, пунктуация, синтаксис предложений верны, лексика разнообразна и корректна.

Я, конечно, извиняюсь, но у меня глаз 466 задёргался.

Со временем я стала замечать, что гуляя здесь появляется какая-то тревога

Тревога не может гулять, соответственно и деепричастия у неё подобного быть не может. Варианты верного написания:
"Со временем я стала замечать, что, гуляя здесь, мы чувствовали какую-то тревогу."
"Со временем я стала замечать, что во время прогулки в этом месте появляется какая-то тревога."

Так как окна нашей квартиры выходили на ту сторону, где был парк мы, часто с мужем стоя на балконе, наблюдали за тем местом

Вот это вообще беда. Что с порядком слов, что со знаками препинания. Вариант верного написания:
"Так как окна нашей квартиры выходили на ту сторону, где был парк, мы с мужем, часто стоя на балконе, наблюдали за тем местом."

Мы не стали никому говорить об этом, чтобы н вызвать насмешек

Элементарный пропуск буквы, не такая страшная потеря, но ведь редактор должен заметить? Особенно когда "красненьким" подчёркивается.

Цитата: NiCh
Прежде чем наезжать на редакторов, ознакомьтесь достаточно с их обязанностями согласно Правилам сайта.

Не могу не поинтересоваться, в каком разделе Правил сайта перечислены обязанности редактора. Без подколов, на полном серьёзе.
Зарегистрирован: 23.10.2010
 
#8 написал: Arhip
Сегодня, 04:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (174|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 345
В общем домовые, ведьмы и старые кладбища стали какой-то избитой темой. Может стоит ввести цензуру?
А то реально читать про это надоело
Зарегистрирован: 29.08.2017
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