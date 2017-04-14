Души самоубийц тревожили жителей дома

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 23:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 242 Комментарии: 8 +6 Вчера, 23:14 by

Лет десять назад мы снимали квартиру на окраине города, рядом был небольшой парк, деревья в нем были какие-то все чахлые. По выходным жильцы нашего и соседних домов не спешили гулять в этом парке, как это обычно принято у городских жителей.Но мы с мужем иногда туда ходили, первый раз пошли просто из любопытства, ведь незнакомое место, да еще такое странное. Хочу отметить, что ничего страшного в этом месте не было, но люди почему-то избегали его. Со временем я стала замечать, что гуляя здесь появляется какая-то тревога, часто даже головная боль. Странным показалось и то, что даже весной там не пели птицы, скорее всего, их там совсем не было. Муж решил не ходить туда, кто его знает, что это за место, решили, что повышенный радиационный фон. Спросили соседей, которые давно живут в этом доме, что было раньше на месте парка, может завод какой химический? Соседка ответила, что был обычный пустырь, который городские власти решили превратить в зону отдыха, посадив деревья. Они прижились не все, и их каждую весну и осень насаживали вновь, а затем махнули на это рукой.Так как окна нашей квартиры выходили на ту сторону, где был парк мы, часто с мужем стоя на балконе, наблюдали за тем местом, не надеясь увидеть что-то конкретное. И вот однажды поздним осенним вечером мы увидели в парке маленькие огоньки, которые то появлялись, то исчезали, мигая при этом. Мы решили сначала, что это человек идет с фонариком, иначе кто бы там был. Не полтергейст же. Мы не стали никому говорить об этом, чтобы н вызвать насмешек, хотя такие огоньки видели очень часто. И вот на следующую весну на месте парка стали строить многоэтажку, решив, что толку из парка все равно нет, так хоть жилье будет.Через два года в новостройку заселились люди, и вот тогда и стали происходить здесь странные вещи. По вечерам слышался вой, новоселы вызывали разные службы, думали, что это стаи одичалых собак. Ничего не было обнаружено, но когда участились в этом доме похороны, часто это были самоубийства, жильцы пригласили батюшку, чтобы освятить и дом, и территорию около него. От него все и узнали, что когда-то на этом месте было кладбище, а построенный дом стоит на том месте, где около кладбища было выделено место для погребения самоубийц. Батюшка посоветовал молиться хоть иногда за них, просить Бога, чтобы не судил строго их грешные души и простил. Мы через полгода купили квартиру в другом районе, освятили ее на всякий случай, а что было дальше с тем домом, я не знаю. Надеюсь, что все хорошо.

Ключевые слова: Мы снимали квартиру небольшой парк место для погребения самоубийц

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