Intermundus. Часть 1. Глава 6. Круг замкнулся

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:52

Fahrengeit Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:52 by

Посредине ведущей через лес дороги лежала перевернутая телега, вокруг которой валялись ящики, большая часть которых была разломана. Повсюду виднелись лужи еще не успевшей засохнуть крови. Ярко-алые следы вели в чащу, пятна виднелись на стволах деревьев. Неподалеку лежал разорванный в клочья труп лошади с вывороченными наружу внутренностями и оторванной нижней челюстью.Пробравшись сквозь заросли с обратной стороны, к дороге вышли двое мужчин. Обоим было лет по тридцать на вид, одежда довольно старая, неухоженная, местами залатанная. Оба вооружены - за пояс заткнуты длинные узкие мечи, лезвия которых местами покрыты зазубринами.- Вот ведь зараза! - воскликнул один из них. - Опоздали. Но кто же их так?Второй ничего не ответил, однако подался вперед, не сводя глаз с жуткой картины.- Марк, куда? Погань, - его спутник нехотя двинулся следом.Нетрудно было догадаться, что Марк и Джуба были разбойниками. Уже несколько месяцев они промышляли разбоем на местном тракте, неподалеку от Белограда, подстерегая одиноких торговцев и даже небольшие караваны. Еще недавно их главными конкурентами была банда Лешего, но вот уже три дня от них ничего не было слышно. Успели поползти разные слухи, но трудно было выделить среди них правдивые.Последние четыре дня братьям не везло - от Южного хребта до столицы им не встретилось ни одного путника, не то что каравана. Это было подозрительно, ведь здешний тракт соединяет столицу сразу с несколькими южными деревнями, через которые имеет выход к порту. Другого подобного просто не существует, а в обход идти смысла не было - уж больно огромными были леса, и потеря времени могла достигать нескольких недель.Братья остановились у телеги. Поневоле по их спинами прошелся холодок. Пусть за прошедшее время оба привыкли к резне, но здесь пугало полное отсутствие человеческих тел, отчетливо видневшиеся следы когтей и как-то неприлично искалеченная лошадь.- Думаешь волки? - спросил Джуба, нервно стискивая эфес меча, но пока не вытаскивая его из ножен. Костяшки побелели от напряжения.- Какие, к черту, волки? Каких размеров они должны быть по-твоему? Глянь-ка, Марк, закрыв нос рукой, подался к останкам коня. - Размеры укусов видишь? Что бы это ни было, оно явно гораздо крупнее даже медведя, не то что волка.- Так, - Джуба не сводил взгляда с зарослей, - убираемся отсюда. Все равно здесь уже нечем поживиться.Брат кивнул, и они начали медленно двигаться назад, достав наконец оружие.Из чащи раздался рык. Потом еще один, и еще. Братья испуганно переглянулись. В их головах разом возникла одна и та же мысль.- Ханлоки! - заорал Джуба и первым рванул на другую сторону. Марк помчался за ним. Даже несмотря на панику, они отлично помнили, что никакой клинок не способен пробить панцирь этих существ.***Джей, Марина и Кот уже второй день укрывались в руинах, так как неожиданно со всех сторон оказались окружены ханлоками. Это было странно, учитывая, что логова этих существ находятся далеко к северу отсюда. Что могло заставить этих бронированных хищников сюда забраться? Этот вопрос вся троица сейчас обдумывала, сидя вокруг костра. Небо только-только начало светлеть, и было довольно холодно. Марина занялась приготовлением нескольких пойманных у входа крыс - не ахти какая еда, но выбирать не приходилось, так как голод уже давал о себе знать. Да, обычно люди и несколько недель могут без пищи протянуть, но все трое слишком уж привыкли к постоянной сытной пище, приготовленной Алиной.- Что же там мама с папой? - вздохнула Марина, снимая крыс с прутьев по одной и осторожно раскладывая их по листьям. - Ох, гадость, - добавила она, принюхавшись. - Не буду я это есть, ну нафиг.- Нас-то не жалеешь, вижу, - усмехнулся Джей и потянулся к поджаренной тушке. - Никак отравить вздумала.- Блин, не хочешь, не ешь, достал! - Марина обиженно отвернулась. - Для вас же старалась.Джей уже пожалел о своей неуместной шутке. Но было поздно, и, дабы не сделать хуже, ибо Марина в принципе была весьма обидчивой, решил промолчать и откусил небольшой кусочек; Кот последовал его примеру.- Мм, а неплохо, - расплылся в улыбке Андрей-младший. - Марь, попробуй, - но девушка только фыркнула. - А я и забыл, что ты у нас на похудении помешана. Однако ж это не мешает тебе дома оленину килограммами жрать, - он подмигнул. Марина, не удержавшись, швырнула в него комок земли, от которого Кот ловко увернулся.- Надо как-то выбраться отсюда, - продолжил он после небольшой паузы. - Джей, братишка, а что там с твоими клинками? Вон как ты ловко с Духом расправился.- Ага, и потом почти сутки провалялся в отключке, - огрызнулся тот.- Но ведь мама с папой. Они же нас искать будут! Что если они наткнутся на стаю? - Джей молчал. - Да о чем это я вообще! Они ведь тебе не родные... - в последний момент Кот понял, что сморозил и попытался сам себе заткнуть рот рукой, но опоздал. Глаза Марины округлились.Джей медленно поднял голову.- Что ты сказал? - шипящим голосом переспросил он.Кот испуганно замотал головой и попятился.- Прости, - забормотал он, - прости. Я... я сам не понимаю, как это вырвалось... я, - взгляд Джея заставил его замолчать. Глаза брата, до этого голубые, приняли отчетливый черный оттенок. Воздух вокруг будто бы задрожал, запахло гарью.Кот вскрикнул и рванул наружу. Он напрочь забыл про окружающую развалины стаю - то, что он увидел в глазах Джея, показалось ему гораздо страшнее и опасней.- Кот, стой, дурак! - Марина бросилась было следом, но Джей вовремя удержал ее за руку.- Будь тут, я его верну, - уже более человеческим голосом сказал он. - Не суйся наружу, мы вернемся минут через пятнадцать, - и он быстрым шагом направился за Котом.Марина в изнемождении опустилась на разбитый пол. Костер полыхал все так же жизнерадостно, и девушка нехотя таки потянулась к мясу - эмоциональная вспышка вызвала просто-таки волчий голод.***Марк и Джуба бежали, не разбирая дороги, не менее получаса, пока окончательно не выбились из сил. Рев и треск веток позади затихли - похоже, чудовища таки отстали.Братья буквально свалились на землю, пытаясь отдышаться; воздух с громким свистом вырывался из их легких.- По-по-повезло, - выдохнул Марк.Джуба не разделял его оптимизма. Да, им каким-то чудом удалось уйти, но вряд ли надолго. Ханлоки - чудовщино упрямые, и так просто добычу свою не отпускают. Что-то тут было не так.- Как думаешь, что они здесь делают? - Марк наконец отдышался. - Они ж хоть и животные обычные вроде, но всегда оседло жили. Не припоминаю, чтобы они когда-нибудь покидали свою территорию.- Пес его знает, - нервно ответил брат. - Есть в этом что-то жуткое. Похоже, слухи насчет Лешего не были такими уж бессмысленными. Поговаривают ведь, что нашли одни только растерзанные тела неподалеку отсюда. Будто что-то притягивает все лесную нечисть к этому месту.- И что же делать будем?Тут вроде бы неподалеку некий Андрей с семьей живут, - Джуба на мгновение задумался. - По моим прикидкам, в двух километрах к востоку отсюда.- Откуда знаешь? - Марк с любопытством взглянул на брата.- Я с шурином его знаком, не единожды в Белограде у него самогон покупал. Ух, хорошее пойло, - он усмехнулся, закатив глаза. - Ну да ладно, расскажу как-нибудь. Надо добраться до Андрея, он мужик хороший, поможет.Только братья собрались двигаться дальше, как опять услышали треск веток, но на этот раз он был куда тише.- Кто-то поменьше, - прошептал Джуба, и братья разом достали мечи.Продравшись сквозь заросли, к ним выбрался парнишка лет пятнадцати. Имея весьма помятый вид, он то и дело затравленно озирался, дрожа всем телом. Потом наконецй увидел братьев и замер; в его глазах читалась паника.- Ты как оказался тут? - ошарашенно спросил Марк, опустив клинок.- Я... я убегал... от ханлоков, - запинаясь, ответил мальчишка, не отводя глаз от оружия.- Не бойся, - как можно ласковей проговорил Марк, правильно истолковав реакцию "беглеца". - Мы сами еле ноги от них унесли, тебя не тронем. Как звать-то?- Кот, Андрей.- Кот Андрей? - братья рассмеялись. - А в оригинальности твоим родителям точно не откажешь. А, кстати, где они? Чего один разгуливаешь?- Мама с папой дома, - уже спокойней ответил Кот. - Они тут неподалеку живут.- Неподалеку? - братья переглянулись; заговорил Джуба. - Так ты Андрея сын, Андрюха-младший?Кот немного удивленно кивнул.- Я давний знакомый Дена, твоего дяди. Он не упоминал старину Джубу, своего постоянного клиента? - парнишка отрицательно помотал головой. - Эх, что же это он так.- Блин, потом потрепаетесь, - не выдержал Марк. - Как там тебя... Кот, ты можешь вывести нас к своему дому? А мы уж тебя по дороге защищать будем.- Не могу, - ответил мальчишка. - Помогите мне сначала. Мои сестра и брат в развалинах остались, их стая окружила, - Кот с надеждой посмотрел на братьев.Вступать в прямой конфликт с ханлоками разбойникам совершенно не хотелось, ибо это означало для них неминуемую смерть. Да и брат и сестра Кота вряд ли до сих пор живы - развалины не то место, где можно надежно спрятаться, там ведь даже подземных помещений нет. Когда-то там располагался храм поклонения Древним - первым богами местного населения. Но после того, как более сотни лет назад данная религия прекратила свое существование, храм быстро пришел в упадок, и теперь уже ничто не напоминало о его былом величии; груда камней да частично уцелевшая прихожая. И тут возникает сам собой вопрос - как этот малец пробился сквозь окружившую бывший храм стаю целым и невредимым? Почему сейчас ханлоки не преследуют его дальше? Тут братья вспомнили - а ведь хищники их двоих также здесь в покое оставили. Неужели стая не отходит от развалин? Но почему? Что там такого может быть? Разве что пресловутые брат с сестрой, но их ханлокам ведь и на зуб не хватит. С другой стороны, это гарантировало братьям безопасность. Что же касается мальчишки... Ну, в общем-то, здесь и ему ничто не угрожает.- Кот, вот ты где! - раздался позади возглас, и к троице вышел запыхавшийся Джей. Легко можно было отметить, что прорываться пришлось с боем - одежда местами изодрана, на рукавах и на лбу запеклась кровь. - Ну и горазд же ты бегать, братик. Привет, мужики! - махнул он рукой Джубе и Марку.- Джей, я... - начал было Кот, но тот только отмахнулся:- Все в порядке. Будто бы я не знаю, каким балаболом ты бываешь нередко. Вот весь в дядю.Кот неуверенно заулыбался, но промолчал, лишь опустив голову.Раздались сразу несколько рыков со всех сторон. Джей тут же бросился к брату, закрыв его собой и обнажив клинки.- Это что за хрень такая? - пробормотал Марк, не сводя глаз с запястей Джея. В этот момент рыки раздались позади его и Джубы.- Погань! - Джуба вытащил меч. - Вот теперь уже хрен куда денешься. Эй, парень! - он обратился к новоявившемуся. - Драться-то умеешь?- Не сомневайся, - в голосе Джея зазвенел металл.Все, кроме Кота, стали крУгом, приготовившись. Андрей-младший оказался в центре, но он и не протестовал. Где-то в вышине ухнула сова, готовясь к дневному сну.Один за другим ханлоки начали буквально вываливаться на поляну. Огромные, до самых глаз закованные в практически непробиваемый панцирь, с короткими задними и широкими мускулистыми передними лапами с длинными острыми, как бритва, когтями. Их ноздри жадно втягивали воздух, чуя запах столь близкой добычи. Глаза горели голодным огнем, когти в нетерпении прорезали в земле глубокие борозды.Джей был сосредоточен. Он уже полминуты пытался вызвать вихрь, но ничего не получалось. Создавалось впечатление, что прошлый раз был случайностью.Тем временем ханлоки почему-то не нападали. Они угрожающе рычали, рыли землю, но по неизвестной причине с места не двигались. Джею в какой-то момент показалось, будто внимание чудовищ было обращено лишь на него одного. Объяснить подобное он не мог.И вот один из хищников ринулся вперед. Джей метнулся в сторону и наотмашь рубанул левым клинком, правой рукой дернув за собой Кота.Клинок неожиданно для всех прорезал панцирь, пустив чудовищу кровь. Ханлок взвыл и замешкался. Джуба и Марк воспользовались этим и разом, как по команде, вонзили свои мечи хищнику прямо в оба глаза. Существо затихло.- Не знаю, что у тебя там за оружие, парень, - воскликнул Джуба, - но, похоже, шансы у нас есть!Джей не ответил. Он пытался привести в чуства потерявшего сознание Кота.Вторая твари прыгнула в его сторону. Джей присел и резко вздернул обе руки вверх. Клинки прошли сквозь панцирь, как ножи сквозь масло, распарывая ханлоку брюхо. Кровь и внутренности вывалились наружу, обрушиваясь гадостным потоком вниз. Джей отпрыгнул влево, таща бесчувственное тело брата за собой, но немалая часть отвратительной массы все же попала на него. Перед хищниками возникла устрашающая картина - залитый дымящейся кровью некто, который и человека теперь с трудом напоминал. Его глаза сияли ярким синим пламенем, как и все тело было будто окутано ореолом того же цвета. Он молчал, но это молчание казалось страшнее любых слов. От него буквально веяло угрозой и древней нечеловеческой и даже далеко не животной мощью.Он с невероятной скоростью ринулся вперед; клинки засверкали, с легкостью разрезая все, что попадалось на пути. Чудовища бросились врассыпную, но это их не спасло - скорость Джея была столь высокой, что его самого с трудом можно было разглядеть. Кровь хлестала во все стороны, разлетались обломки панцирей. Все было кончено за какую-то минуту. Джей стоял среди изрубленных практически на куски тел и тяжело дышал. С клинков стекала кровь, падая не земля горючими каплями.- Это ведь за тобой они пришли, - ошарашенным голосом проговорил Джуба. - Ни за нами, ни за этим Котом Андреем, только за тобой они гнались. Кто... кто ты такой?- Меня уже спрашивали, тогда я в силу возраста не смог ответить, - он перевел дыхание и выдержал паузу. - Теперь могу. И... я не знаю.- Зато знаю я, - раздался неожиданно с другой стороны мужской голос. Участники бойни обернулись.На краю поляны стоял человек неопределенного возраста. С одинаковым успехом ему можно было дать как тридцать, так и пятьдесят лет. Морщины на лице резко контрастировали с моложавым блеском в глазах. Одет в короткую серую рубаху и короткие же штаны. На голове папаха. За пояс заткнута кривая сабля, причем безо всяких ножен.- Вижу, неплохо ты тут поработал, - произнес незнакомец, оценивающе обведя взглядом последствия резни. - Однако ж яблоко от яблони, как это говорится у вас, хе-хе.- О чем ты? И... ты вообще кто? - спросил Джей, на всякий случай не пряча клинки.- Епифан, к твоим услугам, - незнакомец слегка поклонился. - Эх, не люблю я это имя, да пусть уж побудет пока.Имя показалось Джею смутно знакомым, как и лицо Епифана. Но как бы парень не напрягал память, вспомнить у него не получалось. В одном он был на сто процентов уверен - ранее встречаться с этим человеком он просто не мог.Епифан тем временем достал саблю и, не обращая внимания ни на братьев-разбойников, ни на Кота, который все еще валялся без сознания, направился прямиком к Джею, лениво помахивая оружием.- Переход без последствий не бывает, - сказал он. - Вижу, ты ничего не помнишь. Ну, посмотрим, насколько хорошо сохранились твои навыки, - и тут же, без размаха, он нанес удар. Джей лишь в последний миг успел заблокировать, и клинки скрестились.Раздался оглушительный звон; стая птиц сорвалась с верхушек деревьев и с громкими криками улетела в неизвестном направлении.Джуба и Марк, разинув рты, наблюдали за невиданной доселе схваткой. За движениями противников почти невозможно было уследить, лезвия будто растворялись в воздухе. Уж сколько битв братья повидали в своей жизни, но никогда прежде они не сталкивались ни с чем подобным. Теперь уже оба были уверены - ни Джей, ни Епифан людьми не являлись. Ни один человек не способен на такое.Братья уже были готовы убегать, как раздался громкий вскрик. Джей и Епифан стояли, вцепившись друг в друга. Клинок Джея до упора вошел в грудь противника, но тот, кажется, даже не замечал этого.- Ты мог и запомнить, - с насмешкой произнес Епифан, - что это на меня не подействует.Все произошло слишком быстро, и среагировать Джей уже не успел. Сабля скользнула ему под локоть сделала резкое диагональное движение. Джей вскрикнул и отшатнулся; отрубленная почти по самое плечо рука повисла, держась на вогнанном клинке. Епифан взялся за нее своей и, выдернув, отбросил в сторону. Рана мгновенно затянулась.- Ты стал слабее, хоть и не настолько, как я ожидал, - задумчиво произнес он. - Вообще мне дан приказ доставить тебя желательно живым, но я не вижу в этом необходимости. В прошлый раз нашей крови оказалось более чем достаточно. Хватит и твоей, - и он занес саблю над стоящим на коленях Джеем для решающего удара.Братья, опомнившись, бросились на помощь, но Епифан одним толчком ладони отшвырнул их далеко назад. Сабля начала опускаться, для Джея все было будто бы замедленным.Клинок был уже у самой шеи, как вдруг что-то запрыгнуло Епифану на спину. Тот дернулся было, но внезапно застыл; его глаза закатились, и он опустился на колени напротив Джея.Парень с трудом поднял голову и сквозь туман перед глазами еле разглядел Кота, который висел на спине Епифана, впившись когтями ему в виски. Да-да, именно когтями! Младший вновь подтвердил свое прозвище, заметно преобразившись - глаза пожелтели, зрачок стал вертикальным, на лице появилась короткая шерсть, а на пальцах - когти.- Кот... - прошептал Джей. - Что ты?- Убей! - отчаянно закричал младший. - Убей его!Из последних сил Джей приподнялся. Кот спрыгнул, и Джей одним молниеносным движением отсек Епифану голову. Парень еще несколько секунд стоял над поверженным противником, после чего, зашатавшись, упал на спину; вокруг уже успела образоваться лужа крови.- Держись, братишка, держись, - сквозь слезы повторял Кот, склонившись над ним. - Сейчас тебя домой доставим, мамуля тебя мигом вылечит, вот увидишь.- Мы поможем, - раздался голос Джубы. Братья только сейчас поднялись на ноги. - Клянусь оторванной ногой моего деда, в жизни ничего подобного не видел!- Сестренку вашу заберем заодно, - добавил Марк.Едва ли Джей их слышал. Он смотрел на образовавшуюся над лесом огненную воронку. В голове слышался довольно далекий, но отчетливый хор:

Ключевые слова: Кот ханлоки разбойники лес авторская история

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