Берегиня

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 10:48

Причина: Авторская стилистика сохранена

Volgski Просмотров: 55 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:48 by

— Вот ещё! — Левашов закинул на телегу несколько немецких «шмайсеров». — Кажись, всё подобрали.— Стало быть, пора домой! — старшина Белоусов тронул вожжи, и Недотрога, повернув морду на стоящих возле телеги бойцов, недовольно фыркнула.— Давай, давай! — усмехнулся старшина. — Ишь, распоясалась!Отряд трофейщиков возвращался в свою часть. Восемь солдат интендантской роты.Над пропахшей солдатским потом и изувеченной орудийными снарядами землёй, кружила дождливая осень сорок третьего года. Где-то вдалеке гремела канонада, и эхо вместе с шумом дождя витало над просёлочной дорогой, а потом сливалось с чавканьем армейских сапог бойцов в промокших шинелях.— Гремит…, — с завистью произнёс ефрейтор Калмыков — среди своих просто Калмык — шагая рядом с сержантом Левашовым. — Кабы не рука, — заставь меня этот металлолом собирать! Разведчик я, Андрюха!— Я ведь тоже, Калмык, не в трофейную роту призывался! — вспылил было Левашов, но потом тронул ефрейтора за рукав и прижал к губам палец.Дорога углублялась в лесной массив, и они как-то незаметно отстали от основной группы, погружённый каждый в свои мысли. Скрип телеги и шум дождя звучали в унисон с канонадой, но скорее внутренним чувством сержант ощутил тревогу. То ли звук посторонний послышался, то ли мелькнуло что-то среди деревьев!— Ты догоняй наших, — шепнул Калмыку Левашов, — я сейчас!Калмык посмотрел на него с удивлением, но прибавил шаг, оставляя сержанта в одиночестве.Ступив в придорожные кусты, Левашов осмотрелся. Ничего подозрительного, всё так же, но что-то настораживало, мешало. Скорее по наитию, он направился в сторону, приметив небольшой овраг, поросший дикой малиной. Взяв наизготовку ППШ, Левашов спустился вниз и только здесь понял причину своей тревоги: на самом дне оврага, обхватив руками коленки, сидела девчушка лет семи. Дрожа всем телом под бесконечным дождём, она со страхом смотрела на подошедшего сержанта.— Чего ж ты, родная, одна-то, — Левашов не находил слов, глядя на трясущегося ребёнка, — как же ты одна-то…Девчушка ещё сильнее обхватила колени и заплакала. Сержант не заметил, как стащил с себя промокшую шинель, как закутав в неё найдёныша, нёс к дороге, стараясь догнать ушедший далеко отряд. А разошедшийся дождь не прекращался ни на минуту, автомат больно бил по спине, и мокрая пилотка то и дело сползала на глаза.— Дяденька, мне в кустики надо! — услышал Левашов из-под ворота шинели. — Очень надо!— Слава богу! — обрадовался сержант. — В себя пришла!Он опустил девчушку на землю. Та выскользнула из своего укрытия, высохшая, разрумянившаяся. Благодарно взглянув на Левашова, юркнула в кусты. «Как змейка!» - подумал он и удивился. Что ж это такое, как будто только что с печи скользнула!— Эй! — позвал сержант. Не услышав ответа, направился к кустам, но там никого не было.— Эй, дитё! — крикнул Левашов ещё раз, оглядываясь по сторонам. И только сейчас приметил он небольшой медальончик, который покачивался на сломленной ветке бузины. Медальон как медальон, только выбито на нём изображение какой-то женщины в древнерусском сарафане. То, что в древнем, это Левашов определил сразу, недаром до войны в библиотеках просиживал, всё в техникум готовился поступать.Сержант переступал с ноги на ногу, совершенно не зная, что же делать дальше: иль в карман положить, иль выбросить от греха подальше.— Носи! — ударил в уши знакомый голосок. — И не снимай никогда, слышишь?! Никогда!Голос удалялся. И вот уже опять в сознание Левашова возвращался шум канонады, и дождь всё так же хлестал по веткам, срывая с них пожелтевшие мёртвые листья. Бррр! Сержант, как под гипнозом, надев на шею медальон, стал натягивать на мокрую гимнастёрку шинель. «Мои-то уже далеко ушли! — почему-то подумалось вдруг, — потеряли, поди!»Хотелось думать, что всё привиделось, что не было никакой мокрой девчонки в овраге, не слышался таинственный голос над головой. Ведь расскажи кому — засмеют! И, не дай бог, до особиста дойдёт — это прямая дорога в тыл. Кому ж ненормальные на фронте нужны!— Ты чего там? — спросил Белоусов, когда сержант догнал отряд. — Приспичило что ли?— Вроде того! — отмахнулся Левашов.А уже в части не выдержал, показал медальон Калмыку:— Не знаешь, кто это?— Не, не знаю, — всматриваясь в изображение, ответил ефрейтор. — Трофей что ли?— Да так, интересуюсь просто.— Что-то я у тебя этой вещицы не видел раньше, — сощурил глаза Калмык.— Да пошёл ты! Не хочешь помочь, не надо!Левашов обиделся и собрался уходить.— Постой, я ж так просто! — Калмык придержал сержанта. — Есть у меня один землячок в штабе, Пичугин Лёшка. Писарь, но грамотный, чёрт! Умный, одним словом, в институте учился.Пичугин, едва взглянув на медальон, ошарашил Левашова:— Это Берегиня! — с видом знатока сообщил он.— Кто? — не понял сержант.— Ну, Берегиня, древнеславянская богиня. Образ некой древней женской силы, направленной на помощь людям, живущим по чести и правде. Кстати, чистое серебро.— Ясно, — Левашов застегнул гимнастёрку. — Спасибо, брат!— Не за что! Кстати, Берегиня призвана сохранять род конкретного человека. Нужный медальон, товарищ сержант!После того случая через месяц Левашов был переведён в строевую часть и гнал фашистских захватчиков со своей земли в составе пехотного полка. До самого Берлина дошёл сержант. В штурме Рейхстага не участвовал, но окраины города зачищал от недобитой нечисти. И ни одна пуля не задела Левашова за всё это время. Гибли товарищи, а ему хоть бы что! Казалось, в самых страшных ситуациях, когда и выхода никакого не было, что вот она, смерть, здрасте, летели мимо предназначенные для него пули, не брали ножи и штыки немецкие!С тем и вернулся в родные края: живой, здоровый, с двумя медалями и орденом на груди. Женился, двух детишек на ноги поднял. Слыл по селу лучшим электриком. Пуще глаза берёг вылитый в серебре образ Берегини и верил в её небесное покровительство. Однажды забылся, видимо: снял в бане медальон, повесил его на гвоздь, да оставил там по непонятной причине. Утром на работу ушёл, а в обед сообщили жене, что разбился её супруг, упав со столба. После похорон вспомнила она про мужнин медальон, но только найти его так и не смогла. Потом всё гадала: может, подарил кому, может, забрал кто-то…

Ключевые слова: Берегиня война защита медальон девочка

Другие, подобные истории: