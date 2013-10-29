Станичные рассказы. Фамильная шашка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 05:16

Причина: Стилистика автора сохранена

Волк1 Просмотров: 396 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 05:16 by

Итак, недавно мы с отделением совершили небольшой переход через Волго-Донские степи с ночевкой. Нам нужно было пройти за один день расстояние от Песковатки до Иловлинского района по левой стороне Дона (если стоять лицом в сторону против течения), а затем, на следующий день, в конечном пункте нашего назначения мы должны были встретиться с казаками. Там уже у нас было мероприятие вроде Аки-наки. Для тех, кто не знает, что это - объясняю. Это такое соревнование, которое устраивается среди казаков. В него входит бой на шашках и бой на ножах. К сожалению, на самой Аки-наке я пока что не был, а это было, скажем так, подготовка - просто обычные бои на ножах ради интереса.Так вот, в роли судей у нас выступали старшие казаки, а все остальные резались нещадно. А после того, как мы немного повоевали друг с другом, вся наша шатия-братия посидела у костра, разговаривая на разные темы.И вот как-то так ненавязчиво, как обычно бывает, тема зашла про родословную. Я о ней крайне немного знаю, увы. Знаю только фамилию, а всяких семейных историй, преданий и прочего не ведаю.Так вот, все обсуждают чего-то, а я слушаю, интересно все же, а самому сказать особо нечего, вот я и занимаюсь незатейливым делом. И тут меня спрашивает один из старших казаков:- А у тебя кто предки были?- Знаю только, что Алимовы мои предки, да вот только фамилию-то и знаю, - сказал я.На что мне старшина ответил:- Ну-ка иди сюда.Я подошел к нему, а он достал одну из своих шашек, показал мне ее со всех сторон - и рукоять, и лезвие. Обычная шашка, даже без гравировки. Затем старшина дал мне ее в руки.- Держи, покрути ее, - говорит.Ну, я и взял шашку, а она оказалась легкая, прямо перышко, правда. Я ее кое-как покрутил, на что хватило мне моей подготовки в этом. И удивительно то, что ее прямо чувствуешь, несмотря на ее легкость. Как она летит, останавливается легко и снова поднимается тоже.Тут мой взгляд упал на лезвие, там уже красовалась надпись, только трудно читаемая. Написано на русском, но на этом русском говорили, наверное, в веке эдак в ХVII-XVIII, если не раньше. И на рукояти у самого клинка тоже вырисовывался знак ВВД (Всевеликое Войско Донское). Еще казак с трубкой, сидящий на бочке. Самый старый знак Войска Донского.Сначала я подумал, что не заметил изначально ни гравировки, ни надписи на клинке, но вообще-то это трудно было пропустить. Я еще покрутил немного шашку. Потом старшина сказал:- Покажи-ка.Я ему показал ее, старшина улыбнулся, потом нахмурился и продолжил:- Ладно, собираться пора.Сказано-сделано. Потом, когда мы уже все собрались и двинули кто куда: кто на машинах, кто своим ходом, - старшина подошел ко мне и сказал:- Алимовская кровь. Только ты скорее разбойник, чем казак. И не гордись этим.Я у него тут же спросил, откуда он это узнал, а старшина ответил:- Это алимовская шашка. Посмотрел, как ты ее крутишь, увидел, что легко совсем она тебе далась, но все-таки не так гладко она у тебя шла. Это точно не от недостатка опыта.Я еще попросил его показать шашку, потому что меня все еще мучил вопрос: это я умудрился пропустить гравировку на рукояти и надпись на лезвии, или мне это приснилось?Старшина показал шашку, на этот раз на ней ничего не было. Не знаю, может, он мне другую шашку показал.В общем, вот такая история.Потом по приезду домой я все же задумался. Если это и вправду алимовская шашка и она как-то реагирует на того, в ком есть алимовская кровь, то, соответственно, это, получается, какой-то привет с Дикого Поля времен казачьей вольности и Ивана Грозного. И вот после этой мысли меня осенило, что след, оставленный нами в истории стирается крайне трудно и отображается на наших потомках даже и в далеком будущем.Исходя из таких размышлений, лично я понял, что эту жизнь я, да и вообще все, должны прожить так, чтобы не только нам не было жалко прожитых лет, но и чтобы и будущие поколения могли прожить их жизнь лучше нас, не тратя свое время на исправление наших ошибок.

Ключевые слова: Казак шашка старшина поход родословная бой авторская история

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