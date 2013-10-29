Станичные рассказы. Фамильная шашка

Станичные рассказы. Фамильная шашкаИтак, недавно мы с отделением совершили небольшой переход через Волго-Донские степи с ночевкой. Нам нужно было пройти за один день расстояние от Песковатки до Иловлинского района по левой стороне Дона (если стоять лицом в сторону против течения), а затем, на следующий день, в конечном пункте нашего назначения мы должны были встретиться с казаками. Там уже у нас было мероприятие вроде Аки-наки. Для тех, кто не знает, что это - объясняю. Это такое соревнование, которое устраивается среди казаков. В него входит бой на шашках и бой на ножах. К сожалению, на самой Аки-наке я пока что не был, а это было, скажем так, подготовка - просто обычные бои на ножах ради интереса.
Так вот, в роли судей у нас выступали старшие казаки, а все остальные резались нещадно. А после того, как мы немного повоевали друг с другом, вся наша шатия-братия посидела у костра, разговаривая на разные темы.
И вот как-то так ненавязчиво, как обычно бывает, тема зашла про родословную. Я о ней крайне немного знаю, увы. Знаю только фамилию, а всяких семейных историй, преданий и прочего не ведаю.
Так вот, все обсуждают чего-то, а я слушаю, интересно все же, а самому сказать особо нечего, вот я и занимаюсь незатейливым делом. И тут меня спрашивает один из старших казаков:
- А у тебя кто предки были?
- Знаю только, что Алимовы мои предки, да вот только фамилию-то и знаю, - сказал я.
На что мне старшина ответил:
- Ну-ка иди сюда.
Я подошел к нему, а он достал одну из своих шашек, показал мне ее со всех сторон - и рукоять, и лезвие. Обычная шашка, даже без гравировки. Затем старшина дал мне ее в руки.
- Держи, покрути ее, - говорит.
Ну, я и взял шашку, а она оказалась легкая, прямо перышко, правда. Я ее кое-как покрутил, на что хватило мне моей подготовки в этом. И удивительно то, что ее прямо чувствуешь, несмотря на ее легкость. Как она летит, останавливается легко и снова поднимается тоже.
Тут мой взгляд упал на лезвие, там уже красовалась надпись, только трудно читаемая. Написано на русском, но на этом русском говорили, наверное, в веке эдак в ХVII-XVIII, если не раньше. И на рукояти у самого клинка тоже вырисовывался знак ВВД (Всевеликое Войско Донское). Еще казак с трубкой, сидящий на бочке. Самый старый знак Войска Донского.
Сначала я подумал, что не заметил изначально ни гравировки, ни надписи на клинке, но вообще-то это трудно было пропустить. Я еще покрутил немного шашку. Потом старшина сказал:
- Покажи-ка.
Я ему показал ее, старшина улыбнулся, потом нахмурился и продолжил:
- Ладно, собираться пора.
Сказано-сделано. Потом, когда мы уже все собрались и двинули кто куда: кто на машинах, кто своим ходом, - старшина подошел ко мне и сказал:
- Алимовская кровь. Только ты скорее разбойник, чем казак. И не гордись этим.
Я у него тут же спросил, откуда он это узнал, а старшина ответил:
- Это алимовская шашка. Посмотрел, как ты ее крутишь, увидел, что легко совсем она тебе далась, но все-таки не так гладко она у тебя шла. Это точно не от недостатка опыта.
Я еще попросил его показать шашку, потому что меня все еще мучил вопрос: это я умудрился пропустить гравировку на рукояти и надпись на лезвии, или мне это приснилось?
Старшина показал шашку, на этот раз на ней ничего не было. Не знаю, может, он мне другую шашку показал.
В общем, вот такая история.
Потом по приезду домой я все же задумался. Если это и вправду алимовская шашка и она как-то реагирует на того, в ком есть алимовская кровь, то, соответственно, это, получается, какой-то привет с Дикого Поля времен казачьей вольности и Ивана Грозного. И вот после этой мысли меня осенило, что след, оставленный нами в истории стирается крайне трудно и отображается на наших потомках даже и в далеком будущем.
Исходя из таких размышлений, лично я понял, что эту жизнь я, да и вообще все, должны прожить так, чтобы не только нам не было жалко прожитых лет, но и чтобы и будущие поколения могли прожить их жизнь лучше нас, не тратя свое время на исправление наших ошибок.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 05:16
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Сегодня, 05:16 by Волк1Просмотров: 396Комментарии: 2
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