Настоящий офицер, настоящие солдаты, герои

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 16:16

Волк1 Просмотров: 1 212 Комментарии: 10 +25 Вчера, 16:16 by

Прошу прощения за долгое отсутствие и теперь пишу новую историю.Речь пойдет о капитане, который был похоронен в безымянной братской могиле вместе со своими бойцами под Сталинградом. Имена тех бойцов и имя того капитана неизвестно. Неизвестны эти имена, потому что, кроме упоминаний в немецких отчетах об одной группе бойцов, состоящей из шестидесяти солдат, ничего не осталось. Не осталось и тех, кто мог бы рассказать об этих людях.Итак, все по порядку.После поражения под Москвой верховное командование гитлеровской Германии приняло решение идти на Сталинград, но, чтобы дезинформировать русских разведчиков, план наступления на Сталинград был назван "Кремль". Их замысел во многом удался, и большинство бойцов из всех армий Советского Союза было переброшено под Москву, оставив оголенными южные фронты, в том числе и Сталинградский фронт.Когда армия Паулюса шла через бесконечные Волго-Донские степи, она уничтожала те дивизии Красной армии, которым был дан приказ двигаться к Сталинграду и там образовать оборону на подступах, уничтожали гитлеровцы и партизанские дивизии, формировавшиеся в том районе, когда стало известно о прямом наступлении немцев на Сталинград. И вот когда немецкая армия буквально наступала на пятки самой большой группе солдат, отступавших к Сталинграду, от этой самой группы отделилось шестьдесят солдат вместе с одним из капитанов. Они понимали, что если эта не столь многочисленная по сравнению с немецкой армия сейчас падет под залпами вражеских танков, то до Сталинграда дойдет разве что сотня бойцов, и то слава Богу. И эта группа из шестидесяти бойцов осталась в нескольких сотнях километров от Сталинграда и организовала небольшой рубеж обороны, тем самым задержав вражеские танки и всю вражескую армию на несколько дней в том месте. Немцы думали, что им противостоит достаточно большая группировка противника, но тем не менее не могли найти ни следов большой армии, ни саму армию. Вся эта немецкая армия вынуждена была остановиться на неопределенное время до полного выяснения обстоятельств, ведь враг мог все это время создавать иллюзию того, что в этом районе мало бойцов, заманить немецкую армию как можно глубже в бескрайние степи, затем окружить и уничтожить. Такой расклад для немецкой армии не подходил, поэтому они прекратили свое наступление на некоторое время.Через пару недель вся эта маленькая группировка красноармейцев была обнаружена, точно было установлено число бойцов, группа была окружена и уничтожена. Но эти люди выиграли достаточно времени для всей оставшейся Красной армии, отходившей к Сталинграду, чтобы те успели дойти до него. Останки этих воинов были найдены не так давно, также рядом с этой братской могилой, в которой и были захоронены воины, были найдены кресты, что указывает на то, что этих людей захоронили немцы. Все погибшие тогда были перезахоронены на мемориальном кладбище в селе Россошки. В том числе и капитан.И с тех пор много воды утекло, но часто местные жители видят человека, мерно расхаживающего среди могил погибших воинов, как советских, так и немецких. Когда один из местных жителей пришел почтить память усопшим, то увидел этого человека. В одежде времен Великой Отечественной войны, кителе капитана тех времен с соответствующими погонами, в фуражке. Местный житель разговорился с этим человеком, рассказал, что у него погиб отец на войне, был расстрелян немцами. При этом селянин громко всхлипывал, говорил про многие бедствия войны и указывал на могилы "самых подлых, ненавистных и жестоких захватчиков". И чем больше селянин говорил, тем больше сквернословил в адрес немцев. На что "капитан" ответил: "Нет ничего страшнее той войны, но враг был побежден, фашизм затоптан в грязь солдатскими сапогами, а люди освобождены от гнета захватчиков. Но если мы сражались с фашистами и победили, значит, мы не такие, как они, значит, мы сильнее духом и боролись за правое дело. Не надо этого забывать, как и ни в коем случае нельзя становиться на них похожими, но нужно помнить все и всех, кто прошел войну или не вернулся с нее. Нужно помнить об этом и никогда не забывать, никогда не уподобляться таким, как фашисты, иначе все эти жертвы были напрасными, все было зря". После этого капитан зашел за ближайшую могильную плиту и исчез.С тех пор этот капитан говорит эти слова всем, кто бывает на мемориальном кладбище в селе Россошки и забывает, за что сражался русский народ, но еще никому он не назвал ни своего имени, ни имена своих бойцов. Также были известны случаи, когда этот "капитан" успокаивал людей, пришедших на это кладбище поскорбить об ушедших. Или наказывает тех, кто непочтительно относится к останкам погибших воинов.Многие на сайте напишут, что, мол, самый обычный рассказ, которых на этом сайте тысячи, неинтересно и так далее. Но близится второе февраля - день освобождения Сталинграда, и я хочу напомнить людям то, о чем они, возможно, забыли. Возможно, я подогрел интерес некоторых людей к более подробному изучению Великой Отечественной войны, во всяком случае, я на это очень надеюсь. И я призываю всех людей помнить о тех, кто еще жив, и о тех, кого уже с нами нет, о тех, кто жертвовал своими жизнями, чтобы сегодня мы могли именно жить!

Ключевые слова: Война капитан бойцы кладбище вечная память авторская история

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