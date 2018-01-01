Портал в иную жизнь

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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:05 by

У меня не совсем обычная память. У нормальных людей самые ранние воспоминания о детстве начинаются годов с трех-четырех. Я же помню себя почти с рождения. Я помню обо всех событиях, даже незначительных. И совсем неважно, когда это было — вчера, неделю назад, десять лет. Мое детство проходило где-то на морском побережье. Это я отчетливо помню. Мои родители много времени мне не уделяли. На первом месте у них была работа. Детство пришлось на непростые годы не только для нашей семьи, но и для всей страны в целом. Папа хватался за любую возможность подработать, впрочем, как и мама.Рядом с домом у нас были сад и небольшой огород, который родители засаживали от и до разными овощами, чтобы потом собрать урожай. В сезон отпусков несколько комнат в нашем доме превращались в гостиничные номера. Если живешь у моря, то грех этим не воспользоваться. Тем более что так поступали не только мои родители, но и все соседи поголовно.Я был предоставлен сам себе. У меня было несколько товарищей, для которых слоняться по улицам от зари и до поздней ночи тоже было в порядке вещей. Вместе с ними мы облазили вдоль и поперек все близлежащие окрестности. Уверен, что дело окрестностями бы не ограничилось, просто мне с ними больше не суждено было встретиться. Ту нашу вылазку не забуду, наверное, никогда, хотя я очень старался. Один из нашей компании, самый старший (ему было тогда 6 лет), Сеня, повел нас в какой-то заброшенный амбар. Там он накануне спрятал какие-то вкладыши, которые и хотел нам показать. Этот амбар мы нашли без проблем, но он оказался настолько большим, что Сеня растерялся. «Я точно помню, что спрятал вкладыши под большим камнем! Так, давайте разделимся. Ты, Серега, иди туда», — скомандовал мне Сеня. Мы его послушались и стали прочесывать каждый свой угол…Нашел ли Сеня свои вкладыши или не нашел, я уже не узнал. Завернув в какой-то закуток в амбаре (уж не знаю, что там было в давние времена), я оказался в ванной. Передо мной был открыт кран, из которого текла теплая вода, а я поймал себя на том, что усиленно намыливаю руки. «Игорь, ты что там так долго руки моешь? Или уснул?» — раздался женский голос. Я почему-то сразу подумал, хотя меня никогда Игорем и не звали, что речь ведется обо мне. Стало страшно. Очень страшно. Не закрывая воду, я забился в угол. Через несколько секунд на пороге ванной появилась какая-то женщина (видел я ее впервые), которая упорно продолжала именовать меня Игорем, а иногда называла и вовсе своим сыном.«Ну, сынок, что ты так испугался? Тетя не будет тебе больно делать. Она просто послушает и уйдет. Никаких больше уколов!» — пропела мелодичным голосом женщина. Я опешил. Но решил, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы спорить. По дороге я успел мысленно отметить, что этот Игорь — тот еще трус. Все окружающие люди (а их оказалось немало — бабушки, тетки, дядьки) продолжали видеть во мне какого-то Игоря. Уж что я на этот счет только не думал. Мне казалось, что я сплю и это происходит во сне. Потом я начал во всем винить своих приятелей — с чего-то вдруг мне показалось, что меня просто разыгрывают. Но пререкаться со своей новой семьей я не пытался — себе дороже.Они были на все сто уверены, что я Игорь. А мой детский мозг даже не знал, как нужно поступать. Поэтому я подумал, что надо плыть по течению. Признаться честно, меня все устраивало. Мои новые родители сдували с меня пылинки. У меня была собственная комната, которую не нужно было освобождать на летний период, так как могли приехать постояльцы. Я, собственно, вообще в своем новом доме никаких постояльцев и не видел. А выходя на улицу, я не видел моря. Даже где-то далеко, на горизонте. Вместо моря родители купали меня в бассейне, возле дома росли березы, никакого сада не было.Самое тяжелое время наступало тогда, когда в доме тушили свет. Я оставался наедине сам с собой. Да, я жил в комфорте, мне ни в чем не отказывали (да мои старые друзья, если бы увидели все мои игрушки, просто лопнули бы тут же от зависти), но сердцу ведь не прикажешь. У меня ведь были и другие родители, там, где-то далеко, у моря. Я по ним очень скучал, да и они по мне наверняка тоже. Но ничего сделать я не мог. Мне оставалось только тихонько, чтобы никто не услышал, плакать каждую ночь в подушку. Не зря говорят, что время — лучшее лекарство.Прошли годы, я вырос, окончил сначала школу, потом университет, устроился на работу. Но воспоминания о том, что я когда-то в далеком детстве жил совсем не здесь, где теперь, никуда не делись. Несколько раз, уже будучи взрослым, я пытался разобраться в произошедшем. Старательно напрягал свою память, старался в деталях вспомнить тот день и как я вдруг стал Игорем. В голове сразу образуется пустота. Я хотел вычленить как можно больше информации о том, где прошли первые годы моей жизни. Ничего конкретного! Я мог в деталях описать свой дом, местность в округе, но название населенного пункта — нет. Я понял, что в том возрасте я просто не знал название того места, где жил.Стоило мне окончательно отчаяться, как совершенно случайно я оказался в поселке своего детства. Спасибо моему шефу — он отправил меня туда в командировку. Поселок с тех пор не изменился. Как же было непривычно ступать по такой одновременно знакомой и незнакомой территории. Вот пляж, на котором мы купались, вот магазинчик, в котором мои настоящие родители покупали мне мороженое, вот, наконец, мой дом, а вот и тот заброшенный амбар, который стал выглядеть еще более уныло, чем в те далекие времена. В свой дом мне попасть не удалось.Я от какого-то дедульки узнал, что в моем доме сейчас живет другая семья. А о моих родителях уже давно ничего не слышно. «У них сын пропал без вести. Долго найти не могли. Всем поселком искали. Никаких следов. Лазал с ребятишками по амбару, а потом вдруг куда-то делся. Ну они дом продали и уехали. А куда уехали — неизвестно». Деваться было некуда, и я отправился к амбару. Ох, и угораздило меня тогда пойти с Сеней за его вкладышами! По амбару я тогда прогуляться еще раз не решился. Не хотелось попадать в очередную другую жизнь. В тоске я сел в поезд…В тамбуре познакомился с мужичком, каким-то профессором. Мы разговорились. Наша беседа перетекла в русло паранормального, а именно — перемещения во времени. Тут мой попутчик выдал интересную мысль. Она и прояснила мне многое. «Ты не представляешь, сколько я книг перелопатил на этот счет, со сколькими людьми переобщался. Я это называю “временной дырой”, кто-то — “хронодырами”, кто-то — еще как-то. Суть в том, что, попав в хронодыру, ты телепортируешься в другое место. В какое? В какое в этот момент будет открыт портал. Я вот тоже побывал в такой дыре из-за своего любопытства. Правда, еще в детстве, и то на несколько секунд. Гулял я в лесу, нашел землянку. Моргнул — глаза открываю, а я не в лесу, а среди больших зданий. Еще испугаться не успел, а уже снова в землянке оказался»,- признался мне собеседник.Оказывается, не я один такой странный. Но от этого мне легче не стало. До конца понять, что со мной произошло и можно ли вернуть все обратно, мне не удалось. Не удалось мне пока найти и своих настоящих родителей. Но я не отчаиваюсь — продолжаю поиски.Автор - Игорь.

Ключевые слова: Необычная память детский мозг другая жизнь телепортация петля времени ребенок

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