Кривляющийся Царь

Алексей Якорнюк Просмотров: 256 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 19:20 by

Было это в глубоком моем детстве, когда я, ещё будучи маленьким мальчиком лет 6-7, спал в бабушкиной комнате. А случилась эта история вечером. Мои родители часто не обращали никакого внимания на капризы своего ребёнка. А я часто закатывал истерики на ровном месте и, бывало, что плакал долго и громко, чтобы меня непременно услышали и выполнили мою любую мало-мальскую прихоть. Ну, вот это, собственно, и случилось в тот вечер. Я сидел на краю кровати, рядом лежала бабушка, которой родители запретили меня успокаивать. Для них было самое удобное, чтобы меня заткнуть, - это попросту проигнорировать, а я со временем сам успокаивался, видя, что на моё нытьё нет никакой реакции. Ну, долго ли я плакал, я, к сожалению, не помню. Однако отчетливо врезалась в память небольшая темная комната, свет попадал в неё из коридора, просачиваясь сквозь пузырчатую текстуру стекла в самой обычной межкомнатной двери. И в один момент я сквозь зареванные глаза и слезы вижу, что у двери напротив меня сидит то ли на троне, то ли на чем, будто бы Царь, или просто мужчина в странных одеяниях, и корчит рожу, причем будто бы передразнивая меня. В абсолютной синхронности моих гримас он строит такие же, но гораздо более жуткие и безобразные. Осознавая это, я резко остановился и успокоился. Видение тут же исчезло. Больше у меня подобных случаев не было.

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