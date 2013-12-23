Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Кривляющийся Царь

Было это в глубоком моем детстве, когда я, ещё будучи маленьким мальчиком лет 6-7, спал в бабушкиной комнате. А случилась эта история вечером. Мои родители часто не обращали никакого внимания на капризы своего ребёнка. А я часто закатывал истерики на ровном месте и, бывало, что плакал долго и громко, чтобы меня непременно услышали и выполнили мою любую мало-мальскую прихоть. Ну, вот это, собственно, и случилось в тот вечер. Я сидел на краю кровати, рядом лежала бабушка, которой родители запретили меня успокаивать. Для них было самое удобное, чтобы меня заткнуть, - это попросту проигнорировать, а я со временем сам успокаивался, видя, что на моё нытьё нет никакой реакции. Ну, долго ли я плакал, я, к сожалению, не помню. Однако отчетливо врезалась в память небольшая темная комната, свет попадал в неё из коридора, просачиваясь сквозь пузырчатую текстуру стекла в самой обычной межкомнатной двери. И в один момент я сквозь зареванные глаза и слезы вижу, что у двери напротив меня сидит то ли на троне, то ли на чем, будто бы Царь, или просто мужчина в странных одеяниях, и корчит рожу, причем будто бы передразнивая меня. В абсолютной синхронности моих гримас он строит такие же, но гораздо более жуткие и безобразные. Осознавая это, я резко остановился и успокоился. Видение тут же исчезло. Больше у меня подобных случаев не было.
Сегодня, 19:20 by Алексей ЯкорнюкПросмотров: 256Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: царь ужас слезы ребенок авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:31
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 611
Хороший нашелся воспитатель. А родители хороши. Нет чтобы как-то отвлечь ребенка на что-то иное… и нервы у них железные(
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: conjure one
Сегодня, 19:50
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3485|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 642
Хорошо, что этот царь исчез и больше не появлялся. Эх, детские воспоминания) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: Летяга
Сегодня, 19:58
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (8384|-3)
Публикаций: 254
Комментариев: 6 259
Цитата: зелёное яблочко
нервы у них железные

А как иначе? Бывают ситуации, с которыми можно справиться только игнором. И с детьми, и со взрослыми, и с людьми, и с животными. За нечисть не скажу. опыта не имею))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#4 написал: Estellan
Сегодня, 20:00
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (494|0)
Публикаций: 99
Комментариев: 876
С нечистью та же ситуация. Полный и тотальный игнор и они отвязываются.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:36
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (123|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 611
Цитата: Estellan
С нечистью та же ситуация. Полный и тотальный игнор и они отвязываются.

Трудная задача. Мне детку игнорить непосильно
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.