Ложные воспоминания

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:12

Причина: Изменен раздел

Helldog Просмотров: 299 Комментарии: 0 +7 Сегодня, 19:11 by

У всех есть детские воспоминания: светлые, добрые, теплые. Дети помнят до мелочей то, что впечатлило их особенно сильно. У меня они тоже есть.Недавно в кругу родителей, сестер и брата мы предались воспоминаниям. Сидели, вспоминали и смеялись. Я тоже вспомнила, как часто ездила к сестрам отца в гости и оставалась там ночевать. Тут и случилось странное, даже родители удивились. Они сказали, что я никогда не ночевала у них.Я, в свою очередь, тоже удивилась. Как же так, я же помню, как играла у них в саду, свекра тети, помню соседского мальчика, который подарил мне журнал «Веселые картинки», как я в колхозном клубе смотрела фильм «Танцор диско». Я сказала им об этом.Родители были непреклонны, к ним присоединилась старшая сестра, подтвердив их слова. Я подумала: «Забыли, наверное». Начала вспоминать покойную бабушку, как она возила меня к родственникам в Киргизию. «Этого тоже не было, бабушка туда всегда ездила одна», — в один голос сказали родители.Я была просто поражена. Откуда тогда у меня эти воспоминания? Я же помню все до мелочей: как бабушка разговаривала с братом, попивая чай на топчане, а я лежала, положив голову ей на колени, и слушала пение цикад, вдыхала запах рейхана. Если всего этого не было, то почему я это помню?

Ключевые слова: Воспоминания прошлое память детство

Другие, подобные истории: