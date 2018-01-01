Искупление. Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:32

Капитан-командор Просмотров: 32 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:32 by

Железнорукий наблюдал. Оставаясь невидимым, он в тоже время мог видеть все. В темноте тускло светились серо-стальные ауры бойцов "Шороха", фиолетовая - экс-главы, чёрная с багровыми прожилками - Исполнителя, и ярко-алая, переливающаяся осенними цветами кленовых листьев - демона.- Устраним их? - спросил Бледный.Железнорукий раздражённо отмахнулся - пока что они не могли вмешаться в процесс.***Исполнитель аккуратно спустился на пол, щупальца хаотичным клубком извивались вокруг него.- Рассредоточиться! - командир группы хотел было что-то еще приказать, но не успел. Бронекостюм скорчился, взбухая и лопаясь под напором огромной силы. На несколько секунд спецназовцы замерли в каком-то трепете, затем диспетчерская озарилась пламенем выстрелов. Тело Исполнителя покрылось сотнями ран, которые мгновенно затягивались без следа. Он не двигался с места, разя направо и налево, призрачные щупальца чудовищными ножами вспарывали броню, заставляя противников замолчать навеки.Маги что-то ожесточенно вычерчивали в воздухе, Красный хотел было рвануться вперёд, но тут же увяз в полу. Бетон вокруг него покрывали символы Круга заключения, который невидимой стеной отделял его от остального мира, не позволяя использовать ни магию, ни другие возможности демона и даже не пропуская ни единого звука. Круг постепенно слабел без подпитки, но процесс шел слишком медленно. Маги, наконец, закончили свои приготовления и послали в цель заклятие... Исполнитель даже не дрогнул, он только что добил последнего солдата и теперь удовлетворенно осматривал поле битвы.Однако заклятие привлекло его внимание, и маги в оцепенении воззрились на сотни еле различимых лезвий ползущих в их сторону. В этот момент грянул выстрел, выстрел иного рода, нежели приглушенная стрекотня "бесшумных" автоматов. Пуля распустилась серебристым бутоном, намертво застревая в теле Исполнителя, за ней последовала другая, третья... Тойц перезарядил револьвер и крикнул:- Бегите, идиоты, если ничего лучшего сделать не можете!Горе-чародеи послушно кинулись к выходу, на ходу теряя фуражки, в их глазах читался дикий животный ужас. Щупальца потянулись к экс-главе, Красный, напрягая все силы, рванулся вперёд... Круг, покрывшись синими трещинами, лопнул, и демон, как снаряд, понесся на врага, на бегу превращаясь в сплошной поток пламени.Исполнитель, суетливо дергая окровавленными щупальцами, попытался защититься, но тщетно. Призрачные лезвия вспыхнули, словно магниевая проволока, мнгновенно превращаясь в бессильный пепел. Красный рвал, крушил, жег врага огнем, в диком безумстве осатанелой мести, мести за все, что наболело за сотни лет жизни. Он был подобен бешеному зверю, не видящему ничего, кроме крови, что заливает его глаза.Исполнитель нечеловечески выл, пытаясь зарастить чудовищные огненные раны, но раскаленные когти разрывали каждый сантиметр его неуязвимого тела. Он тоже наносил удары, но они пропадали зря, ведь нельзя разрубить мечом языки пламени. Тёмная ранее диспетчерская алела адским огнем, в котором в сумасшедшей пляске метались тени древних духов.Исполнитель, наконец, бессильно рухнул на землю, его бесполезные атаки лишь ускоряли приближение гибели.***Верховный жнец поймал на себе возмущенные взгляды подчинённых. Несомненно, они заключили контракт и обязались помогать Исполнителю в его миссии... Но от чего то Железнорукому было не по себе - его пугала эта пляска древних теней на стенах, заставлял трепетать этот смертоносный огонь... Наконец он решился и вспорол покрывало сокрытия, отводящее глаз всем - находившимся в зале.- Прекратить! - Железнорукий нацелил на демона шестиствольник, грозяще перебирая бритвенными пальцам другой руки. Бригадир даже не обернулся. В одно мнгновение Верховный жнец оказался окунтан плотным коконом огня, протезы его плавились и сгорали, едким дымом коптя потолок.Бледный и Полулицый кинулись к повелителю... в попытке разорвать огненные цепи, но все трое тут же отлетели в сторону, распластываясь на полу. Бесполезные орудия сбора медленно превращались в лужицы металла на бетоне...***Исполнитель чертовски устал, устал невыразимо, полностью и бесповоротно. С трудом он осматривал свое могучее тело, искореженное тысячами ударов, покрывшееся лилово-черной коркой вскипяченной крови. Демона рядом не было. Ненавистное существо склонилось над жалким комком плоти, который минут десять назад пытался убить его, бессмертного исполнителя воли Мироздания... А Мироздания ли? Впрочем, неважно. Теперь этот человек мертв, ну, или почти мертв, а он, Исполнитель, сейчас восстановит силы отплатит за эту боль...***Странно, нет, правда странно. Тойц увидел себя, склонившегося бригадира, этого чертового Исполнителя... Сволочь.- Однако. Какой странный бред - с нарастающим беспокойством подумал экс-глава. В этот момент он похолодел: бригадир встал, и на своём теле Тойц увидел страшную рану, все ещё сочащуюся кровью. Он взглянул на свою руку и с ужасом понял, что видит сквозь неё. Тем временем отовсюду к нему сходились высокие чёрные тени, безликие, бесформенные. Тойц кричал, бессильно обыскивая подплечную кобуру, где не было заветного револьвера. Тени коснулись его, их холодные пальцы сковали все тело...Тойц проснулся в холодном поту. Черт, ну и кошмары, какие-то демоны, исполнители... А ведь уже почти десять утра. Будь проклята эта Германия, в своём мире он никогда так не залеживался, а господин С просил прийти без опоздания...В этой кофейне всегда подавали исключительный кофе с коньяком. Так, вот нужный столик, упитанный бюргер...- Герр Тойц?- Да.- У меня есть для вас предложение, эмм... Делового характера.Тойц несколько напрягся, но тем не менее, спросил:- Какое же?- Понимаете ли, герр Тойц, мне известно, что вы, в некотором роде, эмм... Не из этого мира.Тойц в испуге отшатнулся, но господин С продолжил:- Я являюсь руководителем одной крупной организации, и в ней имеется вакантное место на, эмм... Руководящую должность. Вы же были губернатором в своём мире, не так ли?Лагран отхлебнул кофе и уже спокойнее спросил:- А каковы будут мои обязанности?О, совершенно, совершенно элементарные! Просто следуйте протоколам, и все.Мда, черт возьми, этот человек умел необъяснимым образом склонять на свою сторону... Будущий верховный комиссар МПСВ по Евразии и экс-глава 16го корпуса на несколько секунд помедлил и ответил:- Я согласен!Бюргер улыбнулся, шевеля короткими тонкими усиками, и удовлетворенно изрек:- Белиссимо, мой друг, браво! Приходите завтра, эмм... Сюда же. И запомните - лицо его посерьезнело - запомните меня, ведь я для вас отныне - Верховный ординатор.Лицо его вдруг набухло, увеличилось, и толстые рыбьи губы пробормотали:- Оплошали вы, друг мой, оплошали, протоколы-то надо соблюдаать! Таак то...Всё кругом потрескалось, отслоилось как старая штукатурка, обнажая угольно чёрный мрамор, пространство сузилось до узкого прохода... В конце зажегся тусклый свет, затем разгорелся ярче, ярче... Тойц, влекомый странным чувством, зажмурился и двинулся вперёд.***Бригадир устало сидел на полу. Бетон кругом почернел от огня и крови. В дальнем углу тихо скулили жнецы, пытаясь начертить портал, напротив валялся Исполнитель, теперь уже мертвый бесповоротно, Красный видел его истлевшую ауру.В центре зала, честь по чести, с руками на груди лежал экс-глава Тойц. Пожалуй, для демона это была единственная тяжёлая потеря за последние лет сто. За свою долгую жизнь он научился ценить даже тех, кто просто отнесся к нему, как к человеку. Жнецы, наконец, достигли цели и сгинули, бригадир не стал их преследовать, к чему?Он только что отомстил смертью за смерть, за сотни смертей, и это было далеко не первое убийство в жизни демона... Но от этого было не легче, напротив, навалилась чугунная душная пустота.В дверном проеме засветился белый овал, запахло озоном, а по полу побежали мелкие трещинки. Из открытого портала шагнул командор Лоскано. Некогда белый мундир его теперь запылился и обгорел, был прорван в нескольких местах, левый глаз был завязан платком, на поясе бряцала шпага.Красный грустно взглянул на вошедшего и обреченно спросил:- Зачем вы меня создали, лорд?

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