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Творческие истории

Возмездие. Часть вторая

В дверном проеме возвышалось железное чудовище, казалось, полностью состоявшее из холодного оружия. Телом ему служил огромный, когда-то багряный, щит, руки и ноги были спаяны из десятков кинжалов и мечей. Отойдя в сторону, монстр уступил дорогу двум существам пониже ростом. Всех троих Тойц довольно неплохо знал.

Первый был Оружейник - бессловесная громада, хранившаяся по умолчанию в запасниках министерства.
Другой звался Патроном и почти что целиком состоял из оружейных стволов. Каждый палец этого не то робота, не то голема представлял собой автоматный ствол, а на плечах были выпилены отверстия для патронных лент - заполненные сейчас  до отказа - добрался-таки до дежурного склада, чтоб его!
Третий, и, собственно, главный в этой троице именовал себя "Механик". Сам древнее чудовище, спаянное из людских душ и металла, он был рожден с целью создавать себе подобных. Фактически бессмертный, он вот уже полторы тысячи лет исправно занимался этим делом, поглощаяя все новые жизни и вкладывая их в железных монстров.

И Механику с его прислужниками, и экс-главе все было ясно без слов. Только бригадир шепотом спросил:

- Развоплощаем или нейтрализуем?

На что Тойц с укоризной ответил:

- Нейтрализуем, конечно, - ведь все присутствующие экземпляры были единственным в своем роде, а исследования до сих пор продолжались.

Демон слегка кивнул и огненной тенью рванулся вперёд. Языки пламени кометами вспыхивали в воздухе и мгновенно затвердевали, покрывая его тело плотным слоем раскаленных добела кристаллов.
Оружейник попытался пронзить противника наточенными пальцами-ножами, но металл бесполезной жижей растекся по полу. В тоже время пылающая рука демона вспорола корпус голема, заставляя его кипеть и плавиться.

Огненные когти мгновение пошарили в сплетении проржавевших клинков и вырвали из их среды багрово-пурпурный сгусток не то крови, не то металла. Красный хотел было тут же направить неиспользованную силу на оставшихся чудовищ, но не успел: пулеметная очередь искрошила его, заставляя стелиться по полу.

Тойц с трудом укрылся под металлическим столом, нацеливаясь на сыплющего пулями Патрона и проклиная себя за то, что хранил при себе лишь револьвер. Поверхность стола стремительно поддавалась под гнетом пуль, как поддается песок под осенним ливнем.

Глубоко вздохнув, Лагран вывернулся из укрытия и высадил пол барабана в цель. Маневр прошёл несколько болезненно, но результат был достигнут: застопоренные механизмы противника обездвижили его, сделав беспомощным куском железа. Третий враг пропал неведомо куда, лишь прожженный в полу проем был свидетельством его пребывания здесь.

Красный наконец снова обрел форму и отчищал от крови фуражку, что-то раздраженно ворча про "производственные травмы".
Пошли - коротко произнёс Тойц, перезаряжая револьвер.

-Куда именно, если не секрет, конечно?

К коридору сообщения... - экс-глава удивленно воззрился на демона, принимающего облик птицы.

- Может, лучше полетим? - вопросил пернатый.

***

Спец группа "Тень" продвигалась по коридорам 16го корпуса МПСВ, вполне соответствуя названию. Несмотря на обьемистые броне-костюмы и не менее массивное вооружение - на каждого приходился автомат, п-п, пистолет и связка "лимонок", бойцы умудрялись не издать ни звука. Никому толком ничего не говорили об этой операции, только дали указание зачистить территорию, впрочем, Тьер был этому только рад - несмотря на риск, неизведанность он любил. Правда сейчас ему на проверку достался какой-то скучный объект, под каким-то не менее скучным номером.

Бетонированный коридор вел к тяжелой, слегка приоткрытой двери. Внутри горели тусклые лампы-аварийки, вдоль стен висело оборудование и инструкции. Но всего этого Тьер будто не замечал, его звало и притягивало к другой двери, больше похожей на сейфовую. Что-то прорезало мозг нестерпимым зудом любопытства. Боец спец группы повернул колесо замка и вошёл.

В самом центре крохотного бетонного зала, чрезвычайно похожего на склеп, стояла тумба с застекленным верхом. Тьер, одурманенный текучим зовом, вспорол хрустальную поверхность автоматной очередью... Нечто блестящее вспорхнуло, высвобождаясь из древних оков, боец почувствовал жгучую нестерпимую боль где-то на груди, рядом с сердцем. Все кругом поплыло, кружась в безумном хороводе, сознание и разум захмелели, уступая место чужой власти...

***

Лейтенант вел своих людей уверенно. В отличии от них, он знал, что в здании уже и нет никого, что вся роль группы только в том, чтобы забрать или грамотно развоплотить оставшиеся объекты. Внезапно что-то выступило из темноты коридора. Существо было облачено в броню "Тени" с нашивкой, где значилось имя - "Тьер". Но человека оно напоминало лишь отдаленно. Броня и шлем сплавились с костями и мышцами, образуя единый организм, глаза, еле различимые и воспаленные, отрешенно мерцали в огранке искореженного пластика, а на груди пульсировал сгусток черного огня, разветвляющийся на пять отростков. Лейтенант что-то даже слышал об этом артефакте, вроде бы он именовался "Ожерельем..." В этот момент существо прочертило в воздухе кривую дугу, и офицер распался на кровоточащие лепестки.

По ряду бойцов пронеслась оголтелая команда: "Огонь!", в ответ по коридорам пульсировал сплошной живой массой голос:

- Я - Возмездие, я ваша кара! Мир устарел, пора его исправить!

Спецназовцы отчаянно слали пули во врага, кто-то дал залп из подствольника, и на некоторое время "Возмездие" замедлилось... Но все было тщетно.
Спустя пять минут диспетчер безуспешно пытался установить связь с опергруппой, которой уже не суждено было вернуться...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43 by Капитан-командорПросмотров: 25Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Механик големы души демон спецназ смерть кровь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:21
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Ну, я смотрю демон мастер на все руки-крылья) +
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#2 написал: Капитан-командор
Сегодня, 13:35
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Цитата: Tigger power
Ну, я смотрю демон мастер на все руки-крылья) +

Конечно, его для того и создали)))
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