Возмездие. Часть четвёртая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:46

Капитан-командор Просмотров: 45 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 13:04 by

Ещё довольно новый 19-й корпус МПСВ уже успел покрыться налетом времени. Бетон как-то поседел, аппаратура вечно была покрыта пылью. Двери, отделявшие коридор сообщения от основного здания, тоже носили некий отпечаток минувших лет, даже отпирать их было немного жаль. Но Красный отпер. Печать-пропуск была навеки врезана в его ладонь, открывая одним прикосновением любую дверь в Министерстве.Эта не стала исключением - несколько секунд сложная система из электроники и магии распознавала гостя, затем могучие, толщиной метров семь, створки уехали в стену.Пройдя через небольшой тоннель, Тойц и бригадир оказались в просторном зале, почему-то залитом водой по колено. В этом импровизированном водоёме отчаянно метались в агонии несколько ундин, царапая пол уродливыми плавниками. Черт знает, как они оказались здесь, но ситуацию это не меняло. Подле двери распростерся изодранный труп охранника, с п-п в руке, гильзы золотистым ковром покрывали бетон.В следующем зале, куда пришлось подняться по лестнице, воды было на порядок меньше, ундина здесь была всего одна, зато живая. Впрочем, демону не потребовалось много времени, чтобы оборвать её существование.Спустя три коридора, подъем на лифте и по ещё одной лестнице - офицеры вступили в диспетчерскую. У входа, засыпанные щепой и обрывками, да, да, именно обрывками металла, сохранились остатки баррикады. Само помещение, довольно-таки большое, терялось во мраке - не горели даже аварийные лампы. Только где-то у стены одиноко мерцал монитор.Внезапно в темноте зажглась пара глаз. Одна... Две... Десяток, другой... Вся тьма заполнилась глазами: красными, синими, зелеными... Но во всех них было что-то дикое, звериное. Тенью пронеслось глухое рычание... "Черт, это же был генетический отдел - подумал Лагран".В следующую секунду десятки тварей кинулись на незваных гостей. Демон, злорадно улыбаясь, поливал их огнем, Тойц, не без труда экономя патроны, отстреливал самых близких. Но даже обожженные адским пламенем и нашпигованные разрывными пулями, твари не умирали - то были химеры, в тайных бункерах созданные алхимиками и выпущенные на свободу. В яром неистовстве мщения они готовы были рвать всех без разбора...Наконец, Красный, порядком раздраженный, выпустив когти, с размаху прочертил по полу раскаленную черту. В то же мгновение вся "отгороженная" часть диспетчерской покрылась острыми шипами черного пламени. Химеры, как зыбкие тени, метались в черном огне, зловеще завывая. Они, сами того не замечая, сгорали... В конце концов, остались лишь глаза - красные, синие, зелёные... Но потом пропали и они. В огне сгинуло всё, кроме злосчастного монитора, на котором все ещё светилось одинокое окно ввода:"Мы, личный состав 19-го корпуса МПСВ, забаррикадировались в диспетчерской. Твари из других миров взломали нашу систему, теперь все химеры освобождены..."***Железнорукий, молча, восседал на своем коне. Жатва проходила успешно, багровый пепел душ исправно сыпался в именные пробирки. Жнецов было всего трое - он сам, Полулицый и Бледный.Полулицый получил свое имя за чудовищный ожог, уничтоживший всю правую половину лица. Что с ним случилось, никто не знал, а спрашивать считалось дурным тоном.Бледный раньше был не то вампиром, не то просто страдал от малокровия... Черт его знает! Но жнец был хороший - в походах не отвлекался, души собирал аккуратно. Правда разговорчивым его мог назвать разве что... могильный камень, но болтунов Железнорукий не терпел.Вообще-то эскадрон жнецов включал в себя пятнадцать сборщиков (на данный момент - весь личный состав Тартара) и свиту - теней, исполнителей, подготовителей и вестников. Последние предупреждали людей о скорой смерти, стучась к ним сквозь тонкие окна снов - жнецам нужны были только чистые души, запачканные без зазрения совести сдавали в Чистилище или к чертям.Теперь сбор был уже закончен, в аккуратных черных портфелях помимо полевых телефонов скопилось достаточно пепла... Бледный захрипел - он ехал последним, и потому Железнорукий не сразу понял, в чем дело - крупный бескуд, видимо, из камеры МПСВ, вцепился в горло сборщику и явно не намеревался отпускать. Жнец отчаянно отбивался своим багром, но всё было тщетно. Железнорукий досадливо сплюнул и направил на дерущихся руку. Серая блестящая кисть опустилась, уступая место шестиствольному пулемету... Полминуты огалтелой пальбы - и бескуд по частям отвалился от жертвы. Бледный поправил галстук и благодарно кивнул. В лакированном портфеле главного задребезжал будильник. Железнорукий остановил аппарат и приказал: "Нам пора!"Едва различимые призрачные кони, бряцая костями, только раз взмахнули огромными крыльями и исчезли во чреве едкого дыма.***Тойц отчаянно шарил по списку корпусов - ни один не пока не ответил. Остались только 15-й и 16-й, его собственный. С лёгкой дрожью экс-глава нажал на "15". Длинные гудки, щелканье... По ту сторону динамика раздался голос Исполнителя:- Добрый день, господа офицеры! Надеюсь, вы слышите меня. Спешу донести до вас следующее: ваше министерство пало, ваши люди убиты... Примите ваше возмездие, признайте меня - Исполнителя кары вашей, умрите с миром и покойтесь с войной!Что-то в последней фразе показалось знакомым Тойцу...В этот миг в двери ворвались бойцы спец группы МПСВ.- Всем лежать! Демона - развоплотить, человека - на допрос! - раздалось громким эхом.Солдаты в два ряда растянулись по стенам, нацеливая автоматы, три чародея приготовились развоплощению...Тойц неожиданно гаркнул:- Вы кто такие?Командир спецовиков ошарашенно выпалил:-Третья опергруппа "Шорох" спецподразделения "Ночь"!Экс-глава уже спокойнее продолжил:-А я, между прочим, Верховный комиссар МПСВ по Евразии, а этот демон - мой друг и защитник, причём он достоин вполне человеческого обращения. - с этими словами Тойц продемонстрировал удостоверение и печать-пропуск на именном жетоне.Бойцы опергруппы удивленно изучали взглядом двоицу задержанных, всё ещё не до конца веря в происходящее...Как вдруг задняя стена затрещала, прорезаемая прозрачными щупальцами и развалилась на куски. На краю разлома зловеще возвышался Исполнитель. По всему залу, заползая в каждую щелку, пронесся хриплый голос:- Ваше время пришло!***Великий кристалл мироздания почернел, закоптился от гари бессчетных пожаров. Во всей темноте, что окружает Великую Спираль, не было более места, которое наполнилось бы злобой и горечью сильнее, нежели миры Вселенной...Отзвенели последние колокола людских крепостей, духи смиренным туманом рассыпались по горам и равнинам. Ночные твари притаились в испуге, глядя из своих нор блестящими глазами. Всемогушие демоны под покровительством шестирукого Уназартуштры в первородном ужасе отшатнулись от Бездны...И в наступившей тишине, где-то в глубоком Мраке, выброшенном за окраину Вселенной, прогремел заливистый нечеловеческий смех:- Возмездие снизашло на ваши бренные головы... Так искупите же вину до конца...

Ключевые слова: Демон жнецы спецназ катастрофа химеры авторская история

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