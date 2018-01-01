Возмездие. Часть третья

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:28

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 10 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:28 by

В хрустальном шаре, зависшем над каменным столом, мелькали изображения миров, объятых пламенем. Жнец Железнорукий, перестукивая по камню металлическими пальцами протеза, изучал это зрелище, задумчиво вглядываясь в очертания мечущихся фигур людей и нелюдей. В целом подобные события сулили Тартару лишь прибыль - в качестве собранных душ... Но с другой стороны, произошедшие разрушения как минимум вызовут резонанс, который коснётся и жнецов.Наконец, Железнорукий изрёк:- Готовьте к выходу, эскадрон, и соедините меня с Мраком!От стены отслоились две тени, одна проскользнула в узкий коридор, а другая, подхватив с пола длинный веревочный провод, подскочила к щитку на стене, что-то где-то подправила и нажала рубильник.Шар над столом почернел, и в комнате раздался тяжелый и какой-то удушливый голос:- Я вас слушаю...***Полёт проходил довольно спокойно. Демон, благодаря компактности своего облика, умещался в лестничных пролетах даже с седоком на спине. Внезапно с одного из этажей послышались крики и сумасшедшая пальба.Красный плавно спикировал на пол, складывая крылья, Тойц спрыгнул на бетон.Под ногами что-то противно захлюпало. Красный поморщился - по всему этажу растекался горько-сладковатый запах свежей крови.В конце холла произошло какое-то движение. Экс-глава его видеть не мог, зато демон видел прекрасно. Тёмная фигура, окутанная полупрозрачными острыми щупальцами, равномерно двигалась с упорством танка. Одно из щупалец протянулось к Красному, но бригадир поймал его и аккуратно испепелил, превращая материю в живой напалм.Существо скорчилось от нестерпимой боли, и демон на всякий случай прочертил щит от стены до стены. Затем послал тяжелый импульс:- Назовись!- Я - Исполнитель, - был ответ.Лагран беспокойно взглянул на бригадира. Красный протянул ещё один щит и, вытянув одну из рук как канат, спеленав ей Тойца, сиганул в пролет.- Какого черта ты творишь?! - заорал экс-глава, но слова его унеслись прочь как сухая листва.Демон мельком просканировал точку приземления, убрал взглядом острые прутья арматуры...***Дежурный состав завёлся быстро. Рельсы через коридор сообщения были проведены испокон веку. Красный сел за управление и приготовился отвечать на вопросы.- Что ты увидел?Этого бригадир, в общем-то, ждал.- Я видел человека, одержимого Ожерельем Пяти Когтей, и этот человек хотел убить нас.- Зачем?- Он уверен, что исполняет волю мироздания, что карает грешников... И покарал уже, между прочим, целую опергруппу.- Тогда почему же мы не остались и не остановили, не убили, не сделали хоть что нибудь...Красный не стал отвечать, лишь выразительно взглянул на своего подопечного. Старенький электровоз очумело шпарил уже километров под сто двадцать, и панель постоянно завывала об опасности крушения. Демон глубоко вздохнул, вжал стремительно изменяющуюся руку (правда, уже скорее - лапу) в приборный щит и позволил сознанию слиться с машиной, разливая огонь по всей ее внутренности. Поезд огненной птицей понесся вперёд, заставляя рельсы и бетон плавиться. Позади стелился длинный сноп искр...***Исполнитель, с трудом продравшись через напоминавший раскаленную проволоку щит, спланировал подобрался к входу в коридор сообщения. Разорвать бетонированную дверь было делом минуты. Правда, сейчас каждое движение давалось с трудом - чертов демон... Но в голове упорно шептал голос: "Убей, сожги, уничтожь! Искорени скверну!".Исполнитель устало поглядел вслед уносящемуся огненному урагану поезда и направился в одно из ответвлений тоннеля с меткой "15".

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