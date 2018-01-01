Возмездие. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:50

Причина: Авторская стилистика сохранена

Капитан-командор Просмотров: 4 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:50 by

Тойц просмотрел текст на мониторе и вздохнул. Здание он только что запечатал, но фраза про уничтожение корпуса заставляла нервничать. Девятый протокол подразумевал только взрыв наземной части здания, однако, если сделать это, значит - сдаться. А сдаваться Тойц не любил.В этот момент один из десяти телефонов, расставленных на столе, отчаянно задребезжал. Тойц снял трубку. Из динамика какое-то время сыпалась лишь отборная польская брань, затем голос главы 15-го европейского корпуса сдержанно изрёк:- Прошу прощения за групость, тофарищ ферхофный комиссар по Ефразии, - это уже было довольно лестно. - У нас происошла беда, нет отфета от наших американских коллег, ни от SCP, ни от "Лютей ф черном"!Тойц напрягся. В оба эти корпуса он никогда особенно не верил, но отсутствие связи - дело нешуточное.Итого - экс-глава пообещал своему польскому соседу разобраться в этом вопросе и с облегчением положил трубку. Карне Пшкорин был, конечно, приятным человеком, но акцент его мог уморить кого угодно.На "людском" мониторе все пылало. Если успеть вовремя, можно будет ещё отмотать события по Континууму... А Кремль все равно стоит. Тойц даже помнил, как его строили, и частично участвовал в создании укреплений.Экс-глава набрал на панели короткий код и вытащил из открывшегося ящика тяжёлый серебристый "Магнум". Проверил барабан - все пули полые, из серебра.***За дверью кто-то настойчиво вышагивал. Схема этажа не просматривалась, а потому Лагран не спешил открывать. В этот момент над плечом его раздался вкрадчивый голос:- Добрый вечер!Тойц ошалело развернулся в кресле, возводя курок.За спиной его стоял бригадир Красный, как обычно, - в повязке на половину лица и в старинном мундире.- Как? - отчеканил экс-глава.- Ну-у, - протянул бригадир. - Я хоть и искусственный, но всё же демон... Меня оставил здесь лорд Лоскано, чтобы защитить вас...Договорить он не успел - массивная многослойная дверь в кабинет слетела с петель, застилая комнату клубами пыли...

Ключевые слова: МПСВ катастрофа опасность лаборатория демон авторская история

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