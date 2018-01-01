Возмездие. Часть первая"1.08 _16 к. МПСВ (Евразия);
Инцидент класса А (Альфа)/15678;
Время: 17:34 -19:12;
Статус: ликвидация;
Урон: разрушение лестничных пролетов с 1 по 76 этажи, несанкционированное освобождение более 1000 объектов среднего и тяжелого режима.
Предписания: руководителям 15-го и 17-го корпусов МПСВ запечатать коридоры В6 и В4, руководителю 16го корпуса МПСВ полностью запечатать здание, в случае необходимости применить протокол уничтожения /9.
Верховный ординатор".
Тойц просмотрел текст на мониторе и вздохнул. Здание он только что запечатал, но фраза про уничтожение корпуса заставляла нервничать. Девятый протокол подразумевал только взрыв наземной части здания, однако, если сделать это, значит - сдаться. А сдаваться Тойц не любил.
В этот момент один из десяти телефонов, расставленных на столе, отчаянно задребезжал. Тойц снял трубку. Из динамика какое-то время сыпалась лишь отборная польская брань, затем голос главы 15-го европейского корпуса сдержанно изрёк:
- Прошу прощения за групость, тофарищ ферхофный комиссар по Ефразии, - это уже было довольно лестно. - У нас происошла беда, нет отфета от наших американских коллег, ни от SCP, ни от "Лютей ф черном"!
Тойц напрягся. В оба эти корпуса он никогда особенно не верил, но отсутствие связи - дело нешуточное.
Итого - экс-глава пообещал своему польскому соседу разобраться в этом вопросе и с облегчением положил трубку. Карне Пшкорин был, конечно, приятным человеком, но акцент его мог уморить кого угодно.
На "людском" мониторе все пылало. Если успеть вовремя, можно будет ещё отмотать события по Континууму... А Кремль все равно стоит. Тойц даже помнил, как его строили, и частично участвовал в создании укреплений.
Экс-глава набрал на панели короткий код и вытащил из открывшегося ящика тяжёлый серебристый "Магнум". Проверил барабан - все пули полые, из серебра.
***
За дверью кто-то настойчиво вышагивал. Схема этажа не просматривалась, а потому Лагран не спешил открывать. В этот момент над плечом его раздался вкрадчивый голос:
- Добрый вечер!
Тойц ошалело развернулся в кресле, возводя курок.
За спиной его стоял бригадир Красный, как обычно, - в повязке на половину лица и в старинном мундире.
- Как? - отчеканил экс-глава.
- Ну-у, - протянул бригадир. - Я хоть и искусственный, но всё же демон... Меня оставил здесь лорд Лоскано, чтобы защитить вас...
Договорить он не успел - массивная многослойная дверь в кабинет слетела с петель, застилая комнату клубами пыли...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:50
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:50 by Капитан-командорПросмотров: 4Комментарии: 0
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