Исполняя мечту

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:55

Ранега Просмотров: 51 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 15:55 by

Римка мне не нравилась с первого дня первого курса. Почему она меня безмерно раздражала, я не могла сказать ни тогда, ни сейчас. Вроде бы обыкновенная девчонка. Средний рост, тёмные волосы, глаза невразумительного болотного цвета, обычная фигура без каких-то выдающихся особенностей. Единственное, пожалуй, что отличало её от других студенток нашего курса, это спокойное достоинство. Её поведение не было самоуверенным или высокомерным. Она не хамила, не вела себя вызывающе. Но отчего-то рядом с ней всегда остро ощущалась собственная недалёкость и невоспитанность, и это было невыносимо. Наверное, поэтому у неё не было подруг.Два года я не обращала особого внимания на неприятную однокурсницу... Тем более, мы учились в разных группах.А после летних каникул на третьем курсе в общаге меня поджидал сюрприз. Мою соседку по комнате Фатиму по горским обычаям похитил из отчего дома жених, она скоропостижно вышла замуж и бросила учёбу. Не успела я обидеться на Фатиму за то, что она мне даже не позвонила, как пришёл комендант и сообщил, что у меня будет новая соседка. Римка.Про себя я, конечно, возмутилась. А кто бы не возмутился, зная, что у Римки нет необходимости в общежитии, потому что она живёт с родителями недалеко от универа.Потом уже я узнала, что не с родителями – их у неё не было с 14 лет. С бабушкой и дядькой. Бабушка умерла зимой. Дядька погиб летом перед самыми каникулами. Чтоб было на что жить, Римка сдала квартиру, а сама перебралась в общежитие.Вопреки опасениям, её присутствие меня не напрягало. Бардак в нашей комнате возникал исключительно по моей инициативе, с разговорами она не лезла, она вообще мало говорила. После занятий она приходила, быстро обедала и уходила в библиотеку, по вечерам занималась бытовыми делами – готовкой или там стиркой-глажкой, по выходным куда-то уходила почти на весь день. Так что, можно сказать, с соседкой мне повезло. Вернее, учитывая последующие события, очень повезло.27 октября вечером позвонила тётя Галя, подруга мамы, и рассказала, что мама в больнице, в реанимации, с серьёзными травмами. На улице на неё кто-то напал, сильно избил. Полиция занимается расследованием, но пока результаты неизвестны. Потом я ревела, сидя на кровати, и пыталась придумать, как добраться домой – денег у меня почти не было, мама пополняла мою карту в начале месяца, когда получала зарплату. Занять не у кого - все мои приятели такие же студенты, в конце месяца мы все на мели.Пришла Римка, спросила, что случилось, и я, сама не ожидая, вывалила ей всё – и про маму, и про деньги. Римка послушала, взяла телефон, спустя минуту от неё на мою карту упала сумма, достаточная для перелёта туда и обратно.- Спасибо, - шёпотом сказала я ей, - но я не смогу быстро вернуть.- Вернёшь, когда сможешь, - спокойно сказала Римка.Пока я бронировала билет на утренний рейс, она заварила чай и поставила передо мной дымящуюся кружку. И вот этот обжигающий чай растопил моё прежнее, прямо скажем, не слишком дружелюбное отношение к Римке. Мы проговорили почти всю ночь, и всю эту ночь я испытывала попеременно - то удивление от того, что с ней, оказывается, интересно, то жгучий стыд за свои прошлые негативные мысли об этом человеке.Я вернулась через пять дней. Маму перевели в обычную палату, её самочувствие не внушало опасений. Она буквально выгоняла меня, требовала, чтобы я возвращалась к учёбе и за неё не волновалась. Так что я с относительно лёгким сердцем оставила её на попечении тёть Гали и уехала.- Хочу устроиться на работу, - сказала Римке по приезду, - не могу на материной шее сидеть, ей самой деньги нужны.Она улыбнулась, кивнула и ушла, как обычно по субботам.А я пошла трудоустраиваться, и в тот же день меня приняли официанткой в приличное кафе в соседнем квартале. На транспорт не тратиться, смена два через два, с "16" до "23", ужин за счет заведения, плюс чаевые. Мечта, а не работа!Я звонила маме каждый день, надеясь услышать новости о расследовании.- Я так хочу, чтобы этого ублюдка нашли! – однажды зло сказала я Римке. – Из-за него моя мама может стать инвалидом.Она внимательно посмотрела на меня.- Найдут. Всё будет хорошо.В очередную субботу она, как обычно, куда-то ушла. Странно, что я ни разу не поинтересовалась, куда она ходит. Спрошу, когда вернётся.- В бильярдный зал, - спокойно ответила она на вопрос.О бильярде я знала только то, что там кучу шаров нужно загонять длинной палкой в специальные дырки на краю стола. Мне это не казалось таким уж увлекательным, но на вкус и цвет все фломастеры разные, раз ей нравится, то почему нет.В среду позвонила тётя Галя. Его нашли. Он признался и в этом, и в других преступлениях. Маму скоро выпишут, но первое время ей будут нужны костыли.- Сволочь, - шипела я, - чтоб ты сдох, мразь.Римка отвлеклась от пришивания пуговицы, прищурилась.- Ты действительно этого хочешь? Чтобы он умер?- Хочу! Он урод. Он столько всего совершил. Насиловал и убивал. Если есть справедливость, то он не должен жить.Она побледнела, но ничего не сказала.В следующий вторник я узнала новость – этот гад повесился в камере.В начале декабря я жестоко влюбилась. Совершенно безответно, а потому безнадёжно. Он сын министра, а я кто… официантка…На работе было ещё терпимо, беготня с подносами отвлекала от романтических мыслей, но в общаге становилось невыносимо. Всё, чего я хотела, это отвернуться к стене и, закрыв глаза, представлять жизнь с объектом моих чувств – идеальную жизнь, которой у меня не будет. В этот период я, определённо, стала для Римки совершенно невыносимой, потому что в те моменты, когда мы с ней общались, я хотела говорить только о нём и ни о чём больше.- Ты уверена, что он тот, с кем тебе было бы хорошо? – спросила мудрая Римка. – А если он совсем не такой, каким ты его намечтала? Ты же его совсем не знаешь.- Не знаю, - согласилась я, - но очень хочу узнать. Откуда я знаю, тот он или не тот, если вижу его только на лекциях и ни разу с ним даже не разговаривала?Римка задумчиво смотрела на меня.- А что ты будешь делать, если он тебя разочарует?- Ну… не знаю. Но топиться или глотать таблетки уж точно не буду, - беспечно сказала я, и Римка улыбнулась в ответ.Моя смена выпала на понедельник. И надо ж такому случиться – в этот день он пришёл в наше кафе с компанией таких же хорошо одетых холёных парней и девушек с надменными лицами. Они брезгливо осматривали кресла, прежде чем сесть, демонстративно морщились, ставя запястья на край столика. Я отнесла им меню и карту вин, через три минуты подошла, чтобы принять заказ.- Где-то я тебя видел, - вальяжно сказал он, глядя на меня.- Мы вместе учимся, - улыбнулась я.- Геночка, ты учишься на официанта? – кукольно протянула одна из девиц, выпятив губы уточкой.- Похоже, придётся взять академ, пока и меня не выучили на халдея, – успел сказать он до того, как вся компания грохнула визгливым гоготом.Нет, я не убежала. И даже не заплакала. Только заложило уши от обиды, и карандаш в руке задрожал. Это нестрашно. Каракули получились разборчивыми. Посетители остались довольны. А расчёт со столика по моей просьбе получил другой официант.Вечером зашла в комнату, молча стала переодеваться. Римка тоже молча смотрела на меня и будто чего-то ждала.- Ты была права. Он не тот. Всё, проехали, живём дальше.Она вздохнула и снова уткнулась в учебник.В пятницу по дороге в кафе увидела в витрине магазина платье своей мечты, именно такое, как хотела. Я не смогла удержаться и зашла в этот магазин и примерила платье. Оно было идеальным. Но стоило оно столько, что я просто не могла его купить. Или могла, но потом пришлось бы до конца месяца жить в долг, а ведь скоро Новый год… Всю смену я механически выполняла свои обязанности, а перед глазами стояло платье.- Представляешь, – рассказывала я Римке, - здесь складочки, вот тут защипчики, рукава — вот так, вырез – вот так, длина вот такая! А цвет! А ткань! Как же я его хочу!Римка смеялась, глядя на мои ужимки, когда я пыталась объяснить великолепие платья.А в субботу случилось чудо! Выдали премию! Хватило на платье и даже ещё осталось, как раз на чудный шарфик в подарок Римке.Назойливая реклама на каждом углу. В воскресенье единственный концерт моего любимого певца. Конечно, я хотела пойти! Сайт зависал, и я, наплевав на лекции, поехала в кассу. Билетов уже не было.Возмущённо поведала соседке о своём невезении. И снова чудо! Одногруппница поругалась со своим парнем накануне концерта и предложила мне пойти с ней.Зачётная неделя. Голова закипает от количества информации, которую нужно запомнить.В понедельник самый страшный зачёт, за все годы обучения. Не сплю ночами, зубрю, учу, но толку чуть – не доходит и не укладывается.- Рим! Ну помоги мне. Я знаю… ты можешь… Я очень хочу получить этот зачёт.Римка отвернулась и продолжила собираться.- Рим! Ну пожалуйста! Я сойду с ума, но не запомню весь этот бред.- Нет, - глухо сказала она, – на учёбу я повлиять не могу, тут всё зависит только от тебя самой.Она ушла, а я осталась сидеть за столом, оглушённая верностью моего предположения.Зачёты сданы, Новый год отпразднован, сессия позади, зимние каникулы закончились.Римка неуловимо изменилась, но в чём именно, объяснить было бы трудно. Пожалуй, она стала печальной. Но на мои вопросы о причинах этого... она, и до этого немногословная, отделывалась общими фразами.В моей жизни по-прежнему периодически происходили чудеса по мелочам, для этого при Римке нужно было только сказать «хочу» - волшебное слово, от которого будто срабатывал спусковой механизм, и в течение нескольких дней желаемое исполнялось непредсказуемым образом.Как она это делала? Я сгорала от любопытства. Однажды я решила схитрить.- Я хочу знать, как у тебя получается исполнять желания.Римка посмотрела на меня долгим взглядом и улыбнулась.- Я всё тебе расскажу. Позже, ещё не время.Я обрадовалась. Если бы я только знала…На майские праздники я взяла отпуск и, как многие иногородние студенты, поехала домой, к маме. Она уже совсем поправилась. Слушала мой восторженный рассказ о соседке по комнате, радовалась и предлагала летом после экзаменов приехать вместе с Римкой.По приезду выяснилось, что Римка в больнице. Стояла в палате, смотрела на неё, бледную, лежащую на белой кровати, на исхудавшие руки поверх простыни, на исколотые капельницами вены.Она увидела меня, улыбнулась.- Ты пришла! Мне много нужно тебе сказать…- Рим! Не надо. Тебе, наверное, тяжело говорить.- Мне нормально. Слушай внимательно. Есть одна легенда… Её рассказал мне мой отец, когда я всерьёз увлеклась бильярдом и стала делать заметные успехи. Видишь ли, бильярдные шары не всегда были такими как сейчас. Вернее, они всегда были круглыми и гладкими, но это достигалось очень большими усилиями. Шары для одного набора делались из бивней двух индийских слоних – именно слоних, потому что строение их костей, в отличие от костей слонов, позволяло добиться идеальной балансировки. Вырезались и полировались они вручную. Самыми лучшими считались шары, сделанные лондонским мастером Хью Рэдслером. Они были идеальны, все 16 – одинакового веса и размера с уникально ровным балансом. Наборы этого мастера снискали славу исполнителей желаний, но каждый набор действовал по-разному. Играя одним, для исполнения желания нужно было загонять свои шары строго по возрастанию номеров, другим – по убыванию, третьим – только в угловые лузы. Стопроцентный способ исполнить мечту. Такой набор можно узнать по клейму на чёрном шаре – внутри цифры "8" в обоих кружочках есть по три точки строго в ряд - в одном по горизонтали, в другом – по вертикали. Я считала эту легенду просто сказкой, пока не нашла такой набор в бильярдном зале, где постоянно играю. Как и когда он там оказался – непонятно. Несмотря на то, что шарам в этом наборе больше ста лет, они отлично сохранились, наверное, ими редко играли. Долгое время я пыталась подобрать алгоритм игры, при котором будет достигнут нужный результат. Нашла. Доставай ручку и записывай.Я послушно достала из рюкзака тетрадь и ручку. Римка уселась поудобнее, на щеках появился слабый румянец.- Один-девять накат, два-десять клапштос, три-одиннадцать левый винт, четыре-двенадцать абриколь, пять-тринадцать оттяжка, шесть-четырнадцать дуплет, семь-пятнадцать правый винт, восемь эффе. Только в этой последовательности, никак иначе. Записала?- Рим, это интересно, конечно, но я играть не умею, даже палку для бильярда ни разу не держала.Римка засмеялась и в конце концов закашлялась.- Палка называется «кий». Научиться играть совсем не сложно, если захотеть. Придёшь в зал, найдёшь Виктора, он научит. Пиши адрес.Она назвала адрес, я возмутилась:- Рим, зачем ты мне всё это рассказала? Это был только твой секрет. У меня такое чувство, что ты со мной прощаешься.Римка перестала улыбаться.- На всякий случай. Вдруг тебе когда-нибудь понадобится совершить чудо.- Я лучше тебя попрошу, поиграешь-наколдуешь.Взгляд подруги погрустнел.- Ещё важное. Пиши. Первое. Не желай благ без усилий, желай сил для усилий.- Это к вопросу о зачёте?- К нему самому. И второе. Не желай смерти. Смерть за смерть.- Что это значит, Рим?Она не ответила, отвернулась к окну и тоскливо смотрела на небо.- Рим? Ты меня пугаешь. Ты что, умираешь?Она кивнула.- Это из-за того маньяка, да? Я хотела, чтобы он умер, и ты исполнила мое желание.- Нет. Его жизнь уже ничего бы не изменила.- Ты до него кому-то желала смерти?Римка резко повернулась и посмотрела мне прямо в глаза.- Я убила свою бабушку. Она мучилась от боли и молилась перед сном о том, чтобы не проснуться. А потом я убила своего дядьку. Я больше не могла терпеть.И тут Римка – всегда спокойная и невозмутимая Римка, разрыдалась.Я в смятении смотрела на неё и не знала, что делать.Когда она более-менее успокоилась, я сказала:- Рим, я больше не буду тебя доставать. Только один вопрос – почему я? Почему ты выбрала меня? На курсе полно девчонок, половина из них живёт в общежитии. Но ты выбрала меня.Римка посмотрела на меня как-то особенно, непередаваемо странно, и ничего не ответила.Её не стало в последний день весны. Необычная... обычная девчонка навсегда заняла уголок в моей памяти и моём сердце. В дождливый день похорон мокрые лица присутствующих оставляли надежду, что не только мне не всё равно, что её больше нет.Мне не хватает её до сих пор, правда не хватает. И, да, я учусь играть… Когда-нибудь я сыграю так, как нужно, чтобы исполнилось то, чего я хочу… чтобы она вернулась…

Ключевые слова: Студентка бильярдные шары легенда авторская история

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