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Истории из жизни

Дух прабабушки

Ещё истории произошли в доме моей бабушки.
Муж бабушки умер рано. Она жила со своей мамой, то есть с моей прабабушкой. Я часто к ним приезжала, училась недалеко от их села. И вот под конец 2 курса прабабушка умирает. Вот не помню, в этот год это было или на следующий, но помню, что летом, родители приехали и сидели на кухне со всеми родственниками. Я одна ушла спать в дальнюю комнату, но гул голосов я слышала сквозь сон.
Прабабушка всегда ходила в таких колготках, как у детей раньше были, в советское время, не знаю, как объяснить. Я всегда сплю, сгибая правую ногу, а левая вытянутая. И вот я уже практически сплю и чувствую, как мне правую ногу кто-то вытягивает. Кровать железная, с прыгучей сеткой которая, узкая, и рука левая у меня свисала, и я почувствовала эти колготки своей рукой. Я не могла ни пошевелиться, ни что-то крикнуть, ни глаза открыть. Молитву прочитала, всё прошло. Пришлось вернуться ко всем, сон прошёл. Никому не рассказывала, все трусихи.

Вторая история такая. Тоже приехала к бабушке. А после первого раза я перестала ночевать, ссылаясь на то, что ночью мы с девочками погуляем и я у них останусь, чтоб ночью не ходить по темноте. А тут осталась. Засыпала уже, в той же комнате, но уже на другой кровати, около двери, дверь прикрыта и в щель кто-то стал дуть холодным воздухом. Я была под одеялом тёплым и замерзла, в мурашках была. Оцепенела. Пыталась крикнуть, но получались какие-то стоны. Еле-еле отошла и побежала к бабушке спать. Она, конечно, утром спросила, что и как, но я тоже не созналась, потому что она одна жила и тоже боялась.

Почему-то думаю, что это прабабушка была...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35 by apryПросмотров: 136Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Прабабушка кровать страх

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:46
-1
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Комментариев: 1 430
Чем же вы, милмоя, прабабушке не угодили? А вообще, дух нематериален, он колготок носит не может. А колготки такие до сих пор есть, они очень удобны для носки дома. Не синтетика.
А кто это на самом деле, не могу сказать. Какая-нибудь сущность может в доме прицепилась
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: apry
Сегодня, 13:49
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 1
[quote=зелёное яблочко]Чем же вы, милмоя, прабабушке не угодили?

Ну, честно говоря, любви особой я от неё не чувствовала, особенно в последние годы её жизни.
Зарегистрирован: 30.08.2017
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