Дух прабабушки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:35

apry Просмотров: 136 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:35 by

Ещё истории произошли в доме моей бабушки.Муж бабушки умер рано. Она жила со своей мамой, то есть с моей прабабушкой. Я часто к ним приезжала, училась недалеко от их села. И вот под конец 2 курса прабабушка умирает. Вот не помню, в этот год это было или на следующий, но помню, что летом, родители приехали и сидели на кухне со всеми родственниками. Я одна ушла спать в дальнюю комнату, но гул голосов я слышала сквозь сон.Прабабушка всегда ходила в таких колготках, как у детей раньше были, в советское время, не знаю, как объяснить. Я всегда сплю, сгибая правую ногу, а левая вытянутая. И вот я уже практически сплю и чувствую, как мне правую ногу кто-то вытягивает. Кровать железная, с прыгучей сеткой которая, узкая, и рука левая у меня свисала, и я почувствовала эти колготки своей рукой. Я не могла ни пошевелиться, ни что-то крикнуть, ни глаза открыть. Молитву прочитала, всё прошло. Пришлось вернуться ко всем, сон прошёл. Никому не рассказывала, все трусихи.Вторая история такая. Тоже приехала к бабушке. А после первого раза я перестала ночевать, ссылаясь на то, что ночью мы с девочками погуляем и я у них останусь, чтоб ночью не ходить по темноте. А тут осталась. Засыпала уже, в той же комнате, но уже на другой кровати, около двери, дверь прикрыта и в щель кто-то стал дуть холодным воздухом. Я была под одеялом тёплым и замерзла, в мурашках была. Оцепенела. Пыталась крикнуть, но получались какие-то стоны. Еле-еле отошла и побежала к бабушке спать. Она, конечно, утром спросила, что и как, но я тоже не созналась, потому что она одна жила и тоже боялась.Почему-то думаю, что это прабабушка была...

Ключевые слова: Прабабушка кровать страх

Другие, подобные истории: