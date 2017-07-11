Необъяснимое

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:38

Причина: Стилистика автора сохранена

Белошвейка Просмотров: 185 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 14:38 by

Я училась в институте и жила в общежитии.Сначала - небольшое предисловие, чтобы была понятна экспозиция.Здание общежития - новое, построенное в виде двух девятиэтажных свеч, соединенных общей галереей-переходом. Все комнаты - двух-, трех-, либо четырехместные. На первом курсе я жила в четырехместной комнате, а на втором перебралась в трехместную. И тут началось интересное.К концу года я осталась в комнате одна, потому что обе мои соседки вышли замуж. Одна бросила институт, а вторая переселилась в комнату мужа (общежитие было смешанным).На третьем курсе я уже жила в двухместной комнате с одной соседкой. Но к Новому году я снова осталась в комнате одна - соседка забеременела, вышла замуж и, взяв академический отпуск, отбыла на родину. Ко мне переселилась другая девочка. Но в конце учебного года вышла замуж и она, оставив комнату в полном моём распоряжении.На четвертом курсе за право быть моей соседкой разгорелась настоящая баталия. По институту давно уже пошел слух: "Хочешь выйти замуж, поселись вместе с N". Вы не подумайте, что свадьбы и рождение детей во время учебы - это было обычное дело в нашем ВУЗе, наоборот, такое случалось довольно редко. А тут прямо какое-то поветрие!Итак, я снова обзавелась новой соседкой. И, вы уже догадываетесь, к марту она вышла замуж и съехала из моей комнаты. Я снова жила одна.А теперь, наконец, сама история.В мае ко мне пришла девочка из параллельной группы, с которой я была в хороших приятельских отношениях, и, явно стесняясь и пряча глаза, сказала:- Ты можешь сделать для меня одну вещь? Только, пожалуйста, не спрашивай ни о чем. Мне это очень-очень нужно!- Да что случилось-то?- Мне очень надо, чтобы ты сегодня переночевала в моей комнате.Я засмеялась:- Люда, ты все перепутала: чтобы замуж выйти, не я, а ты должна ночевать в моей комнате.И тут девушка заплакала. Я опешила и присмотрелась к ней получше: бледная, какая-то осунувшаяся, с темными кругами под глазами. Мне стало ее жалко.- Ну, ты хотя бы можешь объяснить, в чем дело?- В том-то и дело, что не могу. Если скажу, ты подумаешь. что я сошла с ума. А мне нужно твое непредвзятое мнение.- А где я буду спать? У тебя же двухместная комната?- Марина на выходные уехала к родителям.И я согласилась.Вечером я взяла ночную рубашку, тапочки и отправилась со своего 5-го этажа в комнату Люды на 9-ый. Однокурсница встретила меня с заметной радостью и облегчением. Но какая-то непонятная тревога легко читалась на ее лице. Я решила больше ни о чем ее не спрашивать. Мы легли спать.А теперь опишу поподробнее обстановку комнаты. Две кровати располагались друг напротив друга у длинных стен прямоугольной комнаты. У меня в ногах стоял кухонный шкаф, у кровати Люды - платяной. Дверь была расположена прямо напротив большого окна. Под окном - большой обеденный стол, которым служил девушкам и письменным. Возле стола - 2 стула. Вот и вся обстановка. Ни темных углов, ни предметов, за которыми можно было бы спрятаться.Заснула я довольно быстро. Проснулась словно от толчка. Мне показалось, что кто-то громко позвал меня по имени. Открыв глаза, я вдруг увидела, что Люда с совершенно белым, застывшим в страхе лицом, смотрит на меня, а потом переводит взгляд на дверь. Комната была хорошо освещена огромной луной, висевшей прямо напротив окна.Я тоже невольно взглянула на дверь. И тут увидела, что сквозь толстые деревянные доски словно просачивается что-то белое, похожее на туман. Туман сгущался, становился все больше и плотнее, пока не сформировался в совершенно отчетливо видимую фигуру в виде высокой женщины в длинном платье и наброшенном на голову капюшоне плаща. Это не было похоже на человека, а именно на плотный сгусток тумана. Не было видно ни лица, ни каких-либо других подробностей, лишь общий контур фигуры.Плавно и очень медленно, словно не касаясь пола, фигура проплыла через всю комнату и вышла через закрытое окно.Мы с Людой, не сговариваясь, как были в ночных рубашках и босиком, ломанулись к двери. Она была закрыта на щеколду. Нам понадобилось лишь пара секунд, чтобы отодвинуть задвижку и выскочить в коридор. По пути я машинально схватила со стола ключи от своей комнаты и бросила взгляд на будильник - было ровно 3:01 ночи.Сидя в своей комнате и с трудом отдышавшись, я спросила у Люды:- Что это было? И почему ты меня разбудила? Ты знала, да?- Прости. Если бы я рассказала заранее, ты бы мне либо не поверила, либо не согласилась бы переночевать. Это происходит уже третий раз. Я просыпаюсь как от толчка, ровно в 3 часа ночи и вижу ЭТО.- Поэтому ты и меня разбудила?- Я не будила тебя. Я даже рта не могла раскрыть от страха. Я лишь мысленно кричала: "Проснись!". И называла твое имя.- А ты видела то же, что и я?- Я видела женщину в длинном белом платье и в капюшоне.На следующий день мы осторожно расспросили всех, кто мог хотя бы что-то знать об этом явлении: вахтершу, работавшую здесь с самого открытия и первого заселения, обоих дворников, кастеляншу, студентов, чьи старшие братья и сестры учились в нашем институте и жили в общежитии в прежние годы. Но никто и ничего не знал. Не было ни самоубийств, ни несчастных случаев. Здание было построено на месте, где раньше ничего не было. Это была самая окраина города, за общежитием была светлая березовая роща, а потом - бесконечные свекловичные, картофельные и капустные поля.Что интересно: Люда жила в этой комнате с 1-го курса, но ничего подобного раньше не происходило. И сразу скажу - нет, никто в ее семье за это время не умирал, и ничего ни с ней, ни с ее родственниками в ближайшее время после этого плохого не случилось. Расспросы ее соседки Марины тоже ни к чему не привели: она спокойно спала по ночам, и даже не поняла, о чем мы ее расспрашиваем.После этой ночи Люда перебралась жить в мою комнату. Надо ли говорить, что на следующий год я снова жила одна? За оставшийся месяц до конца 4-го курса Люда познакомилась с парнем, а в августе они сыграли свадьбу.Может, явление туманной женщины и было для того, чтобы переселить ко мне и выдать нашу скромницу-затворницу, круглую отличницу Люду, замуж?А весь пятый курс я так и прожила одна. И теперь знаю, почему: к концу учебного года я сама вышла замуж.

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