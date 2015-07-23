Прятки

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fro Просмотров: 48 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:52 by

Юля не считала себя глупой девушкой и во всякую чертовщину не верила. Только вот вопрос, кто действительно глуп: тот, кто, не веря, решил провести опасный ритуал, лишь бы доказать, что все это чушь, или же тот, кто, веря, решил остаться дома? Устав слушать истории подруги про всякую нечисть, равно как и упертость все той же подруги, отказывающейся слушать какие-либо доводы, Юля сказала: «Какая там забава самая опасная? Рассказывай! Если останусь целой и невредимой, ты при мне больше про своих призраков и домовых ни слова не скажешь!».Свечи зажжены. Символы нарисованы. Жертва в виде голубя (кого смогли, того и поймали) преподнесена. Заклинания зачитаны. Словом, все, что должно было быть сделано, было сделано. Юле и еще пятерым ее товарищам оставалось лишь ждать. Девушка хотела бы и сама со всем разобраться, но, во-первых: нужны свидетели, во-вторых: по условию нужно шесть человек. По одному на луч пентаграммы, и еще один в ее центре для призыва. Нет, это не вызов дьявола. Пентаграмма есть не только в сатанизме. Но какая до всех этих деталей разница, если игра в прятки началась, а тварь за дверью начала отсчет.Двоих уже нашли. Значит, их никто никогда не увидит. Юля боялась. Но не паниковала, ведь это верный путь в могилу. Конечно, если после всего этого ей выроют могилу. Она обдумывала, где еще можно спрятаться. Тварь чувствует своих жертв по мере приближения, а значит, оставаться на одном месте – самоубийство. Впрочем, как и вся эта затея. Из заброшенной недостроенной больницы, куда они пришли для проведения ритуала, сбежать было невозможно до конца игры. А игра заканчивалась либо с рассветом, либо с победой твари. Душераздирающий крик слышится неподалеку. Нашли уже троих.Мертвы все, кроме Юли. У призывателя есть преимущество: тварь ее не чувствует. А значит, у нее больше шансов выжить. До рассвета всего ничего. Но перед девушкой тупик. А позади искореженное тело монстра. На руках, если эти тощие, словно поломанные в множестве мест заготовки можно назвать руками, следы крови. На морде, туго натянутой на раздробленный череп, радостная ухмылка. Колено одной ноги изогнуто правильно. На другой - вывернуто назад, словно его сломали с такой силой, что оно выгнулось в обратную сторону. Разумеется, существо хромало. Несмотря на это, оно могло рывком приблизиться и убить жертву, но решило растянуть удовольствие. Зря. Оно никогда не могло нормально ориентироваться во времени. Когда оно прижало девушку к стене, собираясь распотрошить ее, в коридор проникли первые лучи утреннего солнца. Повезло, что окна выходили на солнечную сторону. Ухмыльнувшись, и слизнув длинным рассеченным языком слезинку с лица жертвы, уже попрощавшейся с жизнью, тварь растворилась в воздухе.Юля еле вернулась домой. Ноги почти не слушались. Время было позднее: она еще долго просто сидела и рыдала в том тупике. Родителей не было дома. Дойдя до кровати, она забылась крепким сном. И ее уже не волновали ни товарищи, что уже не вернутся домой, ни чертов спор с подругой, из-за которого все произошло. Ни поломанная тварь в ее комнате, что решила взять реванш.

Ключевые слова: Ритуал призыв тварь больница игра творческая история авторская история

Другие, подобные истории: