Договор с дьяволом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 69 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 08:47 by

Моя поездка в Прагу подходила к концу. Осталось изучить кое-какие монастырские документы. Я собирал материалы для диссертации по истории религии. В тот вечер я сидел в архиве и просматривал старые книги. Открывая один из фолиантов XVII века, опрокинул стоявшее на столе распятие. Оно упало под шкаф. Пришлось стать на четвереньки, шарить под мебелью. Неожиданно нащупал какой-то лист. Вытащил пергамент, покрытый слоем пыли и паутиной. Попытался прочитать надпись, но было слишком темно, а чернила давно поблекли. Сам не знаю, зачем я это сделал, но спрятал пергамент в книгу, а книгу положил в сумку. Я не украл его, всего лишь решил взять с собой, чтобы изучить дома, — в квартире, которую я снимал в пригороде…Поужинав, вынул пергамент из сумки. Текст был явно на латыни. «Звезды, семь облаток, шрамы, укус…» — переводил я про себя. Удивленно потер лоб, потому что, хотя и знал язык, не мог понять смысла этих слов. Похоже на какое-то заклинание… Вдруг во всей квартире пропал свет. Я на ощупь добрался до прихожей, проверил пробки — все было в порядке. Выглянул в окно: в домах напротив тоже темно. Наверное, это явление здесь не редкость, так как вспомнил, что в кухне видел свечи. Я зажег несколько.При тусклом освещении пытался расшифровать необычный текст. Понял, что чувствую чье-то присутствие. Оторвал взгляд от листа и потерял дар речи — над рукописью поднималось сияние, из которого образовывалось нечто вроде полупрозрачной фигуры. Она стояла напротив меня и, казалось, о чем-то просит. Я замер в ужасе. Почувствовалось движение холодного ветра — и тут свечи погасли, будто кто-то их задул… Волосы на голове стали дыбом. От страха у меня пересохло в горле. Я затаил дыхание, чтобы это что-то, которое заметил при свете свечей, не догадалось, где я. Это продолжалось доли секунды, но было ощущение, что прошла целая вечность…Через мгновение появилось электричество, и, к счастью, привидение больше не приходило, по крайней мере, больше я его не видел. Не брал пергамент в руки, но решил, что не могу оставить это просто так. «Завтра поеду к своему более опытному коллеге. Профессор К. точно поможет», — думал я, укладываясь спать. В ту ночь я не выключил свет. Не скрою, боялся, что в темноте снова увижу странную фигуру. Полночи ворочался с боку на бок, но в конце концов уснул. Во сне меня мучили кошмары … Проснулся весь в поту, обессилевший. Больше старался не спать. Сварил себе кофе и позвонил знакомому профессору, попросил его о встрече. К счастью, он сразу же позволил мне прийти и показать монастырский документ.— Я раньше уже видел похожие пергаменты, — профессор взял пергамент в руки и задумался.— Правда? — обрадовался я. — Я пытался прочесть, но не мог понять смысла…— Это шифр, причем довольно простой, — сказал он. — Читается каждое второе слово, с конца. Таким способом писали … цирографы, то есть договоры с дьяволом. Вы наверняка о них слышали, Андрей …— Ну, да … — вдруг я все понял.— Из этого документа следует, что монах такой-то обещал служить Вельзевулу в обмен на здоровье и богатство, — профессор улыбнулся. — Вот как легко обречь себя на вечные муки!По пути в монастырь мне вспомнился рассказ, который я прочитал еще в юности. Это случилось в тысяча четыреста тридцать шестом году. Во многих городах Европы свирепствовала эпидемия. Говорят, тогда один из монахов заключил договор со злой силой и благодаря этому спасся. Я раньше никогда не верил в подобные истории о чертях и цирографах, но после того, что случилось прошлой ночью, стал относиться к этому по-другому. Никак не мог успокоиться. Снова оказавшись в архиве, стал просматривать книги в других шкафах и на других полках. «Требник», «Библия», «Хроники» — читал названия стоявших там фолиантов. «Черная магия»…«Что? Инструкция по магии? Здесь? В монастыре?» — сильно удивился. Начал переворачивать страницы книги, чтобы добраться до раздела о цирографах. Нашел…«Если кто желает отдать душу дьяволу и жить в богатстве всяческом и славе великой, должен документ составить…» Ничего себе, целая инструкция! Первый раз я читал такое. С пылающим лицом досмотрел текст до конца, узнав, что цирограф можно аннулировать и спасти погибшую душу, но для этого нужно, согласно ритуалу, сжечь договор ровно в полночь. Я поставил книгу на полку, уже зная, как поступлю. Профессор сказал, что странный документ, похоже, написан кровью. Когда выходил из архива, услышал голос одного из монахов:— Вы так бледны, у вас что-то случилось?— Болит желудок, — я не хотел рассказывать о настоящей причине моего плохого самочувствия.— Подождите, пожалуйста, — монах на минуту удалился, а потом вручил мне бумажный пакетик. — Это полынь, заварите ее, выпейте настой, и боль пройдет.«Странно, но в этой магической книге говорилось, что цирограф надо сжечь вместе с сухой полынью», — подумал удивленно.Я пришел домой. Из-за переизбытка впечатлений у меня разболелась голова, поэтому лег спать. Несколько часов спустя проснулся снова в поту. Было очень душно. Посмотрел на часы: без пятнадцати двенадцать. «Я должен его сжечь!» — напомнил себе. Мне больше не хотелось видеть призрака монаха! Я зажег свечи, положил в большую пепельницу полынь, открыл Библию и начал читать нужные отрывки. В полночь я сжег этот проклятый пергамент, задул свечи и лишь тогда вздохнул облегченно. Почувствовал, что у меня получилось изгнать темные силы, а заодно и спасти душу человека, приговоренного к вечным мукам. Теперь пора возвращаться домой и завершать диссертацию …Автор - Андрей.

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