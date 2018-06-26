Туман

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:56

Причина: Изменён раздел.

NightCall Просмотров: 71 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 06:56 by

Лёгкий ветерок прорывается сквозь многочисленные стволы деревьев и, заставляя себя почувствовать, как влага проходит сквозь одежду, заставляет её липнуть к телу, ведь Александр уже не первый час бродил рядом с лесом и с фонарём в руках.Ночь только начиналась, и это можно было судить по красно-розовому зареву на Западе: солнце полностью спряталось за тучами, что недавно обильно полили дождями здешние леса и маленькую деревушку среди них. Мужчина продолжал свои действия, двигаясь вперёд и назад, периодически бросая взгляд в сторону леса и постоянно ожидая его, тумана. Он был тут с незапамятных времён, возможно, ещё раньше, чем его родная деревушка, что, на радость Александру, жила и процветала. Скорее всего, это из-за постоянной работы, а её тут хватало. Вот почему молодежь оставалась в этой деревушке, уходя работать на лесопилку или же на ферму, где было очень много животных, но не хватало свободных рук, но Александр никогда не был замечен на этих работах… Как он выживает? Всё очень просто, но понятно будет только истинным жителям его деревушки. Александр - воин, что защищает деревушку от одной самой страшной напасти, а именно: тумана и его обитателей.Что-то есть внутри этой молочной и бесформенной субстанции, что надвигается из леса и потихоньку поглощает сантиметр за сантиметром, мешая увидеть кончик своего носа, но даже не это главная проблема. Если прислушаться, то из тумана слышны шаги и звуки волочения предметов, такое ощущение, что у здешних существ очень длинные руки, и им приходится волочить их за собой, что является не очень удобным способом для них, но Александру это только в плюс. Как он борется с ними? Всё очень просто... Он является шаманом деревни, тем человеком, что во времена коммунизма не только не потерял веру, но и поклонялся совсем другим Богам, а они ему отвечали.За помощью и советом шли не к какой-нибудь бабке-гадалке или же к колдунье, а к нему. Сам Александр охотно помогал и принимал подарки за помощь и мудрый совет… Но как он борется с туманом и чудовищами, что заполняют его? Лук, стрелы, посох и знание территории - главные оружия в арсенале шамана, но не единственные. Также территория, по которой обычно продвигается туман, заполнена капканами и прочими ловушками, что сделаны руками Александра и даже его предков. Главный козырь в рукаве мужчины, это знание тумана и его обитателей.Туман выходит с болот, где раньше была маленькая деревушка или стоянка купцов, а может, и разбойников, это было неизвестно даже его предкам. Существа из тумана - это те, кого поглотили болота, и теперь они желают забрать с собой всех, кого увидят. Они будут утолять вечный голод, что мучает их очень-очень много лет. Александр знал, что туман двигается по одному и тому же пути, как и в одно и то же время, поэтому раз в год приходил сюда во всеоружии и за месяц до этого, чтобы расставить капканы.Мужчина посмотрел на закат, включил фонарь и прикрепил его к нагрудному карману камуфляжной куртки, после этого руки сами схватились за лук и натянули тетиву, пока глаза судорожно двигались от дерева к дереву, стараясь приметить движение белой субстанции, что уже многие десятилетия терроризировала деревню, но сейчас всё может поменяться. Ведь сегодня Александр не одинок, а чуть в стороне виднеется ещё одна фигура, это его приемник. Шаман был за него спокоен, ведь тот был куда более быстрее и точнее своего учителя.Вот и замаячило что-то в дали… Что-то светлое, выделяющееся на фоне тёмного леса, - это был туман. Он медленно обходил деревья и плавно надвигался на парочку защитников деревушки, что уже были готовы к сражению, а также к победе. Вдруг слышится выстрел из винтовки, видимо, приемник шамана уже выцепил одну из фигур и отправил его на тот свет, а точнее, обратно в болото. Следом послышался звук разрезающей воздух стрелы и громкий крик существа, что прислонилось к стволу сосны. Ещё одна стрела попала точно в голову этой закрытой туманом фигуре. За полчаса тихое местечко превратилось в поле брани и мешанины звуков: выстрелы, крики существ, лязганье капканов и удары от попадания в ловушки, что были самыми разнообразными и летальными. Но даже от такой яростной защиты туман не отступал, а лишь медленно продолжал движение, и теперь осталось пару метров до конца лесополосы, и защитники уже приготовились к ближнему бою…Удары посоха и стоны существ, что только недавно тянули к Александру свои длинные и когтистые лапы. Их слабые места - это живот и голова. Мужчина помнит каждый урок, что рассказал ему отец, и теперь использует знания на практике уже не первый десяток раз. Слышится чавканье мяса от удара посохом, а также лязганье металла у его помощника, что мастерски орудует двумя маленькими топориками, на котором ярко сияли руны, оставленные Александром. Крики существ слились в один общий шум, заставляя барабанные перепонки трястись от агонии, но отступать было нельзя. Местные жители доверили им свои жизни, и теперь Александр обязан защитить их.Шаман продвигался вперёд, замечая, что тумана за его спиной уже нет, всё же бой они опять начали выигрывать. Существа уже не наступают, а лишь медленно поворачиваются назад и отступают в свои болота, что скоро загорятся адским огнём. Эти издали похожие на людей существа просто растворялись в тумане, мешая разглядеть их полностью, но за столько лет можно было запомнить каждую маленькую деталь на их изуродованных телах.Почва под ногами начала чавкать, и Александр остановился, опираясь о посох и смотря по сторонам. Его помощник сел на землю и вонзил топорики рядом с собой, пока сам выискивал по карманам зажигалку. Шаман в это время отогнул брезент и начал доставать канистры с бензином, а после опрокидывал их или бросал открытыми в болота, заставляя их содержимому вылиться наружу. Когда содержимое тайника было вылито всё в болото, Александр громко выдохнул и двинулся в сторону деревни, продолжая держаться за посох… В этот момент за спиной мужчины появилось зарево костра, что оставляло свет на стволах деревьев.- До следующего года можно отдохнуть, – прошептал Александр, проводя взглядом мужчин, что пошли следить за костром и почтенно кивали шаману, когда замечали его.Звуки расплёскивающейся воды и лязганье вёдер выводило из себя, но сейчас можно будет пойти домой и отдохнуть, просто лечь в кроватку и заснуть.Александр вышел из леса и забрал свой лук и колчан стрел, повесив их через плечо. Ноги сами несли его в дом, пока голова была погружена в какие-то отстранённые от всего недавно случившегося мысли.

Ключевые слова: Туман деревня монстры проклятие защита авторская история

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