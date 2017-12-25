Пёс, собирающий души!

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 15:35 by

Знаете, прежде, чем завести домашнего питомца, десять раз подумайте! Я вот завёл! В общем, по порядку.Живу я в довольно тихом районе небольшого города. У меня уютный дом, хорошая машина, работа, которая мне нравится. С женой мы развелись два года назад, и вкусить новые прелести семейной жизни я пока не собираюсь. Да, иногда я чувствую одиночество, но это, поверьте, пережить можно. У меня проскальзывали мысли о домашнем питомце, толстом коте или, наконец, говорящем попугае, но всерьёз я об этом никогда не задумывался. Соседи мои имели породистых собак, которых с гордостью выгуливали по вечерам, но я особого пристрастия к ним не имел, поэтому мысли о собаке меня никогда не посещали.В тот день, проходя мимо небольшого супермаркета недалеко от моей работы, я думал только об одном – послезавтра отпуск! Наконец-то высплюсь, от души насмотрюсь телевизор, выберусь за город на лоно природы. Внезапно моё внимание привлекла старушка, сидящая на маленькой скамеечке среди пёстрой толпы таких же бабулек, продававших всякую всячину. Вернее, не сама старушка, а коробка у её ног, в которой что-то копошилось и повизгивало. Я подошёл поближе и заглянул внутрь. На дне копошились два прелестных упитанных щенка. Они были просто обаяшки! Один был рыженький с белыми носочками на крепких ножках, а другой совершенно чёрный. Пока я наблюдал за весёлой вознёй щенков, к хозяйке коробки подошла женщина с мальчишкой, который топнув ногой завопил громко и требовательно:"Хочу! Хочу щеночка! Хочу, хочу!".Мама, которая, видно, привыкла исполнять любые желания своего чада, решительно подошла к старушке. Через несколько минут женщина с мальчиком уже шли дальше, унося с собой рыжего щенка. Из коробки на меня теперь смотрела пара глазок, которые моментально стали грустными. Чёрный симпатичный носик потянулся мне навстречу. Щенок приподнялся на задних лапках, пытаясь дотянуться до края.- Сынок, возьми щенка, один остался, смотри какой красавец.Я в замешательстве посмотрел на старушку.- Да ты возьми, я так отдам, вон он как на тебя смотрит.Щенок действительно смотрел на меня маленькими глазками и помахивал хвостиком. Что со мной случилось, я не знаю. Даже не спросил у хозяйки, какая порода, как его правильно кормить, взял и всё! Прижал тёплый комочек к груди, пробормотал слова благодарности и отправился домой. Только у порога дома опомнился – зачем? Что я с ним буду делать? Щенок сладко спал, уткнувшись носиком мне в грудь. Устроившись на диване в зале, я принялся рассматривать своё неожиданное приобретение. Скорее всего, ему чуть больше месяца. Толстые лапки, широкая грудь говорили о том, что будет он отнюдь не маленьким пёсиком. Угольно-чёрный, ни единого пятнышка. Я осторожно опустил его на пол и погладил. В благодарность он тут же, покрутившись на месте, сделал лужицу. Ну вот, начинается! Откуда мне было знать, что эта лужица – начало того ада, который меня ожидал!Я сам себе поражаюсь, как я быстро привык к своему питомцу и научился к маленьким хитростям по уходу за ним. Рос он довольно быстро, обладал хорошим аппетитом и оказался на редкость умным. Но он категорически отказывался от молока и других молочных продуктов, всё остальное исчезало из его чашки мгновенно. Хлеб, суп, собачий корм он поглощал в большом количестве, а мясо и косточки исчезали на лету. Его шёрстка постоянно пахла дымом, даже после купания, но, может, так и должно быть?Через месяц он заметно подрос. Мой отпуск подходил к концу. Вот тогда-то и случилась первая странность. Уходя на работу в первый день после отпуска, я по обыкновению пожарил себе яичницу из трёх яиц и поставил сковородку на стол. Я отлучился только на минуту. Зайдя на кухню, я увидел кружку дымящегося кофе на краю стола там, где я её оставил, и… пустую сковородку. Мой пёсик хоть и подрос, не смог бы достать до стола и слопать за минуту горячую яичницу. Удивлению моему не было конца, но и размышлять о случившемся времени не было, пришлось довольствоваться кофе. Блэйда ( так я назвал щенка за его угольно-чёрный цвет) закрыл дома и отправился на работу. Я думал, что он будет скулить в моё отсутствие и грызть всё, что попадётся ему на глаза. Но придя домой, застал его сонным и спокойным. Он ничего не натворил, не царапал дверь, не сгрыз мои тапочки, не наделал бяки. Подойдя к холодильнику, я подумал, что было бы очень хорошо пожарить котлеток на ужин, благо, в холодильнике есть целый запас, но морозилка была пуста, ни котлет, ни мяса, пусто! После минутного недоумения меня охватила паника – в доме кто-то есть! Стоп, этот кто-то забрался ко мне в дом ради яичницы, котлет и мяса? Бред какой-то. Я присел на стул, раздумывая о происходящем. Блэйд подошёл и уткнулся носом мне в ладони."Что, есть хочешь? Я тоже. Блэйд, ты же дома был, ты должен знать, кто здесь хозяйничал!".Блэйд смотрел на меня умными глазами и вилял хвостом. Мне пришлось идти в магазин пополнять запасы продуктов. Скоро кухня наполнилась запахом жареных котлеток. Я поставил тарелку на стол и отвернулся, чтобы налить чай. То, что случилось дальше, повергло меня в ужас. Когда я повернулся к столу, тарелка была пуста, но в кухне никого не было. Я попятился назад и услышал в комнате довольное чавканье. На диване растянулся Блэйд и поглощал горку котлет, которые лежали тут же перед ним. По моей спине поползли мурашки. Как горячие котлеты исчезли с тарелки и переместились на диван? Я смотрел на собаку, а она была занята едой и не обращала на меня никакого внимания. Тогда я, пятясь назад, осторожно пробрался к входной двери. Я захлопнул её и повернул ключ. Объяснения происходящему я не находил, но то, что это сделала моя собака, сомнения не было. Сначала я хотел помчаться прочь, но здравый смысл взял верх. Ничего не случилось. Блэйд каким-то образом стащил со стола тарелку, отнёс её на диван, вывалил котлеты и вернул тарелку на место. Получается, что он открыл холодильник в моё отсутствие, сожрал мясо, закрыл холодильник и проспал всё время до моего прихода. Но Блэйд же собака, и этой собаке всего два месяца! Я раскрыл дверь, зашёл в дом и заглянул в зал. Блэйд сидел у дивана и облизывался. Миленький, симпатичный пёсик. Я подошёл к нему, присел рядом и спросил:"Что же ты такое?».В ответ пёс лизнул меня в руку.Прошло два месяца. Странностей больше не было. Продукты не пропадали, да и мой питомец вёл себя как ни в чём не бывало. Утром я уходил на работу, вечером мы с Блэйдом ужинали и выходили на прогулку.За это время он очень вырос, не раз в интернете я искал информацию о породе Блэйда. То, что он не простая дворняга, заметил не только я, но и соседи. Когда мы гуляли вместе, Блэйд никогда не натягивал поводок, шагал рядом, демонстрируя свою красоту и воспитанность.«Разве такую собаку можно дома держать, вон какое страшилище, а вырастет, вдруг людей грызть будет, такую поводок не удержит», - не раз говорил мне мой сосед с большим пивным животиком, поливая из шланга газон около дома. В этот вечер мы проходили около его дома, и он, то ли нарочно, то ли случайно, направил струю воды на Блэйда. Собака ощетинилась в сторону соседа и сделала грозный рык."У-у-у, зверюга чёрная!" – злобно сказал сосед.Шерсть на загривке пса встала дыбом, верхняя губа приподнялась, обнажив клыки, но не это меня поразило. Глаза Блэйда стали совершенно красными, как кровь, красными и страшными, а из раскрытой пасти появился лёгкий дымок. И это не игра моего воображения. Я мчался домой, буквально таща за собой собаку. Даже, когда входная дверь захлопнулась за мной, мне не стало легче. Блэйд вёл себя очень беспокойно, не реагируя на мои окрики. Его красные глаза буквально прожигали меня насквозь, запах дыма от его шерсти стал ещё сильнее.В эту ночь я спал плохо, постоянно вглядываясь в темноту комнаты. Я не знал, что ждать от собаки, которая вот так может преобразиться. Забылся под утро беспокойным сном. Смакуя свой утренний кофе, я внимательно смотрел на собаку, которая вылизывала свою чашку. Мне показалось, что за ночь Блэйд вырос и изменился. От того миленького щеночка остались только воспоминания. Когда я уходил на работу, то обычно трепал Блэйда по загривку и говорил : «Ждать!». Сегодня мне совсем не хотелось даже подходить к нему, поэтому я ограничился только командой, закрыл входную дверь на ключ и отправился на работу. Около соседского дома стояла Скорая помощь, ещё две машины и толкались несколько зевак.- Что случилось? – спросил я у водителя машины.- Мужчина умер – задохнулся в дыму, - ответил тот.- А что горело? Следов пожара не видно.- А это пусть они разбираются, – кивнул водитель в сторону двух машин.На работе я не находил себе места, странно всё это, вчерашнее происшествие, сосед задохнулся.Открыв дверь дома, я позвал Блэйда, но он не появился на мой зов. Я обошёл все комнаты, осмотрел окна – собаки нет. Окна закрыты, дверь была закрыта ключом, куда он делся? Я долго сидел на диване, думая как он мог исчезнуть из закрытого дома и что он может натворить, оказавшись один на улице. Блэйд появился из ниоткуда. Сначала комнату наполнил запах дыма, потом появился сам пёс, он просто вышел из стены. У меня глаза полезли на лоб, я испытал настоящий ужас, меня всего трясло, тело покрыл липкий пот. Красные глаза собаки гипнотизировали меня. Пёс подошёл ко мне и уткнулся носом в ладонь. Казалось, он появился из пекла – от него шёл страшный жар. Я отдёрнул руку и замер. Надо что-то делать, куда-то звонить, конечно, меня сочтут за сумасшедшего – кто поверит в историю про пса с красными глазами.Следующие несколько дней я жил как в тумане, что-то делал, что-то готовил, что-то клал в миску Блэйда. Его не было дома, когда я возвращался с работы. Он появлялся всегда из ниоткуда, принося с собой жуткий запах дыма, его глаза горели красным огнём, а от шерсти шёл нестерпимый жар, как будто он выбрался из преисподней. Теперь он был хозяином, а не я. Я боялся его до жути, но какая-то сила удерживала меня и не давала мне прекратить всё это.Как-то, подходя к своему дому вечером после работы, я обратил внимание на стоящего у моих ворот пожилого мужчину в старой одежде и старомодных высоких сапогах. Потёртая фетровая шляпа с широкими полями придавала этому человеку вид иностранца, случайно попавшего на эту улицу.Он посмотрел на меня суровым взглядом и сказал:- Добрый вечер, перейдём сразу к делу, я пришёл за собакой.Меня почему-то не удивили его слова. После минутного замешательства я решился спросить.- Хорошо, мне хотелось бы знать, кто вы такой. Раз вы пришли за этим чёрным демоном, значит вы в курсе, что за чертовщина происходит с ним.- Гм, вообще-то он никакой не демон, а собака, у которой своё определённое предназначение. Его инстинкты заложены в нём от рождения и поверьте, он и сам ещё не понимает, что с ним происходит, скажем так – не набрал силу.- Значит, Блэйд – собака-телепат, которая с лёгкостью может перенести к себе тарелку котлет. Она может исчезать и появляться, когда захочет. А ещё, это собака-йог, которая может валяться в дымящихся углях. Вы это хотите сказать? Какое предназначение может быть у собаки, обыкновенного домашнего питомца? Что, чёрт возьми, происходит?Я начал выходить из себя, я имел право получить объяснения.- Я – тот, который ищет, находит и возвращает всё на круги свои. Знаете, когда человек умирает, его душу забирает ангел или демон. А вы задумывались когда-нибудь, кто забирает души животных?- Бред, какие души животных, какое отношение имеет ко всему этому моя собака?- Самое прямое – она должна собирать души умерших представителей своего вида. Такие как она, рождаются довольно редко. Моя задача – найти их, пока они не наделали беды, и вернуть их туда, где им место. Пока они маленькие, они совсем не отличаются от простых щенков, но очень скоро их необычные инстинкты берут верх. Они перестают подчиняться своим хозяевам, они чувствуют смерть своего соплеменника и идут на его предсмертный зов. Им нипочём стены, большие расстояния, они много умеют, но если не направить их дар по истинному предназначению, может случиться беда. Им ничего не стоит расправиться со своим хозяином, если тот задумает помешать. И ещё – такие, как ваш питомец, могут читать мысли, так что, не советую думать о нём плохо.- Послушайте, моя собака должна забирать души собак, а души хомячков забирают хомячки?- Естественно, у каждого вида живых существ свои собиратели душ. Мне бы не хотелось вдаваться в подробные объяснения. Ну так как, я могу забрать собаку?- А как вы нашли её и меня?- Я чувствую её, а она меня. А ещё я чувствую ваш страх. Без вашего разрешения забрать я её не могу, таковы правила, но мне не хотелось бы уводить её от вашего бездыханного тела. А это может случиться очень скоро! Она ещё привязана к вам, но это ненадолго.- Вы – сумасшедший!- Понимаю, я, на всякий случай, оставлю вам свой номер телефона. Одно слово – «забирайте» - может спасти вам жизнь.Я машинально сунул в карман протянутый мятый листок и захлопнул калитку. Меня переполняли чувства. С одной стороны –это правдоподобное объяснение происходящему, с другой – это бред сумасшедшего. Трясущимися руками я открыл входную дверь и заглянул внутрь. Мой Блэйд сидел у порога. В его глазах не было ни преданности, ни ласки, ни радости от встречи с хозяином. «Так, значит ты у меня собиратель собачьих душ!» - сказал я.Глаза собаки стали наливаться красным огнём, а из горла вырвался внушительный рык. Я попятился, но входная дверь захлопнулась позади меня. Нет, он не кинулся, не вцепился зубами мне в горло, он смотрел на меня испепеляющим взглядом. Запах едкого дыма проник мне в горло, а лицо обожгло жаром. Дым наполнял мне лёгкие, и я зашёлся судорожным кашлем. Из глаз катились слёзы, жар жёг меня изнутри.Я не знаю, хватит ли у меня сил достать телефон и набрать спасительный номер, потому что руки меня не слушаются. Но вы-то меня слышите! Прежде, чем завести домашнего питомца, любого, даже безобидную канарейку, десять раз подумайте – а вдруг она должна собирать души таких же птиц, а не звонко щебетать в клетке! Может, ваш котёнок, уютно свернувшийся на коленях, никогда не будет толстым ленивым котом, потому что у него другое предназначение!Автор - Деянира.

Ключевые слова: Собака странности сосед смерть незнакомец творческая история

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