Зависть

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 20:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

amazonka Просмотров: 1 121 Комментарии: 12 +19 Вчера, 20:38 by

Речь идет о близкой подруге, знаю ее и ее семью очень много лет. Поженились они, когда были молодые, прожили вместе много лет, купили дом, все вроде благополучно, у мужа хорошая работа, хорошая машина, должность, сама жена (моя подруга) хваткая, как говорится, с моторчиком в одном месте, все успевает и всем поможет, сын взрослый умница, на дочку решились уже в 40 лет. И вдруг в один момент покатилось все: мужа с работы уволили, сын попал в неприятную историю, состоялся суд и ему дают 5 лет, хотя были свидетели, о том, что его не было в том месте, где произошло преступление, и были свидетели, которые подтверждали факт его нахождения совершенно в другом месте (сама присутствовала на суде, была в шоке от нашего правосудия). Муж на фоне всего заболел, нашли сахарный диабет.... в общем, много всего было, просто остальные случаи не такие значимые. Подруга боролась до последнего, сына все-таки вытащили (слава богу), но это отдельная история. Тогда ни мне ни ей в голову не пришло что-то потустороннее, ну мало ли, в жизни всякое бывает, да и не до этого было.В один день звонит она и рассказывает, что решила убраться, глобально, и в ванной комнате, на дне ящиков находит ногти... Сначала была мысль, что сын или муж, мало ли, стригли ногти, да залетело в ящик, но дальше - больше, в каждом насыпано, это же сколько их надо было настричь... да и разные все, по размеру. Вот тут я и вспомнила все, что произошло за последние полгода. Подруга очень гостеприимный человек, у нее всегда много гостей, родственников, знакомых, и она всех накормит и еще с собой что-то даст. Я посоветовала ей найти кого-нибудь, кто разбирается в этом. Обратиться к кому, мы не знали, поэтому она рассказала все своей тете, та достаточно набожная женщина, соблюдает все посты, иногда говорит про людей вещи, которые вроде как сбываются (сама с ней не общалась, поэтому утверждать не могу, все только по рассказам, а я больше скептик, стараюсь найти объяснение всему странному). Та пришла рано утром, почистила молитвами квартиру и сказала ей, что тот, кто это сделал, придет сегодня в течение дня, и просила ее ни в коем случае ничего из дома не давать.Ближе к вечеру я не выдержала, позвонила, первый вопрос мой, естественно, - кто приходил? Вот ее рассказ:"Закрутилась я в домашних хлопотах и, если честно, то и забыла обо всем, что произошло утром и что наказала тетя, собираюсь после обеда в центр, тут заходят Марсик с Маринкой (родной брат мужа и его жена), я еще удивилась, обычно звонят, когда ехать собираются, а тут без предупреждения. Я говорю: "А что не позвонили? Я убегать собираюсь". Они отвечают: "Мимо проезжали". (А живут они за городом, в частном секторе, мимо не проедешь, если только специально приехать.) Но и тогда мне в голову не пришло ничего странного, я их сама чаем пою, сама собираюсь, болтаю. Вот, наконец пора выходить, Марина мнется возле порога, все не выходит, я ее подталкиваю, говорю: "Давай, выходим, опаздываю…" Она выходит на крыльцо, оглядывает двор и говорит: "Какие цветы у тебя красивые, нарви мне букет". Я без задней мысли, лезу, срываю цветы, вручаю ей, и они тут же прощаются и уходят. И уже потом, сидя в машине, по дороге в город, я вспоминаю, что мне нельзя было ничего давать".Больше она ничего не предпринимала, не верит она в то, что близкие так могли поступить, и в мистику не верит. Вот, собственно, и вся история.Может совпадение, может и правда было что, мне эта Марина никогда не нравилась, лицо у нее злое.Сейчас, после прочтения истории, возникла мысль поговорить с подругой, наверно, ей надо сделать ремонт в доме, все перетрясти тоже как героям истории "Зависть". Может, есть еще какие-то подклады. В ее жизни вроде все устаканилось, но уже не так, как раньше: с мужем отношения подостыли, с невесткой ссоры, доход значимо упал, хотя, наверно, это жизнь.

Ключевые слова: Зависть подруга ногти авторская история

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