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Истории из жизни

Зависть

Речь идет о близкой подруге, знаю ее и ее семью очень много лет. Поженились они, когда были молодые, прожили вместе много лет, купили дом, все вроде благополучно, у мужа хорошая работа, хорошая машина, должность, сама жена (моя подруга) хваткая, как говорится, с моторчиком в одном месте, все успевает и всем поможет, сын взрослый умница, на дочку решились уже в 40 лет. И вдруг в один момент покатилось все: мужа с работы уволили, сын попал в неприятную историю, состоялся суд и ему дают 5 лет, хотя были свидетели, о том, что его не было в том месте, где произошло преступление, и были свидетели, которые подтверждали факт его нахождения совершенно в другом месте (сама присутствовала на суде, была в шоке от нашего правосудия). Муж на фоне всего заболел, нашли сахарный диабет.... в общем, много всего было, просто остальные случаи не такие значимые. Подруга боролась до последнего, сына все-таки вытащили (слава богу), но это отдельная история. Тогда ни мне ни ей в голову не пришло что-то потустороннее, ну мало ли, в жизни всякое бывает, да и не до этого было.

В один день звонит она и рассказывает, что решила убраться, глобально, и в ванной комнате, на дне ящиков находит ногти... Сначала была мысль, что сын или муж, мало ли, стригли ногти, да залетело в ящик, но дальше - больше, в каждом насыпано, это же сколько их надо было настричь... да и разные все, по размеру. Вот тут я и вспомнила все, что произошло за последние полгода. Подруга очень гостеприимный человек, у нее всегда много гостей, родственников, знакомых, и она всех накормит и еще с собой что-то даст. Я посоветовала ей найти кого-нибудь, кто разбирается в этом. Обратиться к кому, мы не знали, поэтому она рассказала все своей тете, та достаточно набожная женщина, соблюдает все посты, иногда говорит про людей вещи, которые вроде как сбываются (сама с ней не общалась, поэтому утверждать не могу, все только по рассказам, а я больше скептик, стараюсь найти объяснение всему странному). Та пришла рано утром, почистила молитвами квартиру и сказала ей, что тот, кто это сделал, придет сегодня в течение дня, и просила ее ни в коем случае ничего из дома не давать.

Ближе к вечеру я не выдержала, позвонила, первый вопрос мой, естественно, - кто приходил? Вот ее рассказ:
"Закрутилась я в домашних хлопотах и, если честно, то и забыла обо всем, что произошло утром и что наказала тетя, собираюсь после обеда в центр, тут заходят Марсик с Маринкой (родной брат мужа и его жена), я еще удивилась, обычно звонят, когда ехать собираются, а тут без предупреждения. Я говорю: "А что не позвонили? Я убегать собираюсь". Они отвечают: "Мимо проезжали". (А живут они за городом, в частном секторе, мимо не проедешь, если только специально приехать.) Но и тогда мне в голову не пришло ничего странного, я их сама чаем пою, сама собираюсь, болтаю. Вот, наконец пора выходить, Марина мнется возле порога, все не выходит, я ее подталкиваю, говорю: "Давай, выходим, опаздываю…" Она выходит на крыльцо, оглядывает двор и говорит: "Какие цветы у тебя красивые, нарви мне букет". Я без задней мысли, лезу, срываю цветы, вручаю ей, и они тут же прощаются и уходят. И уже потом, сидя в машине, по дороге в город, я вспоминаю, что мне нельзя было ничего давать".

Больше она ничего не предпринимала, не верит она в то, что близкие так могли поступить, и в мистику не верит. Вот, собственно, и вся история.

Может совпадение, может и правда было что, мне эта Марина никогда не нравилась, лицо у нее злое.
Сейчас, после прочтения истории, возникла мысль поговорить с подругой, наверно, ей надо сделать ремонт в доме, все перетрясти тоже как героям истории "Зависть". Может, есть еще какие-то подклады. В ее жизни вроде все устаканилось, но уже не так, как раньше: с мужем отношения подостыли, с невесткой ссоры, доход значимо упал, хотя, наверно, это жизнь.

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 20:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:38 by amazonkaПросмотров: 1 121Комментарии: 12
+19

Ключевые слова: Зависть подруга ногти авторская история

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Комментарии

#1 написал: ТАРА
Вчера, 21:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 123
Хорошая, можно сказать, жизненная история, и если верить в то что, всё в жизни возвращается бумерангом, то Марина получит свой бумеранг, только её неприятности будут намного хуже. smirk плюс+
Зарегистрирован: 6.03.2015
#2 написал: Ju-Lia
Вчера, 22:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 65
Вот сколько уже таких историй прочитала, а все в толк взять не могу, почему ничего отдавать из дома нельзя в таких случаях?
Зарегистрирован: 18.04.2016
#3 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 06:32
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (2538|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 266
Тут ведь очень может быть и совпадение... Гадалка, чухнув, что к ней пришла дама на грани моральных возможностей, могла и присвистеть.
Я вот тут думаю, обратится кто-нибудь из моих друзей к гадалке, и скажут ему, что тот, кто сегодня придет, тот козел, сволочь, урод и колдун. И тут я такой мимо проезжаю и говорю ему: "Дай-ка мне, друг, бубликов на дорожку!"... а он мне ХРЯСЬ лопатой в табло!!!
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#4 написал: Talisha
Сегодня, 09:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (892|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 998
Ничего нельзя давать тому, кто сделал тебе зло, потому что тогда ты как бы его прощаешь и ему это не вернется, а останется - угадайте у кого?
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 09:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 75
Цитата: Ju-Lia
Вот сколько уже таких историй прочитала, а все в толк взять не могу, почему ничего отдавать из дома нельзя в таких случаях?

А я все в толк взять не могу, как можно найди подклад, позвать тетю, чтоб та молитвы читала и т.п., сказала ей что делать и чего/кого ждать. А та взяла и через час все забыла! И не вспомнила, когда Марина приехала, и цветов ей в дорогу надавала... Ну вот странно.
Зарегистрирован: 5.04.2013
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 10:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (153|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 990
Вот бесит. Относишься к людям хорошо, в душу не плюёшь, а всё туда же - зависть, пакости, а потом и ненависть. Зря она, конечно, букет нарвала и отдала этой "злой морде". Вот так и вытирают ноги об доброе сердце. Плюс за стори+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#7 написал: amazonka
Сегодня, 10:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 60
всем спасибо, это первая моя публикация
Цитата: Winnie-the-Pooh
Тут ведь очень может быть и совпадение... Гадалка, чухнув, что к ней пришла дама на грани моральных возможностей, могла и присвистеть.
Я вот тут думаю, обратится кто-нибудь из моих друзей к гадалке, и скажут ему, что тот, кто сегодня придет, тот козел, сволочь, урод и колдун. И тут я такой мимо проезжаю и говорю ему: "Дай-ка мне, друг, бубликов на дорожку!"... а он мне ХРЯСЬ лопатой в табло!!!


она же к тете родной обратилась, та с нее ничего не брала

Цитата: yuliya.yuliya
А я все в толк взять не могу, как можно найди подклад, позвать тетю, чтоб та молитвы читала и т.п., сказала ей что делать и чего/кого ждать. А та взяла и через час все забыла! И не вспомнила, когда Марина приехала, и цветов ей в дорогу надавала... Ну вот странно.


это все не в один день произошло...сначала нашла, потом я ее уговаривала, сопоставляла все факты случившегося за последнее время и советовала поговорить со знающими людьми, потом она все таки тете рассказала...недели две тянулось как минимум....она так до конца и не поверила во все, человек она такой

Цитата: Ksenya078
Вот бесит. Относишься к людям хорошо, в душу не плюёшь, а всё туда же - зависть, пакости, а потом и ненависть. Зря она, конечно, букет нарвала и отдала этой "злой морде". Вот так и вытирают ноги об доброе сердце. Плюс за стори+


тоже не понимаю, сидеть за столов в доме, кушать еду, улыбаться и желать зла...
у младшего в финансовом плане не все так хорошо сложилось, но ведь и не бедствовали..
но что странно младший брат последнее время изменился очень, раньше был гулена-ходок еще тот, а сейчас в мечеть ходит, не пьет, домой с работы всегда..
Зарегистрирован: 16.01.2015
#8 написал: семишна
Сегодня, 11:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 53
А нам на днях соль под дверь насыпали. Муж был очень удивлен, кому что нужно? Всю жизнь гребешь, ничего с неба не валится,а кого то жаба давит. Что людям не живется ,не знаю. История замечательная,героине отдельный плюс за характер. На таких людей хочется равняться.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#9 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 11:35
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 75
Цитата: семишна
А нам на днях соль под дверь насыпали.

Мои родители 2 года назад доделали ремонт в квартире, папа очень хорошо зарабатывал и мебель и т.п покупалась вся очень уж дорогая. Последней отремонтированной комнатой была кухня (со всей мебелью). После ремонта как-то сразу стало с работой плохо, денег не стало. А этой весной мама стала мыть печь и попросила снять его варочную панель (она прикручена была естественно). А под ней горкой насыпана соль примерно пол-стакана. Мебель устанавливали 2 мужика, печь привезли разобранную. Т.е. в магазине не могли подсыпать. Значит мужики... Хуже баб, честное слово. Видно зависть задушила, что кто-то мебель за бешеные деньги покупает, а кто-то сборщиком мебели работает. Соль выкинули. И к лету работа пошла, наладилось все. Вот так бывает...
Зарегистрирован: 5.04.2013
#10 написал: az.ecmb
Сегодня, 11:53
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1551|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 990
Тоже прочёл. Все эти истории с завистью, обиженностью и брошенностью - как под копирку писаны (это не к автору претензия, это первая эмоция от так называемой "такова жизнь"). Очень духовненько и богоносненько.
Автору плюс, а сам пойду руки помою.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#11 написал: FataMorgana
Сегодня, 13:13
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (6|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 398
Зависть, зависть... Зависть значит зависеть... Вот и еще история о человеческой зависти. Она ни к чему хорошему не приведет и себе хуже будет, но похоже людей это не останавливает... Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 14:26
0
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Репутация: (379|0)
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Комментариев: 1 145
Ох уж эта забывчивость, жаль конечно, что цветы дала. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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