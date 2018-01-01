Лиза. Часть 14

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:16

Estel_N Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:16 by

Лиза лежала в траве у основания корней малины, ее руки были исцарапаны колючками, босые ноги замерзли. Ярко светила луна, по земле волочился густой туман.Она очнулась и попыталась встать, но боль в лодыжке снова заставила ее сесть на землю. Немного помедлив, она все же поднялась и, цепляясь за ветки и деревья, побрела к дому. Она не знала, что делает и куда идет, ноги сами ее несли.Лиза вошла в дом через вход для прислуги, стояла тишина, все спали. Она решила утром уйти, для этого ей нужно было забрать свои вещи из тайника, она спустилась в подвал.Проходя мимо деревянных стеллажей, она заметила разбросанные фотографии, похоже кто-то недавно их перебирал. Она остановилась и начала рассматривать черно-белые снимки, и ее сердце снова сжалось от боли, на глаза навернулись слезы. В руках она держала маленькую фотографию, на которой были запечатлены хозяева дома и прислуга на заднем плане. Среди них она увидела себя, держащей на руках Володю, мальчик мило улыбался и показывал пальчиком вперед.Неожиданно Лиза вспомнила о книжечке с заклятиями. Она начала прощупывать свой корсет и с облегчением выдохнула, когда нашла, то что искала.Ей до безумия хотелось увидеть сына в последний раз, обнять его маленькое тельце, поцеловать розовые щечки и попрощаться. Она открыла книжечку на нужной странице и начала тихо читать текст. Она снова и снова повторяла слова, когда сзади послышались тихие шаги.- Мама, я споткнулся. – Раздался детский голосок.Лиза замолчала и на мгновение оцепенела, но, собрав себя в руки, обернулась.Перед ней стоял ее маленький Володя. Его глаза были пустые и не выражали ничего, кожа была бледная. Она взяла его за ручки, но они были холодные, вгляделась в его личико, но на щеках не было румянца. Лиза горько заплакала и обняла сына в последний раз.- Прости меня, сынок, за мои грехи.Мальчик тоже обнял мать, но ничего не ответил и через секунду превратился в белую дымку. Лиза рухнула на пол. Перед глазами она увидела кусок белой простыни и потянула за нее. Простынь упала на пол, обнажив портрет Лизы.Михаил специально вынес его сюда, чтобы больше не видеть. После того, что он застал в кабинете, ему хотелось забыть девушку и не видеть ничего, что может ее напомнить, но сжечь или выбросить портрет он не решился.Лиза направилась к своему тайнику, который находился в углу под половицей. Она вытащила доску и достала оттуда толстую веревку, которая лежала среди гусиных перьев, маленьких косточек и зубов животных, а книжку закинула внутрь. Она давно хотела это сделать, но тогда в ее сердце была надежда, что не все еще потеряно, а теперь надежда умерла. Лиза начала вязать узел, в детстве отец учил ее делать разные узлы.Связав то, что она хотела, Лиза поставила стул и привязала веревку к балке на потолке. Потом посмотрела на свой портрет, на глаза навернули слезы, и в сердцах сказала:- Ты должен был быть моим, и этот дом должен был быть моим! – Ее глаза заблестели яростью.- Я хочу чтобы с тобой не было ни одной женщины и хозяйки у этого дома не было! А я всегда буду с тобой.Стул упал.Утром тело нашла Вера.Через полгода состоялась свадьба Михаила и Натальи. Вскоре девушка забеременела, дом снова ожил, Михаил был на седьмом небе от счастья. Через девять месяцев Наталья родила мальчика, но сама здоровая и молодая женщина умерла при родах. Михаил остался один, с маленьким сыном. Проклятие сработало.

Ключевые слова: Лиза проклятие портрет авторская история

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