Мельничий выселок. Часть 3

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 15:51

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Глава 5. Оно вернулось.Всеволод и Валюша встречались уже полгода, Севка был счастлив и собирался весной сделать ей предложение. И Валюшины глаза рядом с ним загорались искорками.Однажды вечером Всеволод возвращался домой, как обычно поздно. Поставил машину на стоянку и пошел к подъезду, тут его обогнал сосед с 7 этажа, быстро поздоровался и влетел в подъезд. Всеволод усмехнулся - торопыга какой.Вдруг голова его закружилась, в глазах потемнело. Всеволод привалился к припаркованной рядом соседской машине и присел на корточки. В голове он услышал голос, тот самый жуткий низкий голос, как в ту страшную ночь на мельнице:- Иди, иди, иди, иди скорее, иди ко мне, умри, умри!Сердце забилось, и мир вокруг погас.Всеволод пришел в себя от звонка сотового телефона в кармане. Встал с земли, вытер ладонью вспотевшее лицо и достал телефон - звонила Валюша.- Севка, ты уже дома или еще едешь?- Я возле подъезда стою, сейчас поднимусь.- Подожди, не иди домой, я в магазине за углом, хочу купить цветок в горшке, но он большой, помоги мне донести, пожалуйста.- Конечно, Валёк, уже иду.Всеволод нервно втянул в легкие побольше прохладного осеннего воздуха, чтобы успокоиться, и пошел за Валюшей.Пара возвращалась из магазина, Севка нес большой горшок с цветком и слушал Валюшин рассказ о пользе комнатных растений. Когда они подошли к своему дому, то увидели возле подъезда машины скорой и полиции. В стороне стояли две соседки из второго подъезда с собаками на поводках.Всеволод и Валя подошли к ним узнать, что случилось.- Соседа с вашего подъезда убили. Зашел в подъезд, а там темнота - все лампочки побиты. Его и ударили по голове.Всеволод понял, что убили парня, который обогнал его на крыльце перед тем, как ему стало плохо и перед Валиным звонком.Волнения во дворе дома улеглись, на собрании жильцов решили поставить камеры наблюдения, хотя бы во дворе дома. Полицейские опросили жильцов, но, увы, никто ничего не видел и не слышал.Через несколько недель Борецкий работал в своем кабинете, когда зашла его секретарь Ирина Борисовна и сообщила, что к нему пришли два человека из полиции. Всеволод попросил Ирину пригласить визитеров.Два человека уверенной походкой вошли в кабинет Борецкого, тот жестом пригласил гостей присесть.- Вы - Всеволод Юрьевич Борецкий, проживающий по такому-то адресу? - спросил тот, что был моложе.- Да, это я. Чем могу вам помочь, господа?- У нас есть основания полагать, что ваш партнер по бизнесу заказал ваше убийство. А ваш сосед с 7 этажа оказался случайной жертвой - убийца ожидал вас.Всеволод откинулся в кресле. Шевченко? Не может этого быть... Ведь это как же... за что??? Мысли метались в голове Борецкого. И вспомнился ему тот страшный голос в голове... и внезапно навалившаяся темнота около подъезда в тот день... Что же это? Всеволод не находил ответов.Гость, что был постарше, поднялся с кресла и прошелся по кабинету Борецкого:- Мы вот что хотим вам предложить, Всеволод Юрьевич...Через 40 минут визитеры покинули кабинет Борецкого. Всеволод подошел к картине на стене и стал смотреть на пшеничное море.Глава 6. Мельничий выселок.Прошло два года с того момента, когда Борецкий сидел в зале суда и смотрел, как злобно взирают на него со скамейки для обвиняемых Шевченко и два его подельника.Генеральным директором его предприятия был теперь Илья Олегович Корнев, а Севина квартира в городе продана. Теперь Всеволод работал в основном дома - с его знаниями и разработками - это давало неплохой доход.Борецкому не спалось этим утром. Он тихонько встал, чтобы не разбудить Валюшу и вышел на улицу. Солнце только поднималось над речкой, везде - на траве и листьях деревьев и кустов - сверкали капли утренней росы. Из-за речки по утренней тишине разносились звуки птичьей фермы, а по берегу пастух гнал коров на луг.Там, где раньше было пшеничное море, в это лето росли подсолнухи - целое море солнышек поворачивало свои головки вслед за небесным светилом. Всеволод закрыл глаза, вдохнул утреннюю свежесть и отправился готовить завтрак.Разрезав душистый помидор, Сева поднял голову и увидел в дверях кухни улыбающуюся жену. Ее округлившийся животик смешно торчал из голубой пижамы.- Ммммм, чем это так пахнет вкусно? Я такая голодная, слона могу скушать. - Валюша прижалась к Севиной спине, и он почувствовал ее теплые ладошки на своей груди.После завтрака Сева позвонил бригадиру своей команды, взял у Валюши пакет с бутербродами и водой и зашагал к старой мельнице. Там его уже ждали.Старый друг Костя, теперь главный механик автопарка, пришедшего на смену колхозу фермерского хозяйства, ходил вокруг трактора. Бригада нанятых рабочих, половина из которых - местные сельчане, доставала инструменты и материал.Постройка нового моста через речушку была теперь первостепенным проектом Борецкого, он планировал закончить его до начала страды.Потому что осенью ему придется ходить через этот мостик - с 1 сентября Всеволод Юрьевич Борецкий пойдет снова в родную школу, только теперь учителем физики. А потом и сын Всеволода будет бегать по этому мосту в школу и к своим друзьям в село. Об этом думал Борецкий в перекур, сидя на бревне с бутербродом в руке.Всеволод повернул голову и посмотрел на мельничное колесо - оно снова было погружено в воду и крутилось. Крутилось пока вхолостую - они с Костей не пробовали еще подсоединять жернова.А еще они планировали устроить в старой мельнице гончарную мастерскую, где гончарный круг будет вращать водяное колесо. В мельничной избе была перекрыта крыша, заменены прогнившие доски и бревна. Борецкий решил, что мельница должна работать, а Мельничий выселок - жить.А уж если что Севка решил... Значит, так тому и быть.

Ключевые слова: Мельница убийство дух авторская история

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