Dark Fantasy. Часть вторая: Ничего не предвещало беды

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:45

SergeyPhoenix Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:45 by

Мой инстинкт самосохранения не просто кричал, он орал во весь голос: «Не ходи туда, не ходи!» Но выбор был у меня невелик: или ночь в жутком доме, или простуда, а того хуже - воспаление легких. И я повиновался ее приглашению.Старуха чуть отпрянула назад, чтобы я смог пройти, не сводя с меня свой немигающий взгляд. Боже, какой от нее мерзкий запах. О нет, это не обычный запах старости, от нее разило гнилью, как от хорошенько полежавшего трупа. Я чудом смог побороть резкий приступ рвоты! А «старая карга» что-то тихо бормотала себе под нос, но, увы, слов я так и не мог разобрать.Пройдя вдаль, я погрузился в полумрак этого проклятого дома.- Ты проходи, проходи - раздался скрипящий голос сзади.Стуки ее посоха у меня за спиной резали слух, словно удары по крышке гроба. Приступ ужаса и паники все больше овладевали мной.В полумраке сложно было сказать, что находилось вокруг меня: какие-то травы, завязанные в веники на стенах, из известных мне были только вереск, вербена, корень мандрагоры и лаванда."Все это используется для магических ведьмовских ритуалов", - промелькнуло у меня в голове. Полки были забиты банками, заполненные жидкостью разной плотности и массы.Из-за полумрака зрение мое было ограниченно, но все же я смог разглядеть то, что повергло мое сознание в первобытный ужас. На одной из полок лежали сложенные в ряд черепа. Человеческие черепа!!!Кровь резко ударила в мозг, сердце бешено застучало, силясь вырваться из груди, руки начали трястись, словно лист осины, развивающийся на ветру.Зачем они ей?! Что они тут делают? Чьи они? Мысли молниями проносились у меня в голове. Что это за кровавые пятна? Зачем я здесь? Зачем я ввязался в это дело?Голос старухи поразил меня, словно молния:- Чего встал? Прямо, вот та дверь, где свеча горит!Пройдя внутрь, я понял, что самое страшные из моих опасений показалось лишь детской забавой...

Ключевые слова: Horror dark story страх старуха ужас череп авторская история

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