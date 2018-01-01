Вервольф. Часть 5

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 38 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:11 by

- Постой, Пыжик, - я выдохнул.Первый шок уже прошел, но осадок остался.- Рыжик, - поправила она.- Я не хочу уезжать из этого города, у меня здесь работа, друзья, баб... б-б-бабушка, родители, в конце-концов! Ты сама меня укусила... И объясни вообще, что происходит? Я стал тем, не знаю кем, и будет то, не знаю что, фильм ужасов!Рыжик закатила голубые глаза к потолку, словно призывая бога свидетелем к моему безграничного идиотизму. Лицо ее было красиво. Тонкие губы, вздернутый аккуратный носик, правильной формы скулы и маленькие ушки, так не напоминавшие собачьи «локаторы».Я уже успел протянуть ей ту серую футболку, и она, переодевшись, стригла ногти на ногах, замысловато завернувшись на моем диване. За обстановку в квартире стыдно перед девушкой мне не было, ремонт я делал год назад, выбросил к чертовой бабушке три ее же кресла, оставив минимум мебели в обстановке. Над кухней я не колдовал, обошелся холодильником, плитой, парой стульев и столом. Зато над комнатой решил постараться. Диван в углу, платяной, в моем случае - штанино-пиджачный шкаф, плазма на стене и мягкий ворсистый черный ковер. Одна девушка, которая приходила ко мне по выходным «смотреть кино» , называла его «шкурой», считая, что занятия на нем определенными вещами напоминают доисторические времена, когда, как она полагала, соитием занимались только на шкурах. Что ж, можно ее понять, первобытные страсти, кость в носу и презервативы из кишки бизона могут завести кого угодно… Правда, шкуре на полу она предпочла «Бентли» - видать, мало шаманил и бил в бубен.С грустью глядя, как остриженные ноготочки падают на эту самую «шкуру», я мысленно поблагодарил того умного человека, который научил машину сос... вытягивать пыль. Я опять забываюсь, язык мой мне не враг, но мозг периодически, без объявления войны, начинает наступать на разум, а тот, в свою очередь, послушно капитулирует и оставляет конную артиллерию - мои мысли - палить по чем зря.- Я уберу, - заметив мой взгляд, сжалилась она, а я пересел с ковра на диван.Вид с ковра открывался чудесный, но дикая девчонка в одной моей футболке на голое тело убивала весь интерес к ее рассказу о себе. Давненько я не смотрел по выходным фильмы…- В стаю я попала абсолютно случайно, - начала она повествовать, когда я принес ей горячий кофе, а потом я постарался сконцентрироваться на ее истории. - Меня покусал бомж. Было это лет десять назад. И жила я в другом городе. Решила отметить получение диплома, пошла в клуб с подругой, выпила, потанцевала, стало жарко. Вышла покурить...…На улице к девушке пристал грязный и вонючий мужик в неопрятной одежонке. Спросил сигарету, Рыжик отказывать не стала, и, видимо, воодушевленный безотказностью, мужик попросил денег. Девушка на сей раз сказала нет, а он, то ли в отместку, то ли из голода, тяпнул ее за плечо. Кое-как отбившись сумочкой (я всегда знал, что женщины носят там кирпичи), девушка убежала на безопасное расстояние и поплелась до ближайшей дороги. Наглухо ошарашенная и удивленная, девушка поймала попутку и поехала домой, где, предварительно сожрав весь шашлык, который они хотели жарить с мамой на следующий день на даче, она и обернулась в темную, с рыжими подпалинами, собаку-переростка. Так же, как и я, она целеустремленно бродила по городу, выискивая знакомый запах собаки-бомжа, пока, наконец, он не нашел ее, как она меня. Только дружелюбным он не был – сразу напал на беззащитную девчонку сзади, пытаясь перегрызть ей шею. Рыжик и на сей раз убежала. Испугавшись за здоровье мамы, она удирала по дворам, запутывая следы, задавшись целью увести свой запах подальше от города, тем самым убежав далеко за его пределы. Остановившись передохнуть на пустыре вокруг заброшенной колокольни, она уловила новый запах, не тот приторно-алкогольный запах бомжа, которым, казалось, пропиталась вся ее шерсть, а другой. Тонкий, мускусный, пьянящий. И тут она увидела его. Черный как смоль пес, выше ее на голову, стоял в дверном проеме колокольни и буквально источал власть и спокойствие. С детства недолюбливая таких вот позеров, она, морща черный носик, подошла ближе.- Ты во владениях моей стаи! Ты гость или враг?Поджавши хвост, она почувствовала, что меняется. Лапы выпрямлялись, шерсть опадала клочьями, исчезали запахи, и вот она уже лежит нагая на земле, среди сухих веток, в позе голливудской некормленой модели. Она видела, как пес кивнул, и из колокольни вышли три фигуры: две женщины и мужчина. Мужчина был высок и красив, светлые волосы его падали на плечи, а тонкий нос казался-таки аристократической лепниной. Женщины же представляли собой невзрачных и седых, хотя и весьма молодых, особ среднего роста. Одеты все были в темно-зеленые спецовки и солдатские сапоги. Но не только это объединяло их всех – у каждого были голубые, просто ледяные, глаза.- Она – новая, - постановил пес. - Будет гостем, потом разберемся, кем она окажется.После она потеряла сознание, а очнулась уже в кровати в каком-то подвальном помещении. Кроватей здесь было четыре – у каждой стены, посередине стол и покосившаяся деревянная дверь. На столе нещадно чадила свеча, а возле свечи лежала записка, написанная будто наспех красивым «острым» почерком: «Одежда на спинке кровати. Оденешься – постучи в дверь!».Она огляделась и почувствовала себя графом Монте-Кристо. Сразу рисуя себе неутешительные картинки того, что она попала в плен: к сектантам, к извращенцам, к камикадзе, да просто к кому угодно, голова пошла кругом, ноги решили больше не повиноваться, но пересилив себя, она схватила одёжу и кое-как натянула на себя застиранный комплект спецовки, которую она уже видела на своих новых странных знакомых. На полу стояли стоптанные тапки и воткнутые туда чистые, на сколько она могла судить, носки, однако обувью она пренебрегла. Она грохнула кулаком по двери, которая тут же заходила ходуном.- Отойди от двери и сядь на кровать! - послышался приказ оттуда.Она повиновалась и села на кровать, поджав под себя босые пятки. Дверь отворилась, и в комнату вошел высокий черноволосый мужчина в черных же брюках и такой же водолазке. Глаза его светились в темноте зеленым, и это пугало больше всего.- Ты долго проспала, - заметил он как бы между прочим и присел к ней на кровать. - Не бойся меня, я абсолютно такой же, как и ты. Я тоже вервольф. Я вожак.Они проговорили долго, ей казалось, почти вечность. Она задавала ему вопросы, и не было такого, на который он не ответил бы ей. Решив, что им не помешает новый член стаи, он разрешил ей остаться, дал кличку и посоветовал объясниться с матерью: сказать, что уезжает в другой город на пмж. Фактически это не было обманом. Она просто собрала все свои вещи в дорожную сумку и переехала в Общину - как называлось то место.С тех пор прошло более десятка лет, и вот со мной случилось то же, что и с ней. И мне предстоит узнать порцию ответов на свою порцию вопросов.Продолжение следует.

Ключевые слова: Рыжик укус рассказ вожак вопросы

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