Два шамана. Часть №3

Летяга Просмотров: 56 Комментарии: 0 +5 Вчера, 21:36 by

- Интересная штука жизнь, непредсказуемая. И люди в ней встречаются разные, интересные. Кто-то надевает маску сочувствия и добра, а кто-то равнодушия. Но и те, и другие прячут себя настоящего. Нет, есть и такие, кто масок не носит, кто открыт миру и беззащитен перед ним, но таких людей в мире почти не осталось. Каждый носит маску, у кого-то это небольшие очки, а у кого-то целый карнавальный костюм. Когда же человек приходит домой, то зачастую он снимает одну маску и надевает другую. Впрочем, это предсказуемо, гораздо интереснее другое. Что делает он оставшись наедине с собой? Снимает все маски или надевает самую главную?Интересная штука жизнь, непредсказуемая. Даже после смерти. Вот так вот, Анхен. А тебе придется её если не предсказывать, то уж прогнозировать это точно!- Но как понять, что за маска перед тобой и зачем человек её надел? Чтобы сделать добро или чтобы сделать зло? - Аня перебросила из одной руки в другую светящийся белый шарик молнии и посмотрела внимательно на кота.- Хитро жмурится кот в усы,Лапкою трёт шерсть непокорную,Будто ветви сакуры весной...Ничего не говорит, сама догадайся! – ответил ей бывший комиссар.По лестнице, придерживаясь за резные деревянные перила, не спеша поднимался мужчина в дорогом чёрном плаще. На вид ему было около сорока лет и, наверное, его волосы уже были слегка тронуты сединой, но у блондинов это практически незаметно. Мужчина глядел на мир свысока, как это обычно делают люди уверенные в собственном превосходстве. При этом и есть ли превосходство на самом деле, или нет, их мало волнует. Поднявшись на нужный этаж, мужчина достал из кармана листок с адресом и так же не спеша, глядя поверх модных очков, внимательно его изучил. Затем, шагнув к нужной квартире, оглядел простую деревянную дверь в поисках звонка и не увидев его, протянул унизанную перстнями руку, чтобы постучаться. Однако в ту же самую секунду дверь перед ним распахнулась, и на пороге появился Александр.- Проходите! - сказал он и легким кивком указал на погруженную в сумрак прихожую. Гость подчёркнуто вальяжно прошёл и очень удивился предложению обуться в тапки. Однако Александр был непреклонен, и посетитель был вынужден ему подчиниться.Пройдя по коридору мимо платяного шкафа и двери в спальню, мужчина оказался в просторной комнате с диваном, книжным шкафом и низким резным столиком.- Садитесь, - шаман кивнул на ближайшее кресло, а сам обошёл столик с другой стороны и уселся так, что на лицо посетителя падал солнечный свет из окна, в то время как его, Александра, лицо было полускрыто в тени.- Спасибо, сесть я всегда успею! Надо говорить «присаживайтесь»! - с кривой улыбкой пошутил гость, усаживаясь в кресло.- Вам виднее, что и когда Вы успеете, - парировал Александр, - но приставка «при» в данном случае означает неполноту действия. Присесть можно на край кресла или стула или, допустим, на корточки. В то время как я вам предлагаю съесть целиком на всё сиденье сразу. Впрочем, если Вам удобнее на корточках... - не договорив, Александр развел руками. Гость принужденно засмеялся:- А ты опасный собеседник!- Ну что Вы, - улыбнулся в ответ шаман, - неужели я так запугал Вас приставкой?- А скажи мне, шаманка, что это за при - дурок к нам при - пёрся?- поинтересовался с дивана кот у стоящей рядом с шаманом Анны.- На обычного посетителя не похож. На вымогателя тоже. Я не знаю, кто это, не чувствую абсолютно ничего! - пожала плечами девушка и, словно бы ища поддержки, посмотрела на Александра.- А вот сейчас и узнаем - мысленно ответил ей тот и продолжил вслух:- Меня, кстати, Александр зовут. Я Вас внимательно слушаю. Что вас привело ко мне? Только сначала, пожалуйста, расскажите всю предысторию Вашего обращение ко мне.- А меня Ильнур! - мужчины обменялись рукопожатиями, и гость протянул Александру свою визитку.- Великий бурятский шаман, Магистр тёмной магии, ясновидящий… И это всё Вы? - удивился Александр.- Я! - гордо ответил гость и сверху вниз посмотрел на шамана.- Какой породистый индюк! - восхитился кот.- И что такой высокой персоне нужно в моей скромной обители? - смиренно спросил Александр, а Ильнур, не заметив иронии, принялся рассуждать:- Вот ты, Саша, уже много лет работаешь сам на себя. А это неправильно! Мы, люди со сверхспособностями, должны держаться вместе. И мы держимся! Мы…- Люди Икс? Или инициатива «Мстители»? - с невинным лицом уточнил Александр.- Чья инициатива? - растерялся Ильнур.- Инициатива «Мстители» - это команда людей со сверхспособностями, - любезно начал объяснять Александр, - Халк, Железный человек, Чёрная вдова. Ну и Тор, конечно, куда же без него! Так вы из них будете?- Кто из них? Из кого? - еще сильнее удивился гость.- Я не знаю, кто из них Вы, но на Халка Вы явно не тянете, впрочем, на Чёрную вдову тоже, - и выждав театральную паузу, улыбнулся: - Да расслабьтесь, шучу я. Так что там про людей со сверхспособностями?Гость зажмурился, тряхнул головой и, открыв глаза, начал говорить, тщательно подбирая слова:- Мы...- Николай Второй, император и самодержец Всероссийский, - пафосным тоном продолжил кот под громкий Анин смех.- …люди со сверхспособностями…- продолжал Ильнур.- …жрать и не толстеть! - подключилась к игре Аня.- Замолчите! - мысленно всхлипывал шаман, хоть внешне был абсолютно невозмутим.- ... должны держаться вместе. Только вместе мы можем создать сильную организацию, которая будет приносить огромную прибыль и защищать себя от любой угрозы!- Всё вы да вы… а я-то тут причём? То, что вы нацелены на получение прибыли, я уже понял. Мне-то зачем это знать? Я же вроде вас исповедовать не планировал.- Говоря «мы» ,я имею в виду и тебя тоже, ты уже по факту часть команды.- Нет, Ильнур, я не вы и не часть вашей команды.Гость откинулся в кресле и засмеялся.- Да ну?- Ну да. Я не нацелен на получение прибыли. Я нацелен на помощь людям.Ильнур засмеялся и ударил ладонью по столу:- Ещё один! Да что же это за напасть-то такая?! Кого ни спроси, все гордые да свободолюбивые! Все независимые, а как какая-нибудь беда случится, так сразу и прозревают, что вместе-то лучше, вместе спокойнее и безопаснее.Хоть Ане дышать было вовсе не обязательно, но девушка всё же продолжала это делать, даже не по привычке, а просто как традицию, чтобы продолжать чувствовать себя человеком, пусть и через эту милую, но уже бесполезную привычку. А вот теперь, услышав от Ильнура такие слова в адрес шамана, она просто распахнула глаза и затаила дыхание, будто бы боясь разрушить эту тишину или выдать чем-то свое присутствие.- Анют, дерни меня за усы! - ошарашено проговорил кот, - я или сплю, или этот клоун пытается сейчас угрожать?Александр бросил на гостя короткий пронзительный взгляд и вполне светским тоном поинтересовался у гостя:- Ильнур, Вы мне сейчас угрожаете?- Нет, что ты, я предостерегаю!- Со стороны это больше похоже на угрозу.- Как хотите, так и понимайте, - мужчина поднялся из кресла, - на этом разговор я считаю законченным. Когда понадоблюсь, звони! – и кивнув на визитку, гость вышел из-за стола.- Илья! – окрикнул гостя шаман и тоже встал, с грохотом отодвинув кресло. - А вот я не считаю разговор законченным и предлагаю продолжить его в другом, более подходящем для этого месте!При упоминании настоящего имени Ильнур остановился и обернулся к Александру:- Ты откуда имя знаешь? Кто сказал?Шаман проигнорировал вопрос, будто бы и не слышал, но при этом сказал в пустоту:- Аня! Отправь нас всех в сад! - после чего положил руку Илье на плечо.Мгновение - и мир вокруг резко изменился. Исчезла комната, чудная люстра, артефакты на стенах, исчез низкий резной стол с дымящимся пиалами, покрытыми странными узорами и словами на неизвестном языке. Исчез и кожаный диван у стены с огромным черно - рыжим котом, внимательно следящим за каждым шагом Ильи. Теперь на этом месте стоял мужчина невысокого роста в чёрной, чуть мятой одежде и также внимательно следил за гостем. Рядом с ним стояла симпатичная девушка в легком летнем платье, с распущенными волосами и резаной раной на животе...Илья огляделся и обомлел. Вокруг простирался классический японский сад с вымощенными камнем дорожками, ручьями, холмами и, конечно же, цветущей сакурой. Слева была небольшая беседка с бамбуковой изгородью, а справа несколько камней причудливой формы, поросших мхом и украшенных растущими на их выступах пионами.- Это что за фигня? Как ты это сделал? Слышь, ты, шаман, как тебя! Выключи этот гипноз немедленно! Иначе я... - начал возмущаться, но тут же осёкся под пристальным взглядом Илья.- Меня зовут Александр, и я шаман, - заново представился Александр и представил гостю свою свиту:- Это Анна, она шаман и Хранительница. А это Дмитрий, он Странник, комиссар и... кот, - и если великий шаман и магистр чёрной магии Ильнур сейчас впал в панику, как институтка при виде красного комиссара, то может быть, Илья Кошельков, психолог и аферист, расскажет, что привело его к нам? А заодно и попробует угадать, где мы оказались? – шаман мановением руки поднял в воздух воду из ручья и легко, будто крутя гимнастическую ленту, окутал ею Илью. Потом раздвинул воду, поднял её над головой и вернул её обратно в ручей.- Я заарин бо, и я повелеваю стихиями. А на что способен ты? - говоря это, Александр улыбался краешком губ и наблюдал за бурей эмоций на лице Ильи. Тот же, только дико озирался по сторонам и щипал себя за запястье. Видя что диалог явно не задался, шаман кивнул Ане, и все собеседники тотчас вернулись в комнату.- Дяденька, прости меня! - заглянув в глаза, обратился к шаману Илья, - а можно я уйду и больше никогда с тобой не встречусь?- Можно, мальчик, можно! - погладив его по голове, ответил Александр. - Только если к тебе и твоим соратникам будут обращаться люди, которым действительно нужна помощь шамана, ты уж будь любезен, отправляй их ко мне, а то снова в саду встретимся...Илья радостно закивал и попятился в коридор, непроизвольно разуваясь и от этого постоянно сбавляя скорость. Не глядя вниз, он попытался обуть ногу в непослушный ботинок, но чуть не грохнулся на спину. Запнувшись за порог и бормоча что то среднее между «простите великодушно» и «чтоб ты сдох» мужчина с ходу впечатался спиной в стену так, что чуть не сшиб головой висящую маску.- Японцы считают, что этот сад успокаивает, а оно вон как, наоборот, значит… - глубокомысленно изрёк кот и помахал Илье лапой. Увидев это, мужчина нервно заулыбался и пошёл красными пятнами.- Подожди! Среди твоих побрякушек есть одна стоящая вещь. Ты уж будь так любезен, отдай её мне. Можешь считать это платой за визит, – негромко обратился к нему Александр. Гость, быстро оглядев себя, начал стаскивать с пальца массивный золотой перстень в форме свернувшегося клубком дракона. Шаман тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой.- Эх, магистр, магистр! У тебя нет даже начального чувства силы! Мне не нужен этот перстень, он просто дорогая игрушка, пустышка. Мне нужна деревянная фигурка коня, что висит на ключах твоей машины.Илья остановился и удивлённо посмотрел на Александра.- Брелок? Он представляет какую-то ценность?- Для тебя нет, а для меня да.- Что это за вещь? - тихо спросила у кота Аня, пока гость переобувался в прихожей.- Амулет, который скрывает всё. Понятно, что таких, как я или Александр, им не проведёшь, но многих других можно. Когда ты его проверяла, ты же ничего не почувствовала, даже жадность и алчность. Так? Так. Только вкус вишни, правильно?- Да...- Запоминай шаманка, тебе это пригодится…- Как-то он быстро сдался и сдулся, - разочарованно проговорил вернувшийся в комнату шаман, - я рассчитывал на более интересную беседу, на спор, недоверие, сомнение.- Как бы парадоксально это ни звучало, но и ты, и он стали жертвами одной и той же ошибки, - потягиваясь, промурчал кот, - не стоит судить о других по себе, ведь одни могут оказаться лучше, чем есть, а другие хуже! - И выпустив из мохнатых лап острые как бритва коготки, кот продолжил, обращаясь к Ане:- А вот ты, Анхен, молодец! Легко отправила нас всех в сад, да еще и в нужное время!- Спасибо! - зарделась девушка и засветилась чуть ярче синеватым светом, - в прошлый раз я со временем ошиблась, поэтому мы и попали туда тогда, когда на этом месте уже был комбинат…- Ну ничего, ничего, - приобнял любимую Александр, - у тебя всё получится, только не сразу. А этот амулет я заряжу, и однажды он станет твоим.- Но как? Я же дух, у меня нет тела, я не смогу его носить, не смогу им воспользоваться!- Великий Дух неспроста захотел, чтобы ты стала Хранительницей и шаманом. У Хранительницы должно быть тело, и оно у тебя будет.Девушка долгим недоверчивым взглядом посмотрела на любимого, а потом уточнила:- То есть, все эти три месяца обучения азам шаманизма, знакомство с духами стихий и прочее, я делала для того, чтобы обрести тело?- Да.- А мне об этом ты сказать не забыл, любимый? Знаешь что, а иди ты к чёрту с этими играми вслепую! С тайнами и недоговорками! Мог бы сказать, я тебе не девочка, за которую можно всё решать!От Ани исходило красное свечение, и с кончиков пальцев непрерывно слетали белые шарики молний. По лицу прошла судорога, и стало ясно, что девушка вот - вот расплачется. Почувствовав это, шаманка отчаянно махнула рукой и с громким хлопком исчезла из комнаты. Александр растерянно посмотрел на кота, а тот смущённо развел передними лапами и, прижав уши к пушистой голове, извиняющимся тоном проговорил:- Как видишь... И тысячелетнего опыта иногда мало для общения с женщиной!- Дим, ты можешь её сейчас найти и вернуть? - шаман быстрым шагом прошелся по комнате туда - обратно.- Неа, - кот покачал головой и переложил хвост с левой стороны на правую, - она же сейчас в истерике! И, кроме тебя, к ней сейчас соваться никому не стоит. Да и тебе бы лучше пока повременить. Сейчас даже Рей Блэк по сравнению с ней - просто образец человеколюбия и добродетели.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот аферист гость

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