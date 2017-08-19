Легенды Нагов 3

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:34

Estellan Просмотров: 18 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 05:34 by

Снова напали люди на город белых змеев, но на этот раз они знали как убить бессмертных. Вырывали драгоценные камни из сердца и лба змеев, снимали жемчужно-белые шкуры с еще теплых тел. Лишь насытив свою жажду крови люди отступили, с новыми пленниками, не сумев добраться до последней горстки змеев, которые запечатали маленькую пещеру, укрывшись в ней, когда поняли что и их дыхание, и яд бесполезны перед противником, которого было гораздо больше, чем змеев.Как никогда была печальна королева. В этом бою она потеряла короля, а их юный сын умирал у нее на руках. Не сумели люди вырвать камень из его сердца, лишь раскрошили, но бессмертие покидало его тело, и был лишь один шанс это остановить.На целые сутки королева белых нагов скрылась от всех остальных в маленькой пещере. Остальные не знали, что за магию она там призывала, а поняли это лишь тогда, когда она вышла, и, запечатав вход сказала, что сегодня они сами нападут на людей. Изменилась лицом королева, не было в ней больше той силы, что была раньше, и, что больше напугало оставшихся, не было в ней больше бессмертия. Она знала, что люди не оставят их в покое. Они все это знали.С молитвой Великому Змею покарать тех, кто превратил ее некогда прекрасный город в могилу, королева повела последних белых змеев в последний, отчаянный бой. Многих они сумели забрать с собой, но многие и остались тогда, когда дыхание в последний раз сорвалось с ее уст.***Двенадцать дней и ночей праздновали люди победу над «мерзкими гадами». Двенадцать дней и ночей грабили некогда прекрасный город. А на тринадцатую ночь в небе над горой вспыхнуло разноцветное пламя. Услышал Уроборос молитву одного из своих детей, и отозвался так быстро, как смог, но увидел, что опоздал. И великая скорбь опустилась на землю вокруг горы. И впитавшись в эту землю стала отравлять ее. Обвал закрыл вход в город, навсегда запечатав его, укрывая мертвых от взглядов любых любопытных.Но людям было не до того. Они не замечали разлившейся в воздухе печали, не чувствовали, как сам воздух, земля и вода превратились в яд. Еще несколько дней они праздновали свою победу. Пока однажды ночью их не настигло действие яда. Всего за одну ночь они изменились. Превратились в ужасных чудовищ. Кто-то покрылся шерстью, и напал на своих же. У кого-то отрастали лишние конечности, ужасные горбы, огромные зубы, рога и крылья, уродства искажали лица и тела, иссушая, покрывая крокодильей кожей, чешуей. Многообразны и неповторимы были эти уродства. Бывшие люди разбегались, побросав свои пожитки и трофеи, бежали в окрестные поселения, но и там не находили убежища. Другие люди не хотели пускать в свое жилье чудовищ. Тогда они бежали дальше, и так до тех пор, пока не расселились по всей земле.***Слишком поздно другие наги поняли, чем угрожают им люди. Но ни уже ничем не моги помочь белым. До их городов было не так просто добраться, но люди уже знали о их существовании.Тогда золотые наги подарили каждому из оставшихся видов клочок своей магии, позволяя укрыть города и самих себя иллюзией, и поведали пророчество: "Когда умрет последний наг, будь он черным, синим или зеленым, тогда и придет конец гармонии на этой планете. Тогда и погибнет та часть жизни, за которую эти наги отвечают. Воздух ли умрет, превратившись в яд, вода ли, земля, в любом случае все погибнет. Они не должны позволить этому случиться. А пока глубоко под горой спит последний белый наг, погруженный в целебный сон на долгие тысячелетия. А проснется он лишь тогда, когда умрет последний из потомков тех людей, которые уничтожили его народ."Сказав еще, что помнить об этом будут только те, кто жил в это время, золотые наги покинули землю, открыв проход в другой мир, и забрав с собой все знания, накопленные до тех пор.***Человеческая память слишком короткая, чтобы помнить о событиях, произошедших долгие тысячи лет назад. Предания, передаваемые из уст в уста, погибают, когда уничтожается целый народ. Даже записи не щадят люди, отказываясь от своего прошлого.О том, что было так давно, помнят лишь наги, но они не станут делиться этим знанием с людьми. Они скрываются на вершинах самых высоких гор, заворачиваясь в иллюзии, в жерлах самых активных вулканов, в самых непроходимых чащах лесов, в самых глубоких расщелинах океанского дна.И лишь они знают, что в центре отравленных земель, где рождаются чудовища, под прилично осевшей с тех пор горой, долгим сном спит последний хранитель земных недр. И молятся Великому Змею о том, чтобы его не нашли люди.

Ключевые слова: Наги змей город яд память

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