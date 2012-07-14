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Тёмная империя, сущее зло,
С каждым днём желанье власти росло,
Захватить все земли, которые есть,
Сложности Совету не плохо б учесть.

Помыслы дурные не ведают страх,
Светлый трон маячит безумцам впотьмах.
Короля немедленно нужно убить,
Ров глубокий тайны умеет хранить.

Стала власть причиной нынешних бед -
С темными не выйдет о дружбе бесед!
Мёртв король. Доволен его визави,
Полкороны тонет в алой крови.

Горы и долины, покрытые мглой,
Наизнанку мир - он чужой, он иной.
Только королева свой выбрала путь.
Кто-то крикнул: "Хочешь судьбу обмануть?"

Королева молча закрыла глаза,
По щеке скатилась скупая слеза:
Выбор невелик - умереть или жить.
Кто её решенье посмеет судить?

Сердце без остатка заполнила месть,
Ведь она знакома с понятием "честь"!
На губах улыбка, да холоден взор.
И с исчадьем ада столкнулась в упор.

Полвойны ведётся на гранях мечей,
А другая часть в голове (быть хитрей).
Атакуя яростно полчища тьмы,
Вытесняя их за седые холмы.

Под ногами трупы, а в воздухе гарь.
Ну, давай попробуй, враг тёмный, ударь!
В кулаке зажата чужая земля,
Рядом с королевой тень короля...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:47 by kusiПросмотров: 23Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Смерть король тьма выбор королева авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 18:12
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (321|0)
Публикаций: 226
Комментариев: 1 915
Классный стих, мне понравился, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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