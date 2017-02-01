Грузовик

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 13:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

3klim3 Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:37 by

Марк вновь не привязал свой спальный мешок. А ещё он не довернул защелку холодильника для биологических экспериментов. Отправил кубсат и разбил его об обшивку. Сколько ещё можно перечислить ошибок, чтобы понять, что отправлять его в космос вместо Шенг Ли - самая большая ошибка. Вот и сейчас он ушел в каюту, но не привязал свой спальник, и его вновь вынесло в общий коридор.- Майор Марк Войков! Вспышка справа!- Что? Ах, черт! Опять ты со своими шуточками! - закричал Марк, дернувшись в мешке и ударившись о поручень.- Привяжи мешок, не мешай спать людям. Но сначала проведи анализ стыковочного порта, завтра прибывает "Прогресс". Утром доложишь.- Есть! - крикнул Марк и, вывалившись из мешка, поплыл в сторону "Юнити".Завтра новый день и новые задачи, связанные с разгрузкой грузовика. А пока можно вздремнуть.Прогресс успешно причалил. Началось всё с того, что Марк вновь допустил оплошность. Дело в том, что на МКС есть определённый порядок встречи пилотируемых кораблей (далее ТПК) и другой для грузовиков. Отличие в том, что при встрече ТПК нужно постучать по крышке стыковочного порта и ждать ответного стука. И, только убедившись, что в ТПК кто-то есть, мы открываем шлюз. Когда причалил "Прогресс", Марк начал стучать по крышке. В ответ постучали. Все пребывали в шоке, потом связались с ЦУП и досконально выяснили, что же пришло к нам грузом. Еда. Вода. Несколько сотен экспериментов. Посылки от родни. Стучать нам никто не мог. Мы решили пойти на крайность и не открывать, пока не выяснится природа стуков. Я поделился своим предложением с экипажем, на что согласились лишь двое из шести. Меня поддержала лишь Мэри, доктор биологических наук из Балтимора. Остальные: Тадаши, Марк, Пегги и Паоло решили не отступать от графика и вскрыть чёртов грузовик.- А ну, постучи-ка ещё разок, - попросила меня Пегги.Я постучал, и мне в ответ начали раздаваться стуки, которые не прекращались больше минуты.- Ладно, вскрываем, - сказал Паоло, потянувшись к кнопкам контроля давления. Вшестером здесь было тесновато, поэтому Пегги, Мэри и Тадаши разошлись по каютам. Выровняв давление, Паоло начал разгрузку: открыл люк СО-1, открутил и вынул стыковочный узел и замер.- Нет, я не хочу это открывать, - сказал он нам, - либо сами, либо закрывайте, отстыковывайте и отправляйте обратно. Я боюсь того, что там может быть. Мы прекрасно его понимали. Но инструкция требовала действий, поэтому люк уже вскрывал я. Открыв люк, я почувствовал дуновение воздуха в лицо. Это обычная практика, но запах был другой. Пахло так, будто огромная собака дыхнула прямо в лицо. Марк включил освещение в Грузовике, и нашему взгляду предстал... обычный грузовой отсек, с кучей ящиков и аппаратуры. По традиции, мой итальянский друг пролез в отсек, а Марк встал на обрезе: так было проще передавать и сортировать полученный груз. Я созвал по рации остальную команду, но Пегги не явилась. Оставив разгрузку команде, я проследовал в её каюту, так как могли быть неполадки с внутренней связью. Но в каюте её не было, как и в её любимом МИМ-2, или модуле "Cupola".Поиски продолжались, а разгрузка корабля отошла на второй план: ведь местоположение астронавта куда важнее. Во время поисков пропали Паоло и Тадаши. Это было слишком неожиданно,ведь МКС это не лаборатория: отсюда нельзя просто уйти. Мэри и Марк потихоньку начинали паниковать, признаться, и я не мог сохранять спокойствие. Спустившись в отсек с каютами, я срочно связался с ЦУП и даже не стал удивляться пропаже связи.Планов у нас не было, и мы приняли очень рискованное, но правильное решение: покинуть станцию. Однако сонливость всех членов оставшейся команды, включая и меня самого, изменила наши планы. В полость станции начал поступать кислород, и у нас началось кислородное отравление. Я отправился в "Звезду" решать эту проблему. По пути, едва не уснув, я всё же успел перезагрузить Систему Жизнеобеспечения.Вернувшись в каюты, я не застал ни Мэри, ни Марка. Внутренняя связь не подавала признаков жизни, поэтому я решил разыскать их самостоятельно. Тогда-то я Его и увидел. Оно рвало шлангокабели СЖО, но, когда мы встретились взглядами, это просто исчезло. Его глаза я запомнил навечно: это были глаза, размером с три человеческих, они были фиолетовыми, и они - единственное, что осталось когда это исчезло.Не теряя ни минуты, я полетел к "Звезде". Я решил, что всё, что мне остаётся - это эвакуация. Забравшись в "Союз", я закрыл люк и включил насосы для заправки баков горючего и кислорода. Но из недр станции донесся стук. Стучали по крышке СО-1. Возможно, это были члены экипажа, но камера говорила обратное. Судя по камерам, шлюз был пустым. Заправившись, я успешно отделился от станции и начал процедуру снижения. Автопилот работал исправно, поэтому все мои мысли занимал предыдущий час. Что могло быть в этом злосчастном грузовике? Но слава богу, я остался жив. Осталось лишь приземлиться, а дальше - дальше как пойдёт. Сработали пиропатроны, сработала система стабилизации, я успешно приземлился в степи, в нескольких километрах от каких-то бараков. Вот я выполз из отсека, лёг на землю, раскинул руки и истерически засмеялся. Истерика продолжалась до тех пор, пока из отсека не постучали...

Ключевые слова: Космос груз стук авторская история

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