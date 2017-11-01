Таланты на продажу (продолжение-14)Звонок в дверь раздался вскоре после полуночи. Хотя его и ждали, но прозвучал он, всё равно, неожиданно и тревожно. Это был предвестник чего-то страшного, ужасного и зловещего. Мрачная сущность притаилась за дверями квартиры, не смея проникнуть туда, где защищённые божьей волей сидели два простых смертных, отважившихся бросить вызов самому Дьяволу.
- Я открою, - слегка дрогнувшим голосом сказал Михаил.
- Пошли вместе, - ободряюще улыбнулась Света. Пока на нас надеты ладанки, нам нечего бояться.
Мужчина и девушка приблизились к входной двери. За ней царила тишина, но маленькие мешочки тревожно зашевелились. Они набухли, стали твёрдыми и тёплыми. Видимо там, на лестничной клетке, находилась какая-то могущественная тёмная сущность. Она обладала огромной негативной энергетикой, излучала зло, ненависть, несла в себе разрушающее начало, но была бессильна против божьей воли, сосредоточенной в ладанках. Поэтому звонок повторился. Он был не требовательным, а вежливым и просящим. Невидимый враг вовсе не стремились показать свои гнев и силу. Он пытался договориться по мирному: прийти к какому-то соглашению. По-крайней мере, так показалось Свете и Михаилу.
- Не нужно бояться, - одними губами прошептала девушка.
Мужчина согласно кивнул, твёрдой рукой дотронулся до замка. Он открыл его, немного помедлил и распахнул дверь.
На лестничной клетке стоял господин. Нет, это был не чёрный человек. Он не имел ничего общего с тем, кто совсем недавно предлагал Михаилу купить у него талант. Невысокий рост, худощавое телосложение. На голове тёплая тёмная кепка. Её козырёк нависал над узким лбом, что отнюдь не свидетельствовало об отсутствии ума. Глаза у незнакомца были очень выразительными и внимательными. Острый, пристальный, ничего не упускающий взгляд быстро и деловито осмотрел стоящих по ту сторону порога людей.
Господин повёл плечами, укрытыми чёрной меховой курткой, раздвинул губы в дружелюбной улыбке.
- Собственно, я бы хотел увидеть хозяина квартиры Михаила Степановича, - очень вежливым и приятным голосом произнёс визитёр.
- Это я, - кивнул Михаил.
- Очень приятно. - Церемонный поклон сопроводил фразу. При этом кепка слега сдвинулась на глаза. Это вызвало лёгкую досаду гостя, и он поправил головной убор рукой, затянутой в чёрную лайковую перчатку.
Затем господин сделал маленький шажок назад и официальным тоном произнёс:
- Уполномочен пригласить вас и вашу очаровательную даму на шабаш.
- Куда? – удивлённо спросил Михаил.
- Шабаш, извините, - радение великого греха. Сегодня через час на Лысой горе.
- Это далеко? – озаботился Михаил.
- Ни в коем случае не извольте беспокоиться. Вас доставят очень быстро и в лучшем виде. Только одна маленькая просьба.
- Какая? – поинтересовалась Света. По её интонации Михаил понял, что девушка уже догадалась – какого характера будет эта самая просьба.
- Настоятельно прошу вас оставить ЭТО в квартире, - с просительными нотками в голосе проговорил визитёр.
- Что оставить-то? – не понял Михаил и растеряно посмотрел на девушку.
- Хорошо, мы оставим, - очень спокойно ответила Света.
- Ну вот и славненько, просто чудесно. – Господин явно обрадовался такому ответу и с облегчением вздохнул. Он бесшумно хлопнул ладонями, затянутыми в чёрную кожу, и растаял в воздухе.
- И что дальше? – Михаил повернулся к Свете. На его лице явно просматривалось недоумение.
- Посмотри вот. – Девушка кивнула в сторону лестничной клетки.
Мужчина уставился на то место, где только что стоял странный визитёр. У стены, густо вымазанной тёмно-синей краской, он различил два тёмных длинных предмета. Это были мётлы. Большие, пышные – с длинными толстыми черенками.
- На шабаш можно попасть только на метле, - пояснила Света. - Улетать придётся с крыши. Таковы правила у нечистой силы.
- Ну дела! А что мы должны оставить? – Опять озадачился Михаил.
- Неужели ты не понял! Конечно ладанки. Кто же нас пустит в самое пекло порока и разврата с божественными амулетами. Мы там такую панику подымем. Это равносильно тому, что в публичный дом приедет группа журналистов с кинокамерами.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 11Комментарии: 0
Ключевые слова: Простые смертные тёмная сущность нечистая сила