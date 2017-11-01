Таланты на продажу (продолжение-14)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:59 by

Звонок в дверь раздался вскоре после полуночи. Хотя его и ждали, но прозвучал он, всё равно, неожиданно и тревожно. Это был предвестник чего-то страшного, ужасного и зловещего. Мрачная сущность притаилась за дверями квартиры, не смея проникнуть туда, где защищённые божьей волей сидели два простых смертных, отважившихся бросить вызов самому Дьяволу.- Я открою, - слегка дрогнувшим голосом сказал Михаил.- Пошли вместе, - ободряюще улыбнулась Света. Пока на нас надеты ладанки, нам нечего бояться.Мужчина и девушка приблизились к входной двери. За ней царила тишина, но маленькие мешочки тревожно зашевелились. Они набухли, стали твёрдыми и тёплыми. Видимо там, на лестничной клетке, находилась какая-то могущественная тёмная сущность. Она обладала огромной негативной энергетикой, излучала зло, ненависть, несла в себе разрушающее начало, но была бессильна против божьей воли, сосредоточенной в ладанках. Поэтому звонок повторился. Он был не требовательным, а вежливым и просящим. Невидимый враг вовсе не стремились показать свои гнев и силу. Он пытался договориться по мирному: прийти к какому-то соглашению. По-крайней мере, так показалось Свете и Михаилу.- Не нужно бояться, - одними губами прошептала девушка.Мужчина согласно кивнул, твёрдой рукой дотронулся до замка. Он открыл его, немного помедлил и распахнул дверь.На лестничной клетке стоял господин. Нет, это был не чёрный человек. Он не имел ничего общего с тем, кто совсем недавно предлагал Михаилу купить у него талант. Невысокий рост, худощавое телосложение. На голове тёплая тёмная кепка. Её козырёк нависал над узким лбом, что отнюдь не свидетельствовало об отсутствии ума. Глаза у незнакомца были очень выразительными и внимательными. Острый, пристальный, ничего не упускающий взгляд быстро и деловито осмотрел стоящих по ту сторону порога людей.Господин повёл плечами, укрытыми чёрной меховой курткой, раздвинул губы в дружелюбной улыбке.- Собственно, я бы хотел увидеть хозяина квартиры Михаила Степановича, - очень вежливым и приятным голосом произнёс визитёр.- Это я, - кивнул Михаил.- Очень приятно. - Церемонный поклон сопроводил фразу. При этом кепка слега сдвинулась на глаза. Это вызвало лёгкую досаду гостя, и он поправил головной убор рукой, затянутой в чёрную лайковую перчатку.Затем господин сделал маленький шажок назад и официальным тоном произнёс:- Уполномочен пригласить вас и вашу очаровательную даму на шабаш.- Куда? – удивлённо спросил Михаил.- Шабаш, извините, - радение великого греха. Сегодня через час на Лысой горе.- Это далеко? – озаботился Михаил.- Ни в коем случае не извольте беспокоиться. Вас доставят очень быстро и в лучшем виде. Только одна маленькая просьба.- Какая? – поинтересовалась Света. По её интонации Михаил понял, что девушка уже догадалась – какого характера будет эта самая просьба.- Настоятельно прошу вас оставить ЭТО в квартире, - с просительными нотками в голосе проговорил визитёр.- Что оставить-то? – не понял Михаил и растеряно посмотрел на девушку.- Хорошо, мы оставим, - очень спокойно ответила Света.- Ну вот и славненько, просто чудесно. – Господин явно обрадовался такому ответу и с облегчением вздохнул. Он бесшумно хлопнул ладонями, затянутыми в чёрную кожу, и растаял в воздухе.- И что дальше? – Михаил повернулся к Свете. На его лице явно просматривалось недоумение.- Посмотри вот. – Девушка кивнула в сторону лестничной клетки.Мужчина уставился на то место, где только что стоял странный визитёр. У стены, густо вымазанной тёмно-синей краской, он различил два тёмных длинных предмета. Это были мётлы. Большие, пышные – с длинными толстыми черенками.- На шабаш можно попасть только на метле, - пояснила Света. - Улетать придётся с крыши. Таковы правила у нечистой силы.- Ну дела! А что мы должны оставить? – Опять озадачился Михаил.- Неужели ты не понял! Конечно ладанки. Кто же нас пустит в самое пекло порока и разврата с божественными амулетами. Мы там такую панику подымем. Это равносильно тому, что в публичный дом приедет группа журналистов с кинокамерами.

Ключевые слова: Простые смертные тёмная сущность нечистая сила

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