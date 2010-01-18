Умная девочка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:35

Причина: Изменен раздел

DimaBunakov Просмотров: 260 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:35 by

Двенадцатилетняя девочка жила с отцом в небольшом доме в пригороде. С тех пор, как умерла её мать, отец стал для неё всем. У них были прекрасные отношения, они очень сильно любили друг друга.Однажды утром отец девочки сказал, что уезжает в командировку и приедет домой поздно ночью. Сказав это, он поцеловал ее в лоб, взял свой портфель и вышел из дома.Вернувшись домой из школы в тот день, девочка сделала домашнее задание и села смотреть телевизор. К полуночи ее отец еще не вернулся, поэтому она решила лечь спать.Ей приснился сон: она стояла на краю оживленного шоссе, легковые и грузовые автомобили проезжали мимо. Она посмотрела на ту сторону шоссе и увидела знакомую фигуру. Это был ее отец. Он держал руки у рта и, казалось, что-то кричал ей, но она не могла разобрать слова. Когда гул машин стал тише, она напрягла слух и едва смогла разобрать слова: «Не… открывай… дверь…».И тут девочка проснулась от какого-то громкого шума. Она приподнялась на кровати. Резкий звук повторился ещё несколько раз, потом раздался звонок в дверь.Она вскочила с кровати, надела тапочки и в одной ночной рубашке подбежала к двери. Посмотрев в глазок, она увидела лицо своего отца.— Подожди, сейчас открою, — сказала она, откинула засов и уже собиралась открыть дверь, но в последний момент остановилась и снова посмотрела в глазок. Что-то в выражении лица её отца было не так. Его глаза были широко открыты, он выглядел испуганным.Она вернула засов на место. Звонок продолжал издавать трель.— Папа, — осторожно позвала она его.«Дзинь, дзинь, дзинь».— Папа, ответь мне!«Дзинь, дзинь, дзинь».— Папа?«Дзинь, дзинь, дзинь».— Там кто-то есть с тобой?«Дзинь, дзинь, дзинь».— Папа, почему ты не отвечаешь? — девочка едва не плакала.«Дзинь, дзинь, дзинь».— Я не открою дверь, пока ты мне не ответишь!В дверь всё звонили и звонили, но отец молчал. Девочка сидела, сжавшись в углу прихожей и слушая беспрерывные звонки в дверь. Так продолжалось около часа, потом девочка провалилась в забытье.На рассвете она проснулась и поняла, что в дверь больше не звонят. Она подкралась к двери и снова посмотрела в глазок. Ее отец всё ещё стоял там и смотрел прямо на неё.Девочка осторожно открыла дверь и закричала. Отрубленная голова её отца была прибита к двери гвоздем на уровне глазка.На дверной звонок была прикреплена записка, в которой было всего два слова: «Умная девочка».

Ключевые слова: Звонок дверь отец девочка испуг записка

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