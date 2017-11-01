Таланты на продажу (продолжение-13)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:48 by

Они встретились утром. Михаил решил не тратить больше драгоценное время на уборку снега. С нечистью необходимо было бороться круглые сутки. Света также не поехала в университет. Она прекрасно понимала – промедление смерти подобно. Уж лучше пропустить несколько лекций, чем оказаться в окружении конченых дебилов как на улице, так и в аудиториях учебного заведения.Уединилась пара в небольшом скверике: нужно было выработать план действий. Собственно, Света уже всё продумала и стала неторопливо излагать Михаилу свои соображения, вымученные в течении бессонной ночи.- Видишь ли, Михаил, мы должны ударить по координационному центру нечистой силы. Именно из него исходят все приказы и директивы по скупке талантов. Этим центром, как ты понимаешь, является сам Дьявол. Нам необходимо встретиться с ним лицом к лицу и принять бой. Кто победит – неизвестно. Но у нас нет другого пути. Если мы не решимся и отступимся, то погибнем или деградируем в окружении нечисти. Поэтому нам очень нужно, чтобы чёрный человек обратил на нас внимание. Если мы встанем ему поперёк горла, он обязательно перед нами появится.- И что же нам следует делать для этого? – спросил Михаил, мысленно согласившись с доводами девушки.- Уничтожать нечисть. Уничтожать её десятками, сотнями, если получится – тысячами. Вот тогда Дьявол заволнуется. Он возникнет перед нами или пришлёт гонцов, чтобы те пригласили нас на аудиенцию с ним. А что будет дальше – это знает только бог. В любом случае он на нашей стороне. Если мы не оступимся, не проявим смущение духа, то божественное провидение нам поможет, а с его помощью мы осилим Дьявола.- Я готов, - очень серьёзно и решительно сказал Михаил, - с чего начнём?- С автобуса.- С чего?- Сядем в автобус и проверим, - много ли там едет людей, продавших свой талант.Света с Михаилом вышли из скверика, подошли к автобусной остановке. Народу на ней стояло мало, зато в подошедшем транспортном средстве пассажиров было более чем достаточно.Мужчина зашёл в передние двери, девушка в задние. В конце салона стоял высокий молодой парень. Света дотронулась ладанкой до локтя этого человека. Мешочек не осветился сиянием. Он остался неприметным и сереньким, а пассажир не почувствовал дурноту и слабость.Света обогнула парня и встала рядом с пожилой женщиной. Та задумчивым взглядом смотрела в окно и, казалось, полностью отдалась на волю своих мыслей. Талисман прислонился к её правому боку, но опять же никак не отреагировал на живую плоть. Он был равнодушен и безучастен. Девушку это безусловно порадовало, но она понимала, что успокаиваться ни в коем случае нельзя. В автобусе обязательно должны находиться те, на кого ладанка среагирует.Следующим оказался солидный господин, сидящий на крайнем сиденье. Он с отрешённым видом глядел перед собой. Его добротное пальто говорило о достатке, а массивная печатка на среднем пальце правой руки о плохом вкусе и тяге ко всему блестящему и ненужному.Света приложила ладанку к плечу этого пассажира. Мешочек осветился слабым сиянием. Лицо господина посерело, затем потемнело. Его крупный торс опал облачком пыли на сиденье. От подобия человека ничего не осталось. Стремительно поменялись запахи: вначале в нос резко пахнуло ацетоном, затем заблагоухало весенним лесом.Девушка огляделась по сторонам. Она ожидала услышать крики и шум, но кругом стояла тишина. Люди были погружены в свои мысли – их мало интересовал окружающий мир, и судьба какого-то незнакомого мужчины прошла мимо их внимания.Даже соседка поразительным образом исчезнувшего пассажира не выказала никакого удивления. Она только покомфортнее устроилась на сиденье, почувствовав слева свободное пространство. Впрочем, следующей на очереди была она. Дама тоже превратилась в пыль, а находящиеся вокруг пассажиры опять ничего не заметили. Такое поведение укрепило в Свете догадку, что потеряв талант, люди становятся абсолютно равнодушными к чужой судьбе. Наплевательское отношение к чужим жизням делает их отрешёнными и равнодушными. Привести в состояние страха или ужаса может только непосредственная угроза их личному здоровью и благополучию.Определившись с психологическими особенностями деградировавших личностей, девушка стала действовать смелее и решительнее. То же самое можно было сказать и о Михаиле. Мужчина вначале очень неуверенно прикладывал свою ладанку к локтям, плечам и бокам пассажиров, боясь вызвать шум и панику. Затем, поняв, что каждому из них абсолютно наплевать на другого, он поменял тактику. Уже почти не скрываясь, Михаил спокойно подходил к очередному гражданину или гражданке и касался их ладанкой. Пыль ещё опадала, а он уже пристраивался возле следующей жертвы.Очень скоро в автобусе остались только три пассажира: двое в конце салона и один вначале. Видимо они мало чем отличались от канувших в небытие личностей, так как по своему поведению полностью им соответствовали. Каждого из них спасла лишь маленькая частичка таланта, робко теплившаяся в тёмной душе. Эту божью искру можно было разжечь, а можно было и потушить. Впрочем, Света и Михаил как раз и стремились к тому, чтобы из искры разгорелось пламя.Они вышли на очередной остановке под влиянием двоякого чувства. С одной стороны, мужчина и девушка испытывали удовлетворение от хорошо выполненной работы, с другой же стороны, их угнетала серьёзность ситуации. Практически все пассажиры оказались без талантов. Это говорило о том, что Дьявол совратил почти весь город. Он лишил людей самого дорогого, заменив его суррогатом из бумажных купюр. Бездушная бумага не могла дать счастья. Вернее, она давала видимость благополучия и душевного комфорта, но истинное духовное богатство терялось, и люди превращались в примитивных особей.Света и Михаил продолжили свою деятельность по очистке города от нечисти. Они прошлись по магазинам и торговым центрам, побывали в кафе, барах, ресторанах. Заглянули на железнодорожные вокзалы и в аэропорт. Множество человекоподобных существ кануло в небытие – окружающий мир стал чуточку чище и добрее, но Дьявол или его посланцы возле мужчины и девушки не появились.Сгустились сумерки. В окнах домов зажглись огни. За блочными, деревянными и кирпичными стенами продолжалась жизнь. Вернее, это было подобие жизни. Муж бил жену, отец насиловал дочь, сын оскорблял мать. Кто-то кого-то грабил, кто-то кого-то убивал. Лишённые талантов люди творили зло ежесекундно. Зависть, порок, ненависть правили миром, и, казалось, ничто не могло положить этому конец.Уже поздно вечером, уставшие и измождённые, Михаил и Света оказались в своём районе.- Работали, работали – толку никакого, - вздохнул мужчина.- Он обязательно даст о себе знать. У меня такое чувство, что мы остались одни в этом городе. Все остальные уже погрузились в душевный мрак. Нигде нет просвета – одна чернота. Мы мешаем Дьяволу, подрываем его могущество. Вот увидишь – этой ночью встреча непременно состоится, - убеждённо произнесла девушка.- Тогда нам нельзя расставаться. Пошли ко мне домой. Будем там ждать дальнейшего развития ситуации, - предложил Михаил.Света согласно кивнула головой. Она достала мобильный телефон, позвонила матери, предупредила, что не придёт ночевать.- Что твоя родительница? У неё всё хорошо? – испытующе глядя на девушку поинтересовался Михаил.- Не знаю. Да и имеет ли разве это теперь значение. Если мы доживём до утра, то всё будет нормально и с нами, и с нашими родными. Если же не сможем одолеть Дьявола, то превратимся в ничтожеств или погибнем, - произнесла Света и, грустно улыбнувшись, добавила. – Ну веди меня к себе, а то мы вроде как с тобой друзья, а в гостях друг у друга ещё и не были ни разу.В квартире у Михаила они уютно устроились на кухне. Мужчина заварил кофе, достал печенье. Окружающий мир за окном постепенно затих: поредели фары машин, исчезли с тротуаров прохожие, потух свет в окнах домов. Город погрузился в сон. Бодрствующую пару, казалось, окружили покой и безмятежность. На стене тихо тикали простенькие кварцевые часы, неторопливо журчал разговор.- Я всю жизнь живу в этом городе. Здесь я учился, влюбился, женился. С женой отношения разладились очень быстро. Мы развелись, я снимал жильё, пытался реализовать себя вначале в театре, затем в кино. Пять лет назад умерли родители, оставили мне квартиру. Вот с тех пор и обитаю в этих стенах. В искусстве у меня всё не сложилось – по жизни я неудачник, - с обезоруживающей прямотой рассказывал о себе Михаил. Он резал правду-матку в глаза, даже не пытаясь хоть чуть-чуть приукрасить свой образ. Мужчина не мог обманывать эту удивительную девушку, сидящую напротив него. Даже крошечная толика неправды казалась ему недопустимой. Она бы внесла фальшь в их отношения, лишила бы их искренности и доверительности.Выговорившись, Михаил замолчал. В глаза Свете он не смотрел. Его взгляд упёрся в ночную мглу за окном. Он будто хотел увидеть там ответы на свои жизненные вопросы. Но мгла являлась всего лишь мглой. В ней не было светлых просветов, через неё не проникал свет. Она не могла открыть ему истину и правду жизни.- Заблуждение. Оно преследует человечество тысячи лет, - тихо произнесла девушка. – Все почему-то думают, что удача и успех напрямую связаны с деньгами и материальным благополучием. Нет денег, нет роскошной квартиры и дорогой машины – значит ты неудачник. А внутренний мир? Создатель сотворил нас вовсе не для того, чтобы мы хапали пачками хрустящие купюры и мерили друг друга именно количеством этих пачек. Он сотворил нас для того, чтобы мы развивали и совершенствовали свою душу. Создавали внутри себя духовное богатство, но никак не материальное, которое валяется на улице, можно сказать на дороге, - открыто всем ветрам и сразу же теряется после смерти.- А духовная сущность разве не теряется, когда мы умираем? - поинтересовался Михаил.- Духовная сущность – это энергия души. А как мы знаем из физики – энергия никуда не девается: она только переходит в другое состояние. Её невозможно потерять: она всегда остаётся с нами – в любом мире и в любом измерении, - улыбнулась девушка.- Откуда ты всё это знаешь?- Ну я же учусь в университете на втором курсе.- И вас этому учат?- Нас многому чему учат, не объяснили только, как противостоять Дьяволу. Вот приходится импровизировать.

Ключевые слова: Уничтожить нечисть покой и безмятежность импровизизация

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