Пятничная рассказявка №177 - Экскалибур— Иду-иду! Сейчас!
Зелёный гоблин в балахоне распахнул дверь. На пороге переминался с ноги на ногу рыцарь в доспехах.
— Чего изволите?
— К мастеру Трюмбумклысьштаймейстеру, - угрюмо буркнул рыцарь.
— Вы записаны? - Гоблин нацепил на нос круглые очки и раскрыл толстую тетрадь в кожаном переплёте. - Позвольте ваше имя.
— Плюмкин, - рыцарь смутился и потупился, - из Нижней Замухряндии.
— Так-так, - зелёный привратник, слюнявя палец, листал страницы, - сейчас найдём. Ага, вижу. Мастер примет вас. Надевайте тапочки. Мастер любит чистоту и тишину.
Рыцарь растерянно огляделся.
— Вот эти, пожалуйста, - гоблин указал полированным когтем.
Это не было похоже на тапочки. Скорее, два больших меховых шара. Когда на них указал привратник, шары открыли маленькие красные глазки и раззявили большие рты.
— Ыыы! - Рыцарь чуть не отпрыгнул.
— Тёмные боги, ну прямо как маленький. Обычные магические тапки. Просто ставите в них ногу и всё.
Рыцарь чуть-чуть посомневался и ещё раз осмотрел странных тварей. По его лицу было видно, что ему проще сбежать, чем надеть “это”. Но позориться перед гоблином не хотелось, и рыцарь, зажмурившись, сунул ногу прямо в пасть тапку.
— Видите, ничего страшного, - ухмыльнулся гоблин.
Рыцарь открыл глаза, посмотрел на ногу и, вздохнув, надел второй.
— Мастер не любит, когда по дому грохочут сапогами, - объяснял гоблин, пока они шли по длинным коридорам, - а пока вы их носите, они еще и обувь вам начистят. А мы уже на месте. Прошу вас, присаживайтесь. Мастер сейчас подойдёт.
Рыцарь присел на низкую скамейку около стенки и принялся осматривать большой зал, в котором оказался. Со стен в страшных ухмылках щерились головы загадочных чудовищ. Под потолком, на веревках, раскачивалось чучело крокодила. А над камином с портрета мило улыбался Горын Восьмой - трёхголовый змей в золотой короне.
— Я вас слушаю, молодой человек.
Мастер оказался маленьким человечком в остроконечной шляпе и плаще, расшитом звездами. Длинную бороду, чтобы не мешала при ходьбе, хозяин замка перекинул через плечо.
— Мастер Трюмбумклысьштаймейстер, - рыцарь вскочил и низко поклонился, - я к вам с огромной просьбой. Дело в том, что Нижнюю Замухряндию уже который год терзают...
— Не размазывайте, - маг скривился, - Что надо?
Рыцарь покраснел и потупился.
— Меч бы мне, Мастер. Волшебный. Дабы усмирить злобных супостатов.
Маг протянул руку и сделал характерный жест.
— Да, конечно, - рыцарь снял с пояса мешочек и положил в ладонь мага.
— Кхм, - маг заглянул внутрь, - это всё?
— У нас очень маленькое королевство, Мастер. И очень бедное.
— Ладно. Есть у меня для вас одна вещица. За мной.
Маг привёл рыцаря во внутренний садик. Посреди кадок с зелёными кустами стоял огромный камень. Серая такая глыба, с золотыми прожилками. А из камня торчал…
— Ы! - Рыцарь застыл, выпучив глаза.
— Что есть, молодой человек. Брать будете?
— Но это же лом! Рыцарь с ломом? - Пределу возмущения рыцаря не было.
— А почему бы и нет? Во-первых, это красиво. Во-вторых, он из самого лучшего, магического титанового сплава. Двусторонняя заточка. Алмазные вкрапления. Украшен рунами твердости по всей длине.
— Я рыцарь! Мне нужен меч!
Маг скривился.
— За ваши деньги могу предложить только его. Не хотите - не надо. У меня очередь на волшебное оружие на год вперёд.
Рыцарь подошёл ближе и провёл рукой по тёмному металлу.
— А он точно волшебный?
— Гарантия на волшебность - десять лет. Не гнется, не ломается, вгоняет врагов в ужас. Поражает тёмных тварей с удвоенной силой.
Рыцарь взялся за странное оружие и легко вытащил из камня.
— Посмотрите, как он вам идет. Отличное оружие для настоящего мужчины.
Но посетитель всё еще сомневался, вертя лом в руках.
— Если он не будет разить врагов - я верну вам деньги.
— Я назову тебя Экскалибур, - рыцарь вытянул руку с зажатым ломом.
— Экскалибур сто восемьдесят два, - буркнул себе под нос маг.
Проводив посетителя, мастер кряхтя достал новый лом и вставил его в дырку в камне.
— Свяжись с нашим поставщиком, - маг подозвал к себе гоблина и выдал ему одну золотую монету, - пусть закупит еще сотню ломов в том мире. За сегодня уже восьмой взяли.
Мастер Трюмбумклысьштаймейстер почесал бородавку на подбородке и еще раз проверил, как лом держится в камне.
— Тоже мне моду взяли. Где я на всех мечи найду? - Бурчал маг возвращаясь в кабинет. - Герой на герое, а без волшебства воевать не могут.
Взяв тряпочку, маг принялся протирать от пыли коробочки с косметикой - после обеда было записано десяток принцесс с просьбами о вечной молодости.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 22:34 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 3
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