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Творческие истории / Несерьезные истории

Пятничная рассказявка №177 - Экскалибур

— Иду-иду! Сейчас!

Зелёный гоблин в балахоне распахнул дверь. На пороге переминался с ноги на ногу рыцарь в доспехах.

— Чего изволите?

— К мастеру Трюмбумклысьштаймейстеру, - угрюмо буркнул рыцарь.

— Вы записаны? - Гоблин нацепил на нос круглые очки и раскрыл толстую тетрадь в кожаном переплёте. - Позвольте ваше имя.

— Плюмкин, - рыцарь смутился и потупился, - из Нижней Замухряндии.

— Так-так, - зелёный привратник, слюнявя палец, листал страницы, - сейчас найдём. Ага, вижу. Мастер примет вас. Надевайте тапочки. Мастер любит чистоту и тишину.

Рыцарь растерянно огляделся.

— Вот эти, пожалуйста, - гоблин указал полированным когтем.

Это не было похоже на тапочки. Скорее, два больших меховых шара. Когда на них указал привратник, шары открыли маленькие красные глазки и раззявили большие рты.

— Ыыы! - Рыцарь чуть не отпрыгнул.

— Тёмные боги, ну прямо как маленький. Обычные магические тапки. Просто ставите в них ногу и всё.

Рыцарь чуть-чуть посомневался и ещё раз осмотрел странных тварей. По его лицу было видно, что ему проще сбежать, чем надеть “это”. Но позориться перед гоблином не хотелось, и рыцарь, зажмурившись, сунул ногу прямо в пасть тапку.

— Видите, ничего страшного, - ухмыльнулся гоблин.

Рыцарь открыл глаза, посмотрел на ногу и, вздохнув, надел второй.

— Мастер не любит, когда по дому грохочут сапогами, - объяснял гоблин, пока они шли по длинным коридорам, - а пока вы их носите, они еще и обувь вам начистят. А мы уже на месте. Прошу вас, присаживайтесь. Мастер сейчас подойдёт.

Рыцарь присел на низкую скамейку около стенки и принялся осматривать большой зал, в котором оказался. Со стен в страшных ухмылках щерились головы загадочных чудовищ. Под потолком, на веревках, раскачивалось чучело крокодила. А над камином с портрета мило улыбался Горын Восьмой - трёхголовый змей в золотой короне.

— Я вас слушаю, молодой человек.

Мастер оказался маленьким человечком в остроконечной шляпе и плаще, расшитом звездами. Длинную бороду, чтобы не мешала при ходьбе, хозяин замка перекинул через плечо.

— Мастер Трюмбумклысьштаймейстер, - рыцарь вскочил и низко поклонился, - я к вам с огромной просьбой. Дело в том, что Нижнюю Замухряндию уже который год терзают...

— Не размазывайте, - маг скривился, - Что надо?

Рыцарь покраснел и потупился.

— Меч бы мне, Мастер. Волшебный. Дабы усмирить злобных супостатов.

Маг протянул руку и сделал характерный жест.

— Да, конечно, - рыцарь снял с пояса мешочек и положил в ладонь мага.

— Кхм, - маг заглянул внутрь, - это всё?

— У нас очень маленькое королевство, Мастер. И очень бедное.

— Ладно. Есть у меня для вас одна вещица. За мной.

Маг привёл рыцаря во внутренний садик. Посреди кадок с зелёными кустами стоял огромный камень. Серая такая глыба, с золотыми прожилками. А из камня торчал…

— Ы! - Рыцарь застыл, выпучив глаза.

— Что есть, молодой человек. Брать будете?

— Но это же лом! Рыцарь с ломом? - Пределу возмущения рыцаря не было.

— А почему бы и нет? Во-первых, это красиво. Во-вторых, он из самого лучшего, магического титанового сплава. Двусторонняя заточка. Алмазные вкрапления. Украшен рунами твердости по всей длине.

— Я рыцарь! Мне нужен меч!

Маг скривился.

— За ваши деньги могу предложить только его. Не хотите - не надо. У меня очередь на волшебное оружие на год вперёд.

Рыцарь подошёл ближе и провёл рукой по тёмному металлу.

— А он точно волшебный?

— Гарантия на волшебность - десять лет. Не гнется, не ломается, вгоняет врагов в ужас. Поражает тёмных тварей с удвоенной силой.

Рыцарь взялся за странное оружие и легко вытащил из камня.

— Посмотрите, как он вам идет. Отличное оружие для настоящего мужчины.

Но посетитель всё еще сомневался, вертя лом в руках.

— Если он не будет разить врагов - я верну вам деньги.

— Я назову тебя Экскалибур, - рыцарь вытянул руку с зажатым ломом.

— Экскалибур сто восемьдесят два, - буркнул себе под нос маг.

Проводив посетителя, мастер кряхтя достал новый лом и вставил его в дырку в камне.

— Свяжись с нашим поставщиком, - маг подозвал к себе гоблина и выдал ему одну золотую монету, - пусть закупит еще сотню ломов в том мире. За сегодня уже восьмой взяли.

Мастер Трюмбумклысьштаймейстер почесал бородавку на подбородке и еще раз проверил, как лом держится в камне.

— Тоже мне моду взяли. Где я на всех мечи найду? - Бурчал маг возвращаясь в кабинет. - Герой на герое, а без волшебства воевать не могут.

Взяв тряпочку, маг принялся протирать от пыли коробочки с косметикой - после обеда было записано десяток принцесс с просьбами о вечной молодости.



Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.

Вчера, 22:34 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Рыцарь мастер гоблин оружие меч лом

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 22:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (337|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 052
Вот ушлый народец эти маги)) Я думала самое сложное имя - Румпельштицкен, а тут вон оно что))) Плюс за рассказявку
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Почетный святой
Сегодня, 00:52
+1
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Публикаций: 13
Комментариев: 932
Крутая рассказявка.
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#3 написал: Энма
Сегодня, 07:47
0
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Репутация: (547|0)
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Комментариев: 5 026
Спасибо. Настроение подняли. Плюс, конечно.
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