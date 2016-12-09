Пятничная рассказявка №177 - Экскалибур

Летяга Просмотров: 47 Комментарии: 3 +4 Вчера, 22:34 by

— Иду-иду! Сейчас!Зелёный гоблин в балахоне распахнул дверь. На пороге переминался с ноги на ногу рыцарь в доспехах.— Чего изволите?— К мастеру Трюмбумклысьштаймейстеру, - угрюмо буркнул рыцарь.— Вы записаны? - Гоблин нацепил на нос круглые очки и раскрыл толстую тетрадь в кожаном переплёте. - Позвольте ваше имя.— Плюмкин, - рыцарь смутился и потупился, - из Нижней Замухряндии.— Так-так, - зелёный привратник, слюнявя палец, листал страницы, - сейчас найдём. Ага, вижу. Мастер примет вас. Надевайте тапочки. Мастер любит чистоту и тишину.Рыцарь растерянно огляделся.— Вот эти, пожалуйста, - гоблин указал полированным когтем.Это не было похоже на тапочки. Скорее, два больших меховых шара. Когда на них указал привратник, шары открыли маленькие красные глазки и раззявили большие рты.— Ыыы! - Рыцарь чуть не отпрыгнул.— Тёмные боги, ну прямо как маленький. Обычные магические тапки. Просто ставите в них ногу и всё.Рыцарь чуть-чуть посомневался и ещё раз осмотрел странных тварей. По его лицу было видно, что ему проще сбежать, чем надеть “это”. Но позориться перед гоблином не хотелось, и рыцарь, зажмурившись, сунул ногу прямо в пасть тапку.— Видите, ничего страшного, - ухмыльнулся гоблин.Рыцарь открыл глаза, посмотрел на ногу и, вздохнув, надел второй.— Мастер не любит, когда по дому грохочут сапогами, - объяснял гоблин, пока они шли по длинным коридорам, - а пока вы их носите, они еще и обувь вам начистят. А мы уже на месте. Прошу вас, присаживайтесь. Мастер сейчас подойдёт.Рыцарь присел на низкую скамейку около стенки и принялся осматривать большой зал, в котором оказался. Со стен в страшных ухмылках щерились головы загадочных чудовищ. Под потолком, на веревках, раскачивалось чучело крокодила. А над камином с портрета мило улыбался Горын Восьмой - трёхголовый змей в золотой короне.— Я вас слушаю, молодой человек.Мастер оказался маленьким человечком в остроконечной шляпе и плаще, расшитом звездами. Длинную бороду, чтобы не мешала при ходьбе, хозяин замка перекинул через плечо.— Мастер Трюмбумклысьштаймейстер, - рыцарь вскочил и низко поклонился, - я к вам с огромной просьбой. Дело в том, что Нижнюю Замухряндию уже который год терзают...— Не размазывайте, - маг скривился, - Что надо?Рыцарь покраснел и потупился.— Меч бы мне, Мастер. Волшебный. Дабы усмирить злобных супостатов.Маг протянул руку и сделал характерный жест.— Да, конечно, - рыцарь снял с пояса мешочек и положил в ладонь мага.— Кхм, - маг заглянул внутрь, - это всё?— У нас очень маленькое королевство, Мастер. И очень бедное.— Ладно. Есть у меня для вас одна вещица. За мной.Маг привёл рыцаря во внутренний садик. Посреди кадок с зелёными кустами стоял огромный камень. Серая такая глыба, с золотыми прожилками. А из камня торчал…— Ы! - Рыцарь застыл, выпучив глаза.— Что есть, молодой человек. Брать будете?— Но это же лом! Рыцарь с ломом? - Пределу возмущения рыцаря не было.— А почему бы и нет? Во-первых, это красиво. Во-вторых, он из самого лучшего, магического титанового сплава. Двусторонняя заточка. Алмазные вкрапления. Украшен рунами твердости по всей длине.— Я рыцарь! Мне нужен меч!Маг скривился.— За ваши деньги могу предложить только его. Не хотите - не надо. У меня очередь на волшебное оружие на год вперёд.Рыцарь подошёл ближе и провёл рукой по тёмному металлу.— А он точно волшебный?— Гарантия на волшебность - десять лет. Не гнется, не ломается, вгоняет врагов в ужас. Поражает тёмных тварей с удвоенной силой.Рыцарь взялся за странное оружие и легко вытащил из камня.— Посмотрите, как он вам идет. Отличное оружие для настоящего мужчины.Но посетитель всё еще сомневался, вертя лом в руках.— Если он не будет разить врагов - я верну вам деньги.— Я назову тебя Экскалибур, - рыцарь вытянул руку с зажатым ломом.— Экскалибур сто восемьдесят два, - буркнул себе под нос маг.Проводив посетителя, мастер кряхтя достал новый лом и вставил его в дырку в камне.— Свяжись с нашим поставщиком, - маг подозвал к себе гоблина и выдал ему одну золотую монету, - пусть закупит еще сотню ломов в том мире. За сегодня уже восьмой взяли.Мастер Трюмбумклысьштаймейстер почесал бородавку на подбородке и еще раз проверил, как лом держится в камне.— Тоже мне моду взяли. Где я на всех мечи найду? - Бурчал маг возвращаясь в кабинет. - Герой на герое, а без волшебства воевать не могут.Взяв тряпочку, маг принялся протирать от пыли коробочки с косметикой - после обеда было записано десяток принцесс с просьбами о вечной молодости.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Рыцарь мастер гоблин оружие меч лом

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