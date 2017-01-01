Обеденный перерыв- Вот, значится, он тута и лежит, господин маг. Ужо третий день валяется.
Маг, в широком халате, расписанном яркими птицами, и шляпе, с обвисшими полями, недоверчиво потыкал диковинку волшебной палочкой.
- Поразительно, милейший, поразительно.
Поправив сползшие очки, волшебник подобрал полы халата и почти бегом осмотрел тушу со всех сторон. Огромная, развалившаяся на десятки футов, она заставила мага запыхаться.
- Даже архипоразительно! Такой уникальный экземпляр! Вы очень вовремя меня привели, милейший. Вот, получите ваши десять сольдов.
- Так эта, господин маг, премия требуется: шо вам сказали, а не вашим товарищам. Добавьте, а мы и в следующий раз вам подсобим.
- Да, да, за такой экземпляр не жалко добавить. Вы только посмотрите! Тонн десять будет, не меньше.
- Благодарствуем, ваше мажество. Как же вы его до города попрете? Тут разделывать надо, да телег пару дюжин.
- Да, пожалуй да. Отделить лапы, хвост. Порубить на крупные куски...
Рёв боевой трубы прервал мага. На полянку въехал рыцарь в полированных до блеска доспехах, с громадным плюмажем. Позади рыцаря уныло плелись два оруженосца на осликах и крестьянин, сердито уставившийся на двух смердов, приведших мага раньше него.
- Не сметь трогать моего дракона!
Рыцарь привстал в стременах и грозно помахал рукой над головой.
- Мой, дракон, мой!
Под конец фразы воин "пустил петуха" и сконфузившись замолчал, с глухим стуком рухнув обратно в седло.
Маг подбоченился, поднял волшебной палочкой сползшую шляпу и выставил ногу вперед.
- Нет уж, позвольте батенька, это мой экземпляр. Я раньше его нашел.
- Экзе.. экзем... может и ваш, а дракон мой. Это рыцарская добыча.
- Милейший, вы ошибаетесь. Этот чудесный экземпляр periculosum bestia обнаружен мной. Если вы хотите иметь свой - идите и добудьте сами.
- Ну ты, книжник...
- Найн, найн, это есть мой чудесный зверушка!
Из кустов на поляну вывалился толстяк в белом фартуке и поварском колпаке. За его спиной скромно топтался еще один крестьянин.
- Это есть мой большой зверище.
Маг и рыцарь с некоторой брезгливостью посмотрели на еще одного претендента.
- Земля эта есть мой лорд, сэр Духкукались, вся добыча из лесов поставляется на моя кухня. А кто хочет взять сам, тот есть браконьер и преступник.
Повар подбоченился и с угрозой посмотрел на противников.
- Позвольте, что вы себе позволяете? Это не результат охоты, я подобрал его...
- Молчать! Это мой рыцарский трофей.
- Найн! Это есть добыча лорда Духкукались.
Добрых полчаса над поляной стояла ругань и крики. Под конец сорвавшие голос спорщики замолчали, не в силах вырвать победу.
Маг погрыз кончик волшебной палочки, утер лоб и поклонился соперникам.
- Не вижу перспектив у этой дискуссии. Так мы ни о чем не договоримся. И в связи с этим готов удовольствоваться только кровью. Этого вполне хватит для моих изысканий.
- Голова моя!
Рыцарь привычно взвизгнул, но уже без прежнего задора.
- Я, я, я взять хвост. Самый лучший вырезка! А какой шницель я сделать из него!
Спорщики переглянулись и вздохнули от найденного компромисса.
- Тушку забыли поделить.
Мягкий голос с веселыми нотками усмехнулся от туши.
Все обернулись.
Дракон облизнулся и повязал салфетку.
Через час крестьяне приблизились к хищнику, деликатно покашливая.
- А, это вы. Благодарю, благодарю. Вот по пять золотых за каждого. Отличный обед, друзья.
Старший из крестьян кивнул, принимая благодарность.
- Господи дракон, так это, надо бы добавить.
Ящер удивленно вскинул бровь, ожидая объяснений.
- За моральный ущерб, ваше чешуйчество. Такой ругани наслушались, пока вы соизволили отобедать. А мы люди богобоязненные, нам такое слушать не пристало.
Дракон захохотал.
- Добавлю шельмы исключительно за находчивость. Но в следующий раз затыкайте уши. Моральный ущерб, вот ведь придумали.
Автор: Горбов Александр Владимирович
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Сегодня, 11:02 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 0
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