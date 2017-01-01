Обеденный перерыв

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:02 by

- Вот, значится, он тута и лежит, господин маг. Ужо третий день валяется.Маг, в широком халате, расписанном яркими птицами, и шляпе, с обвисшими полями, недоверчиво потыкал диковинку волшебной палочкой.- Поразительно, милейший, поразительно.Поправив сползшие очки, волшебник подобрал полы халата и почти бегом осмотрел тушу со всех сторон. Огромная, развалившаяся на десятки футов, она заставила мага запыхаться.- Даже архипоразительно! Такой уникальный экземпляр! Вы очень вовремя меня привели, милейший. Вот, получите ваши десять сольдов.- Так эта, господин маг, премия требуется: шо вам сказали, а не вашим товарищам. Добавьте, а мы и в следующий раз вам подсобим.- Да, да, за такой экземпляр не жалко добавить. Вы только посмотрите! Тонн десять будет, не меньше.- Благодарствуем, ваше мажество. Как же вы его до города попрете? Тут разделывать надо, да телег пару дюжин.- Да, пожалуй да. Отделить лапы, хвост. Порубить на крупные куски...Рёв боевой трубы прервал мага. На полянку въехал рыцарь в полированных до блеска доспехах, с громадным плюмажем. Позади рыцаря уныло плелись два оруженосца на осликах и крестьянин, сердито уставившийся на двух смердов, приведших мага раньше него.- Не сметь трогать моего дракона!Рыцарь привстал в стременах и грозно помахал рукой над головой.- Мой, дракон, мой!Под конец фразы воин "пустил петуха" и сконфузившись замолчал, с глухим стуком рухнув обратно в седло.Маг подбоченился, поднял волшебной палочкой сползшую шляпу и выставил ногу вперед.- Нет уж, позвольте батенька, это мой экземпляр. Я раньше его нашел.- Экзе.. экзем... может и ваш, а дракон мой. Это рыцарская добыча.- Милейший, вы ошибаетесь. Этот чудесный экземпляр periculosum bestia обнаружен мной. Если вы хотите иметь свой - идите и добудьте сами.- Ну ты, книжник...- Найн, найн, это есть мой чудесный зверушка!Из кустов на поляну вывалился толстяк в белом фартуке и поварском колпаке. За его спиной скромно топтался еще один крестьянин.- Это есть мой большой зверище.Маг и рыцарь с некоторой брезгливостью посмотрели на еще одного претендента.- Земля эта есть мой лорд, сэр Духкукались, вся добыча из лесов поставляется на моя кухня. А кто хочет взять сам, тот есть браконьер и преступник.Повар подбоченился и с угрозой посмотрел на противников.- Позвольте, что вы себе позволяете? Это не результат охоты, я подобрал его...- Молчать! Это мой рыцарский трофей.- Найн! Это есть добыча лорда Духкукались.Добрых полчаса над поляной стояла ругань и крики. Под конец сорвавшие голос спорщики замолчали, не в силах вырвать победу.Маг погрыз кончик волшебной палочки, утер лоб и поклонился соперникам.- Не вижу перспектив у этой дискуссии. Так мы ни о чем не договоримся. И в связи с этим готов удовольствоваться только кровью. Этого вполне хватит для моих изысканий.- Голова моя!Рыцарь привычно взвизгнул, но уже без прежнего задора.- Я, я, я взять хвост. Самый лучший вырезка! А какой шницель я сделать из него!Спорщики переглянулись и вздохнули от найденного компромисса.- Тушку забыли поделить.Мягкий голос с веселыми нотками усмехнулся от туши.Все обернулись.Дракон облизнулся и повязал салфетку.Через час крестьяне приблизились к хищнику, деликатно покашливая.- А, это вы. Благодарю, благодарю. Вот по пять золотых за каждого. Отличный обед, друзья.Старший из крестьян кивнул, принимая благодарность.- Господи дракон, так это, надо бы добавить.Ящер удивленно вскинул бровь, ожидая объяснений.- За моральный ущерб, ваше чешуйчество. Такой ругани наслушались, пока вы соизволили отобедать. А мы люди богобоязненные, нам такое слушать не пристало.Дракон захохотал.- Добавлю шельмы исключительно за находчивость. Но в следующий раз затыкайте уши. Моральный ущерб, вот ведь придумали.Автор: Горбов Александр Владимирович

Ключевые слова: Дракон рыцарь маг крестьяне

Другие, подобные истории: