У тебя за спиной

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:26

Мина Франк Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:26 by

Мы с подругой, весьма шебутной девицей себе на уме, возвращались домой с дачи её родителей. Раннее промозглое после ночного ливня утро нагоняло на меня некою необъяснимую тоску. Ночью толком выспаться не удалось, поэтому с превеликим удовольствием я расположилась на заднем сидении, тщетно стараясь найти более-менее комфортное положение и подремать. Наталья, врубив барахлящее радио на магнитоле, беспечно улыбалась и подшучивала над моей «кислой миной» и была, как обычно, весьма довольна жизнью и собой в целом. По сути, унывать незачем, но вся соль её высокого настроения в том, что человеку посчастливилось как следует выспаться, тем временем как мне отчего-то нет. Всю ночь мою голову терроризировала тревога, даже паника, причину которой я даже после аналитического размышления над эмоцией окончательно выявить не смогла. Вот всю неделю, проведённую у чёрта на куличиках, всё было хорошо: ни вой в лесу, ни скрипы старых половиц и змеи ночью в сортире не волновали, а в последнюю ночь перед отъездом задрожала как листок на ветру.Дело в том, что всё это время, всю эту ночь я слышала чьи-то осторожные шаги за пределами дома, прямо под окнами, хотя и прежде слышала, как крадутся лисицы или другие ночные обитатели леса в поисках пищи. Но это было что-то иное. Кто-то тихо, крадучись, бродил по крыльцу и саду, словно бы обследуя территорию, изучая, ища удобные лазейки. Этот кто-то был либо человеком, либо в меру крупным зверем. Хорошо, что входная дверь и окна были плотно заперты. Но, проснувшись из-за странного шороха под окном моей спальни, я не смогла снова заснуть, лежа на кровати и прислушиваясь, стараясь не шевелиться. Этот нарушитель покоя долго тёрся на одном месте, словно вынюхивая, возможно, заглядывал в комнату, но я его не видела. Не хотела видеть. Если подобные ситуации возникали дома или на даче моих родителей, то я тут же вскакивала с кровати, бралась за отцовский дробовик и без тени страха выбегала наружу. Но этой ночью меня обуял животный, сковывающий по рукам и ногам неясный ужас, который даже сильно удивил. На каком-то подсознательном уровне я ощущала, что именно от этого ночного гостя одним оружием и решительностью не отбиться. А почему - рационального объяснения не было. Самым жутким казался тот факт, что разделяет меня с ним одно лишь стекло окна, которое легко разбить и вооружиться осколками, если это, конечно, требуется этому непонятному созданию. А я абсолютно безоружна и напугана до дрожи. По тихим звукам и повадкам всё же больше напоминал животное, но чем чёрт не шутит.Когда шорохи стихли, я аккуратно, с опаской вылезла из-под одеяла и направилась, пригнувшись, практически на четвереньках в комнату подруги, стараясь создавать как можно меньше шума. Разбудив её и заставив прислушаться, я пыталась найти что-то более-менее сносное в качестве оружия, если всё обретёт более опасный характер. Ограничилась раскладным ножом, который также выполнял роль кухонного. Наташа, видно, была тоже сильно озадачена и стала внимательно слушать и следить за пришельцем. Он успел потоптаться даже на крыльце. Я не знаю, сколько времени он был здесь, но после того как начался ливень, его, кажется, не стало. Точнее, он ушёл. Но и это казалось не точным. Я так и не смогла уснуть этой ночью, когда Наташа спокойно вернулась обратно в кровать и задремала. Я слушала, как тяжёлые капли воды били о крышу и стекло окна, всё ещё воображая, что это нечто там или прячется где-то поблизости.Позже мы обнаружили неясные размытые дождём грязные следы на крыльце. Я предложила подруге вызвать полицию, но она лишь отмахнулась, сказав, что лучше сначала предупредит и посовещается с родителями, а дальше ясно будет. Я, конечно же, была против такой опрометчивости, но долго спорить не стала. В конце концов, со своим уставом в чужой монастырь лучше не лезть. На месте Натальи мне бы очень не понравилось, если бы кто-то, пускай и лучшая подруга, вызвала полицию без моего согласия, опять же, в мой дом.Утром мы собрали все свои вещи и двинулись обратно в город раньше запланированного. Но подруга выглядела так, словно ничего не произошло ночью, и всё в полном порядке. Но мне также казалось, что выезжать сегодня плохая идея, а почему - не понятно. Наверное, слишком не по себе от того, что не вызвали полицию. Несмотря на всю абсурдность опасений, я снова рассказала это подруге, на что та лишь похлопала меня по плечу, бросив своё фирменное «ничего, прорвёмся».Ещё больше чем навязчивая усталость и тревога досаждало продолжительное время пути, которое предстоит ещё преодолеть. Старалась всё вникнуть, но никак не удавалось - на кой чёрт нормальным людям земля в такой глуши? Ближайший соседний дом километров за пять-шесть, соль не попросишь, вокруг непреодолимый лес и болотища, ни одного магазина и хоть какого-то намёка на цивилизацию. До города ехать около шести часов на машине и потом ещё минут двадцать минимум, если без пробок. Всё же, «первозданная природа Руси-матушки» того не стоит, на мой взгляд.— В следующий раз, если и двинем на дачу, то только ко мне, — проворчала я, уставившись в окно. — Доберёмся быстренько за час, а там и шашлык, и речка. Всё, что захочешь.— Не понимаешь ты, Юлька, как это здорово - сбежать ненадолго от всего мира, остаться наедине с самим собой и первозданной красотой природы. Это многого стоит.— Ну да, — только и смогла с иронией пожать плечами, желая закончить разговор на этом, иначе снова слушать мне шарманку о красотах леса и болотины. А по мне, так это комары, лютое одиночество и полное отсутствие веселья. Природа - это здорово, когда рядом есть хоть какие-то люди, и лучше бы хорошо знакомые. В этом же месте были, конечно, люди, но больно уж далеко друг от друга, да и в целом мало. Понадобится кому-нибудь помощь - не докричишься. А оно нам надо?— Не брюзжи, — фыркнула Наташка, весело ухмыляясь. Всё же, это надо просто любить, а иначе не поймёшь.Дальше продолжали путь в полном молчании, лишь шум колёс и изредка барахлящее и шипящее радио нарушали спокойную тишину. Удобнее устроившись, мне удалось задремать, и пускай на непродолжительный срок, но тревога ушла. Я почувствовала, что, наконец, смогу отдохнуть. Внезапно мы куда-то завернули и остановились, из-за чего я резко проснулась, нехотя раскрывая тяжёлые веки и потягиваясь, разминая затёкшие конечности. Оглядевшись, до моего полусонного разума быстро дошло, что мы пока на этом треклятом шоссе N, вокруг лишь непроходимый лес, в который без особой нужды заходить не стоит. Наташа отстегнула ремень безопасности и вышла, потирая отсидевшуюся задницу.— Тебе чего, по нужде приспичило? — зевая, пробубнила я, не совсем понимая причины остановки и внеплановых прогулок подруги возле машины.— Знаешь, давно хотела это сделать, — таинственно начала та, что явно ни о чём хорошем не говорило. — Но если приезжали с родителями - было не до этого, а если одна, то, признаюсь, немного страшновато.— Ты это к чему клонишь, сударыня? — покосилась я на неё, решив тоже вылезти из машины. — Что за идиотская пакость снова пришла тебе на ум?— Ну почему же сразу пакость? — притворно обиделась девушка, жеманно похлопав пушистыми ресницами.— Значит, то, что эта затея идиотская - ты не отрицаешь?— Думай как хочешь, а я пошла, — не обращая ни на что внимания, заблокировав замки дверей машины, направилась куда-то в лес, сумасшедшая. — Ты со мной?Замявшись, я не сразу решилась пойти за ней. Но недолго потоптавшись на месте, пустилась следом, но уже не растерянная, а злая. Сегодня ночью вокруг дома какой-то тип круги наяривал, возможно, представлял нам угрозу, стоило лишь отпереть дверь или засов окна! А эта беспечная девица, делая вид словно ничего не произошло, вместо вызова служителей закона или обычного побега отсюда идёт в самую чащу! Как так можно?!Под ногами хрустели ломавшиеся шишки и тонкие веточки сосен, где-то неподалёку стучал о ствол дерева дятел, мягкий тёплый ветер покачивал верхушки деревьев. В целом, атмосфера была приятной, но вот тревога возобновилась с новой силой. Какая муха укусила эту полоумную? Неподалёку стал виднеться маленький домик, скорей всего, лесничий. Одна его часть была частично выгоревшей и отсыревшей. Явно заброшенный. Неужели она собралась идти туда?— Соблаговоли объясниться, — изрекла я, недовольно покосившись на безумецу.— Да прекрати ты дрейфить! Я лишь одним глазком хочу взглянуть на это строение. Давно хотела. Ты же знаешь, как сильно я люблю заброшенные здания. Это ненадолго. Всё будет в порядке.— Ты хоть понимаешь, что подвергаешь нас опасности? — зашипела на неё я. — Вспомни, что было сегодня ночью. А вдруг этот кто-то где-то поблизости. Нападёт на нас или повредит машину. Не думала об этом?— Да брось, это был просто зверь. Лисы и еноты постоянно пробираются к домам в надежде отыскать что-нибудь съедобное. В этот раз попался особо настырный зверёк. Если бы он был опасен, то попытался бы либо проникнуть в дом, либо вернулся снова под утро.— Ты меня пытаешься успокоить или себя? Что за околесица? То, как он бродил вокруг, доказывает, что в дом он как раз и пытался попасть. Изучал его.— Ты явно преувеличиваешь. Страшилок пересмотрела.Спорить не имело смысла. Отыскав лазейку, мы залезли в дом. Наташка что-то высматривала, разглядывала и явно была довольна. Да, был за ней такой грешок как страсть к заброшенным зданиям, но, по мне, даже из-за этого так рисковать не стоило. В доме практически не было мебели и каких-то вещей, а те, что остались, - уже пришли в негодность. Когда и почему произошёл пожар, я знать не знала и интересоваться не стала. Единственное, что волновало сейчас, - как бы поскорее вернуться в машину и уехать.— Зачем ты вообще машину закрыла? Я лучше бы в ней посидела.— Именно поэтому и закрыла, — ухмыльнулась та, очень довольная собой.— Сучка.— И я тебя люблю.Делать нечего, и, осмотревшись, я подошла к окну, а точнее к тому, что от него осталось, ибо стекла и рам уже не было. В лесу тихо, никаких признаков слежки или чего-то подобного. Чуть расслабившись и повернувшись спиной к окну, прислонившись к остаткам подоконника, я прикрыла глаза, ожидая, когда подруга наиграется. Через какое-то время на спине появилось странное ощущение, словно мои волосы аккуратно приподнимают, не сразу придав этому значение, я так и продолжила стоять, но глаза приоткрыла, высматривая Наталью. Поблизости её не было, и я испугалась, встрепенувшись и вскочив, готовая искать её. Но из-за резкой боли в голове я вскрикнула и упала. Кто-то схватил меня за волосы! Обернувшись, я поняла что никого нет. Зацепилась волосами за что-то? Вряд ли, иначе бы вырвала прядь. А тут словно их кто-то отпустил. Дрожь пробежала по всему телу, и я не на шутку испугалась. Вскочив, я вылетела из комнаты к выходу, столкнувшись с Наташей.— Что случилось? — в её глазах читалось беспокойство и недоумение.— Кто-то схватил меня за волосы, — промямлила я, еле сдерживая нарастающую панику.— Но здесь никого нет...— Не важно! Просто пошли уже отсюда, пожалуйста!— Хорошо, сейчас уйдём. Только успокойся, всё будет в порядке.Пока Наташа успокаивала меня, я на периферии зрения заметила какое-то движение в очередном выбитом окне и невольно уставилась туда, напрягшись. Подругу я больше не слышала, как и не чувствовала её прикосновений к моим плечам и то, как она поправляет мои взлохмаченные длинные волосы. Мой взгляд был прикован к появившейся с улицы руке, схватившейся за оконную раму. Рука выглядела как человеческая, но таковой точно не являлась: пальцы были в разы длиннее с острыми ногтями или, скорее, когтями и ужасно грязная. После этого показалась морда существа, хотя это, возможно, можно было даже назвать лицом: причудливо вытянутое, с острыми угловатыми скулами, впалыми маленькими щёлками блестящих чёрных глазок, с недоверчивым прищуром внимательно рассматривающих нас, тонкий и неестественно маленький нос, лишь отдалённо напоминавший человеческий. Рта видно не было, так как нечто лишь слегка подтянулось, чтобы посмотреть на нас.Если бы я увидела его на какой-нибудь фотографии, то не назвала страшным, но от ощущения того, что неясного происхождения грязное существо смотрит прямо на меня, изучая, становилось жутко. Страх ледяными цепями ужаса полностью сковал моё тело, из-за чего я не могла даже шелохнуться, лишь только смотрела на это создание, не в силах выйти из ступора. Тем временем существо медленно и без шума начало заползать в дом, демонстрируя свою худобу и длину, всё ещё смотря на меня с недоверием, оказавшись в доме лишь наполовину, не решаясь влезть полностью. Я не знала, враждебно оно или нет, но проверять совершенно не хотелось, и я отпрянула на один шаг назад, понимая, что возвращаю контроль над телом.— Ты чего? — с недоумением, забеспокоившись и напрягшись, спросила Наталья.— У тебя за спиной, — с трудом прошептала я на выдохе, дрожа всем телом.Наташа медленно повернулась и, столкнувшись взглядом с существом, резко отскочила в сторону и закричала, от чего это нечто также встрепенулось, скорее всего, испуганно, и пустилось наутёк, выпрыгнув из окна. Крик подруги был для меня чем-то вроде ушата ледяной воды, и я тут же пришла в себя и, схватив её за руку, выбежала из дома, практически таща за собой.Вернувшись в машину, мы закрыли двери, и Наталья дала по газам, с трудом сдерживая дрожь в руках. После этого мы больше ни разу не останавливались и молча ехали до дома. Подбросив меня, подруга зашла в гости. Немного выпив и успокоившись, мы сошлись на том, что никто в эту историю не поверит, но лес прочесать необходимо. Родителям наплели что-то о каком-то сумасшедшем, который всю ночь ходил вокруг дома до самого утра ,и обеспокоенные предки всё же позвонили в полицию. Дачный участок должны были проверить. И мы надеялись, что что-нибудь обязательно найдут и, может, даже наткнутся на это существо.— Да уж, побродила по заброшенному лесничему домику, — пробормотала тогда подруга, извиняющимся взглядом смотря на меня.

Ключевые слова: Нечто дорога лес страх ужас авторская история

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