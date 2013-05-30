Автобус

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:49

lutir Просмотров: 1 056 Комментарии: 17 +16 Сегодня, 04:48 by

Была у моей мамы клиентка, однажды она поведала вот такую историю. Хотите - верьте, хотите - нет.Катя (так звали клиентку) созвонилась со своей подругой, так как та уезжала с своим молодым человеком на отдых и должна была отдать ключи, чтобы Катя кормила кота.Далее от ее лица.Положив трубку, я пошла на остановку. Вижу, что стоит автобус.Двери открылись, и я в в него села, а через какое-то время стало как-то неуютно, ибо автобус шел без остановок. Автобус был стареньким ПАЗиком.Сморю на водителя, а у того каменное лицо. Не ответил на мой вопрос, почему мы едем без остановок. Сзади пара человек с такими же лицами, которые не выражали вообще ничего. Тоже на вопросы не отвечали, а их лица хорошо врезались мне в память.Тогда у меня началась паника, я начала стучать в двери, орать и плакать, чтобы мне открыли. Не знаю, что я такого сделала, может, Бога вспомнила, но двери открылись. Я вся зареванная кое-как доехала до дома подруги, уже даже не помню, как добралась.Вхожу во двор и вижу, что народу много. Начала разбираться, в чем дело.Оказалось, что подруга и ее молодой человек во дворе влетели в дерево, он-то ничего, а она вот насмерть (съездили за хлебушком).Когда хоронили, а точнее, отпевали, то я вспомнила про автобус. Там была пара на заднем сидении. Отпевали их вместе с моей подругой, лежали рядом. Узнала их сразу.А рядом автобус ПАЗик...Я после этой истории изрядно ходила по психиатрам. Ничего не нашли, но виски у меня стали седыми.

Ключевые слова: Автобус покойники авария смерть авторская история

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