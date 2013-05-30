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Истории из жизни

Автобус

Была у моей мамы клиентка, однажды она поведала вот такую историю. Хотите - верьте, хотите - нет.
Катя (так звали клиентку) созвонилась со своей подругой, так как та уезжала с своим молодым человеком на отдых и должна была отдать ключи, чтобы Катя кормила кота.
Далее от ее лица.

Положив трубку, я пошла на остановку. Вижу, что стоит автобус.
Двери открылись, и я в в него села, а через какое-то время стало как-то неуютно, ибо автобус шел без остановок. Автобус был стареньким ПАЗиком.
Сморю на водителя, а у того каменное лицо. Не ответил на мой вопрос, почему мы едем без остановок. Сзади пара человек с такими же лицами, которые не выражали вообще ничего. Тоже на вопросы не отвечали, а их лица хорошо врезались мне в память.
Тогда у меня началась паника, я начала стучать в двери, орать и плакать, чтобы мне открыли. Не знаю, что я такого сделала, может, Бога вспомнила, но двери открылись. Я вся зареванная кое-как доехала до дома подруги, уже даже не помню, как добралась.
Вхожу во двор и вижу, что народу много. Начала разбираться, в чем дело.
Оказалось, что подруга и ее молодой человек во дворе влетели в дерево, он-то ничего, а она вот насмерть (съездили за хлебушком).

Когда хоронили, а точнее, отпевали, то я вспомнила про автобус. Там была пара на заднем сидении. Отпевали их вместе с моей подругой, лежали рядом. Узнала их сразу.
А рядом автобус ПАЗик...
Я после этой истории изрядно ходила по психиатрам. Ничего не нашли, но виски у меня стали седыми.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:49
Сегодня, 04:48 by lutirПросмотров: 1 056Комментарии: 17
+16

Ключевые слова: Автобус покойники авария смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:16
+4
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 291
У меня не шла история на чтение. Парадокс, но я не мог въехать в смысл, прямо с первого предложения не мог сообразить о чем читаю. Раза с пятнадцатого осилил историю.
Последние два предложения были лишними.
В данном случае психиатры все равно что-нибудь да нашли. А седина на висках могла быть просто не замечена раньше.
Плюсанул, потому что история не шла, воротило меня от нее, в истории есть запрет на живое. Героиня попала в какой-то портал.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 07:47
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1216|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 735
За ацкую поездку плюс.
Но...
- куда шёл ацкий ПАЗик без остановок? По маршруту? Черте куда?
- на чем съедили за хлебушком? На такси? На ацком ПАЗике? Это как гнали, что аж во дворе да об дерево насмерть.
- рядом с чем/кем ПАЗик стоял?
Это только часть вопросов.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: акжана
Сегодня, 08:17
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (588|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 698
Такое впечатление, что дурной сон приснился. Не знаю даже как воспринимать рассказ. Так невероятно и зловеще. За последнее время второй рассказ о нехорошем автобусе.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#4 написал: Snejnay
Сегодня, 09:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (181|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 183
Похоже пара ехавшая в автобусе тоже погибла каким то образом. Хотя может быть вам почудилось что это именно та пара? - Вы же не рассматривали усопших наверняка? - да и усопшие как правило окруженны родственниками. Вот с подругой понятно - было похоже на предчувствие. А с ехавшими в автобусе - двояко мое мнение. В любом случае вам плюс .
Зарегистрирован: 14.10.2016
#5 написал: Вареньевна
Сегодня, 09:11
+3
Группа: Посетители
Репутация: (146|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 190
Вообще ничего не поняла. Автобус, кошка, подруга, какая то пара. Что к чему?
Зарегистрирован: 4.02.2017
#6 написал: Ингеборга
Сегодня, 09:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 469
А я б порадовалась!
Красота - заходишь в пустой автобус, где всего два пассажира, которые тихо сидят и не галдят, не рассматривают тебя с ног до головы и не пристают. Автобус идёт по маршруту и пролетает остановки - так можно быстрее доехать!
На западе в транспорте кнопки у каждого ряда сидений, если нет на остановке пассажиров и никто не нажимает кнопку, то автобус не останавливается и продолжает движение.
Может быть, в этом пазике уже установили такие кнопки? smile
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:25
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1775|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 199
Отпевали их вместе с моей подругой, лежали рядом.

Вот ентот момент я не поняла. Что за групповые отпевания у вас там происходют?Насколько мне известно таинство енто сугубо индивидуальное. И почему поздно к психиаторам обратилися?И зачем к ним изрядно ходили, если ничего у Вас не нашли?И о дальнейшей судьбе кота расскажите пожалуйста, очень уж интересно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#8 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:39
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (794|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 672
А номер маршрута нужный был? Или даже не смотрла?
И хотя ПАЗик и был "ацким", но доставил же до адреса.
... И да, какой же там двор, если там можно ТАК разогнаться, чтоб на смерть расхреначиться...
.... И зачем им перед самой поездкой на отдых, хлеб домой понадобилось покупать, кота, что ли кормить?
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 291
Цитата: Баба Клава
Отпевали их вместе с моей подругой, лежали рядом.

Вот ентот момент я не поняла. Что за групповые отпевания у вас там происходют?Насколько мне известно таинство енто сугубо индивидуальное. И почему поздно к психиаторам обратилися?И зачем к ним изрядно ходили, если ничего у Вас не нашли?И о дальнейшей судьбе кота расскажите пожалуйста, очень уж интересно.

Да вы, баба Клава, вовсе и не баба Клава. С таким опытом, как у вас, надо быть вровень с двадцатилетними.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:02
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1775|-2)
Публикаций: 31
Комментариев: 1 199
Цитата: Eifersucht

Да вы, баба Клава, вовсе и не баба Клава.

Я королева Елизавета. Захожу сюда в свободное время страшные истории почитать.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#11 написал: Liam
Сегодня, 10:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 572
Очень странная история. Может те кто в пазике ехал решили прикол отмочить, а когда вы принялись кричать, испугались и выпустили... А если это не прикол то жутко, потому что это предвесники смерти, но каким то необычным образом они себя проявили... и страху нагнали. +
Зарегистрирован: 2.07.2014
 
#12 написал: lidia1
Сегодня, 11:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (22|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 601
Психиатры такие же люди. Тоже хоронят близких. Видят призраки усопших. Иногда ходят в церковь. История жуткая для Автора, но вполне обычная для тех, кто знает, что в мире всё не просто. +5

Психиатры такие же люди. Тоже хоронят близких. Видят призраки усопших. Иногда ходят в церковь. История жуткая для Автора, но вполне обычная для тех, кто знает, что в мире всё не просто. +5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#13 написал: Tigger power
Сегодня, 12:09
+2
Онлайн
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Репутация: (101|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 507
Цитата: alex.kuzmenko2017
И да, какой же там двор, если там можно ТАК разогнаться, чтоб на смерть расхреначиться...

Вот это и мой главный вопрос, а еще кроме двоих пассажиров, еще и водитель с каменным лицом ехал, где же его продолжение истории. Похоже на страшилку непродуманную
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#14 написал: lutir
Сегодня, 12:40
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 96
Цитата: Tigger power
Цитата: alex.kuzmenko2017
И да, какой же там двор, если там можно ТАК разогнаться, чтоб на смерть расхреначиться...

Вот это и мой главный вопрос, а еще кроме двоих пассажиров, еще и водитель с каменным лицом ехал, где же его продолжение истории. Похоже на страшилку непродуманную

УВЫ...не страшилка за что взяла за то и продаю.

Цитата: alex.kuzmenko2017
А номер маршрута нужный был? Или даже не смотрла?
И хотя ПАЗик и был "ацким", но доставил же до адреса.
... И да, какой же там двор, если там можно ТАК разогнаться, чтоб на смерть расхреначиться...
.... И зачем им перед самой поездкой на отдых, хлеб домой понадобилось покупать, кота, что ли кормить?

они через сутки лететь собирались.Вот и у меня вопрос. как можно насмерть вот так...загадка.

Цитата: Баба Клава
Цитата: Eifersucht

Да вы, баба Клава, вовсе и не баба Клава.

Я королева Елизавета. Захожу сюда в свободное время страшные истории почитать.

Иногда когда народу много такое у нас практикуют.

Цитата: Eifersucht
У меня не шла история на чтение. Парадокс, но я не мог въехать в смысл, прямо с первого предложения не мог сообразить о чем читаю. Раза с пятнадцатого осилил историю.
Последние два предложения были лишними.
В данном случае психиатры все равно что-нибудь да нашли. А седина на висках могла быть просто не замечена раньше.
Плюсанул, потому что история не шла, воротило меня от нее, в истории есть запрет на живое. Героиня попала в какой-то портал.

Извиняюсь, я не мастер эпистолярного творчества)
Зарегистрирован: 15.02.2011
#15 написал: Летяга
Сегодня, 12:41
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Группа: Модераторы
Репутация: (5832|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 128
Сейчас подобного рода истории принято называть котоламповыми.
http://disput-pmr.ru/attachments/%D1%8F%D1%8F-jpg.34528/
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#16 написал: lutir
Сегодня, 12:41
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Комментариев: 96
Цитата: alex.kuzmenko2017
А номер маршрута нужный был? Или даже не смотрла?
И хотя ПАЗик и был "ацким", но доставил же до адреса.
... И да, какой же там двор, если там можно ТАК разогнаться, чтоб на смерть расхреначиться...
.... И зачем им перед самой поездкой на отдых, хлеб домой понадобилось покупать, кота, что ли кормить?

Нет, двери открыл хз где, там же написано уже и не помнила она как дальше добиралась, от шока просто...
Зарегистрирован: 15.02.2011
#17 написал: lutir
Сегодня, 12:52
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 96
Цитата: az.ecmb
За ацкую поездку плюс.
Но...
- куда шёл ацкий ПАЗик без остановок? По маршруту? Черте куда?
- на чем съедили за хлебушком? На такси? На ацком ПАЗике? Это как гнали, что аж во дворе да об дерево насмерть.
- рядом с чем/кем ПАЗик стоял?
Это только часть вопросов.

Вроде по маршруту. На машине МЧ.
Рядом с остановкой, а на отпевании такой же ПАЗ уже около церки.
Зарегистрирован: 15.02.2011
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