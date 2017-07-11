Дело №1346

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:06

Причина: Стилистика автора сохранена

Fro Просмотров: 71 Комментарии: 1 +3 Вчера, 18:06 by

- Я, Иван Андреевич Юрченко, в прошлом обычный прораб, который чуть больше года назад получил задание: расчистить территорию для строительства очередного торгового центра.Казалось бы, обычное дело, но нужно было снести древний курган. Конечно, были несогласные, устраивающие митинги, но меня же не особо волновала судьба исторического памятника, и как только все разрешения были получены (а каким образом Геннадий Петрович - одна из самых главных шишек в городе - получил разрешение на снос и строительство, так бы и осталось тайной, но…), начались работы.Когда слой насыпи был снят, и осталась одна лишь погребальная, то несколько рабочих вдруг приободрились.Ясное дело, что курганы имели различные предназначения, но почти всегда в них можно было найти что-то ценное. Этот не стал исключением. Однако мое внимание привлекло кое-что другое: рисунок трехглазой человеческой фигуры на каменной стене. Что интересно, сам силуэт выступал от стены, в то время как отпечаток руки, наоборот, был погружен слегка вглубь, а три глаза были просто отверстиями.Словно приняв приглашение, я посмотрел в эти глаза, приложив руку к стене, и в тот же момент лишился сознания.Очнулся в больнице, уже на следующий день. Курган разнесли, а яму засыпали щебнем. Впрочем, все ценное (которого было, на удивление, немного) коллеги прихватили с собой. Все это я не узнал от кого-либо. Просто знал. Как и то, что врачи поставили диагноз переутомления.С этого момента жизнь пошла в гору, я знал абсолютно все. Знал, что курган тот построен не людьми, а древней расой, желавшей передать людям свои знания. Так и появлялись все пророки и им подобные.Я видел все это так: прошлое - сплошная линия, как знак того, что его не изменить. Будущее - бесконечное множество линий, как знак того, что возможно все. Настоящее - точка развилки, как знак того, что человек сам выбирает свою судьбу.Я же отличался от стальных лишь тем, что знал, чем обернется каждое мое действие, однако время не то. Сейчас пророки не нужны, людям не до истины, да и я, откровенно говоря, не святой, а знание всего в мире меня не особо интересовало. Поэтому я брал от своего дара по максимуму: деньги, женщины, развлечения. Я не ограничивал себя ни в чем.Это продолжалось около года, а потом я решил сделать хоть что-то полезное и при этом значимое. Так и пришла идея разобраться с коррумпированной верхушкой нашего города. Я знал, что и как они проворачивали. Как и то, где искать доказательства. Сюда, в эту психиатрическую клинику, меня привело кое-что другое.Собственно, узнав обо всем этом три дня назад, и не получив всех необходимых разрешений в связи с тем, что ваше начальство куплено, вы решили придти сюда не как прокурор, а представившись дальним родственником. Решили задать интересующие вопросы. А теперь, прокурор Орлов, позвольте задать вопрос, который я не задавал больше года. Я прав?- Д-да, откуда вы…- Вы не очень внимательно меня слушали, не так ли?- Я вас слушал, но неужели вы и правда думаете, что я поверю во всю эту чушь?- Вам не нужно верить мне. Просто дайте мне блокнот и ручку, и я отвечу на все ваши вопросы. Хотя у вас есть вопросы и не по делу, - ручка задвигалась по страницам с просто невероятной скоростью.- Как же вы сюда попали, с вашим-то даром? - с явной иронией спросил Орлов.- Я рассказал врачам то же самое, что и вам. А зачем? Так было проще всего с вами встретиться, Юрий Сергеевич.- Со мной?- Я не жилец, этого не изменить. Завтра утром мне введут смертельную дозу снотворного. Но я могу передать свой дар любому другому человеку. Из всех вариантов, что я видел, вы - лучший. Ходя бы потому, что вы воспользуетесь им лучше меня.- Н-но…- Не беспокойтесь. Я уже все сделал. Проснувшись завтра утром, вы будете знать все в этом мире. Я написал все, что вы хотели, хотя вам это уже и не нужно. На этом все. Прощайте.- Это дело!- Смерть душевнобольного. Причину так и не определили.- А не Орлов это дело вел?- Ну, да. Кстати, не с тех ли пор он стал лучшим прокурором в области? Благодаря ему уровень преступности, особенно среди чиновников, значительно снизился.- Да уж. Кстати, слышал? В соседней области митинги какие-то проходят. Говорят, власти решили какой-то курган снести…

Ключевые слова: Курган стройка больница дело знания авторская история

Другие, подобные истории: