Облачный призрак до смерти напугал посетителей торгового центра в Замбии

Облачный призрак до смерти напугал посетителей торгового центра в ЗамбииПосетители торгового центра Мукуба Молл в замбийском городе Китве в ужасе разбегались, увидев, как над их головами парит 100-метровая призрачная тень, более всего напоминающая дементора из саги о Гарри Поттере. И хотя, по заявлениям специалистов, виновником переполоха оказалось лишь облако необычной формы, никто из свидетелей жуткого происшествия не пожелал поверить в столь элементарное объяснение.
Специалисты утверждают, что причиной переполоха стало просто-напросто облако странной формы. Но свидетели ни за что не хотят верить в такое утверждение. По их словам, эта фигура явственно была сделана из другой материи, существенно отличавшейся от окружающих облаков. Да и на фотографиях фигура кажется гораздо плотнее окружающего небесного пейзажа. Складывалось полное ощущение, что над торговым центром парит огромный призрак. По мнению людей, его появление было божьим знамением. Правда, замбийцы до сих пор не понимают, что оно означало.
Знатоки саги о Гарри Поттере назвали фигуру дементором - именно на этого небесного стража походил замбийский призрак. «Он оставался в небе около получаса, - говорит свидетель. - Некоторые, видя его, в ужасе убежали, другие смотрели, как завороженные. Это было самое странное, что можно себе представить».
Автор: Варвара Лютова.
Источник: здесь.
Вчера, 17:27 by LemurПросмотров: 570Комментарии: 3
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