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Страшно интересно

Облачный призрак до смерти напугал посетителей торгового центра в Замбии

Посетители торгового центра Мукуба Молл в замбийском городе Китве в ужасе разбегались, увидев, как над их головами парит 100-метровая призрачная тень, более всего напоминающая дементора из саги о Гарри Поттере. И хотя, по заявлениям специалистов, виновником переполоха оказалось лишь облако необычной формы, никто из свидетелей жуткого происшествия не пожелал поверить в столь элементарное объяснение.
Облачный призрак до смерти напугал посетителей торгового центра в Замбии
Облачный призрак до смерти напугал посетителей торгового центра в Замбии

Специалисты утверждают, что причиной переполоха стало просто-напросто облако странной формы. Но свидетели ни за что не хотят верить в такое утверждение. По их словам, эта фигура явственно была сделана из другой материи, существенно отличавшейся от окружающих облаков. Да и на фотографиях фигура кажется гораздо плотнее окружающего небесного пейзажа. Складывалось полное ощущение, что над торговым центром парит огромный призрак. По мнению людей, его появление было божьим знамением. Правда, замбийцы до сих пор не понимают, что оно означало.

Облачный призрак до смерти напугал посетителей торгового центра в Замбии

Знатоки саги о Гарри Поттере назвали фигуру дементором - именно на этого небесного стража походил замбийский призрак. «Он оставался в небе около получаса, - говорит свидетель. - Некоторые, видя его, в ужасе убежали, другие смотрели, как завороженные. Это было самое странное, что можно себе представить».

Автор: Варвара Лютова.
Источник: здесь.
Вчера, 17:27 by LemurПросмотров: 570Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Призрак дементор торговый центр облако

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Комментарии

#1 написал: Минди
Вчера, 18:10
+1
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Комментариев: 377
И правдаа - дементор! Страшно конечно, если не фотошоп это.Плюс
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#2 написал: Квантовый Переход
Вчера, 21:24
0
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Комментариев: 23
Ужас, если реал. +
Зарегистрирован: 17.02.2017
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:36
0
Онлайн
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Публикаций: 47
Комментариев: 5 094
Да фейк же! Если в относительную реальность первой фотки ещё можно поверить (подумаешь, голову облаку пририсовали), то вторая - явная фальшивка.
Но плюс публикации я всё равно поставлю.
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
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