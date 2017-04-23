Скрытый

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:42

MIMVAV Просмотров: 763 Комментарии: 4 +10 Вчера, 19:42 by

История была прочитана мною в одном журнале, связанном с гаданиями и магией.Несмотря на зиму, я не прекращала заниматься пробежкой по утрам. Начинала с малого, но сейчас имею вполне приемлемый результат. Хоть сейчас ГТО сдавай. Но один случай заставил бросить это занятие.Идя домой с пробежки, как это ни звучало глупо, я упала. Упала и стукнулась сильно головой. Голова болела недолго и почти тут же прошла. Встав, я продолжила свой путь домой.Войдя в подъезд, обратила внимание, что в квартирах тихо. Ни криков детей, ни лая собак, ни звуков пылесоса. Странно. Еще больше напугало, что ключи от квартиры не подходят! Ужас. Вместо привычного замка была круглая дырка, как будто для отвертки. В других замках тоже самое.Из окна подъезда открывался вид на двор и соседние дома. Пришлось искать свет в окнах, может, кто пустит позвонить мужу, благо ранее утро. Но света не было в окнах. Пусто. Нет ни людей, ни движущихся машин. Все было, как в фильмах ужасов. Страх уже охватил и сковал меня на лестничной площадке. Слезы текли сами.Спустя время кто-то вошел в подъезд. Я была на пятом этаже и смогла разглядеть лишь черный плащ, свисающий до пола. Незнакомец шел явно ко мне. Так думалось в тот момент.Поднявшись на этаж выше и забившись в угол, я ждала чуда. Незнакомец был уже, судя по шагам, на четвертом этаже. Что-то щелкнуло в голове в тот момент и выключило меня.Очнулась я в травматологии. Выяснилось, что в ходе падения я разбила черепную коробку и была в критическом состоянии.Далее автор задавала вопросы экспертам, но нас интересует только история.

Ключевые слова: Дом зима пробежка незнакомец падение удар

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