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Истории из жизни

Украла

Сложно сказать, есть ли в этой истории мистика. Каждый увидит здесь то, что ближе его мировоззрению: один - магию, другой - закон бумеранга, третий - цепь совпадений. Тем не менее произошла она на самом деле, и сама по себе достаточно любопытна, потому представлю её на ваш суд.
Поведала мне данную историю моя коллега. Родом она из достаточно большого старинного русского города. Было у неё две подружки, с которыми она работала в одной маленькой фирме. Обе яркие, красивые, но по-разному: легкомысленная хохотушка Светлана, подобно бенгальскому огню, заражавшая всех своими оптимизмом и беззаботностью, и рыжеволосая кокетка Вика - гордая, своевольная, импульсивная, просто пламя - посмотришь в чёрные глаза - дух захватывает. Тут уже не просто сноп искр, а целая огненная стихия - погибель мужских сердец.
Но ведь правильно говорится в старой пословице, не родись красивой, а родись счастливой. Так вот, Светлане удалось совместить и первое, и второе: девушке повезло не только появиться на свет красавицей, но и сделать это в достаточно обеспеченной семье. В придачу к этому её жених, Вадим, сам был очень состоятельным человеком, и брак с ним обещал стать сказкой. Вика же, хоть и легко могла поспорить красотой с подругой, не имела богатого приданного, а её сердечный друг Максим работал простым автомехаником. Такой расклад гордую девицу не устраивал, она мучительно завидовала более успешной и счастливой товарке. Когда же по фирме прошли слухи, что Светлану ещё и собираются сделать начальницей небольшого отдела, Виктория и вовсе света белого не видела. Будущее подруги представлялось ей незаслуженно светлым и обеспеченным, а своё наводило уныние. И вот однажды она по секрету рассказала Ирине про то, что нашла какую-то бабку, и та провела некий ритуал по "перемене судеб". Суть его заключалась в том, чтобы забрать себе чужую удачу, богатство и любовь. Только вот ничего в этом мире нельзя безвозмездно получить - взамен "вору" придётся отдать собственное. В общем, Вика долго несла чушь про то, как получит счастливую судьбу Светланы и заживет в шоколаде, а уж своей собственной ей не жалко - пусть забирает подруга дорогая, не все ж ей как сыр в масле кататься. Тогда Ирина подумала, что у девушки от зависти стало плохо с головой.
Тут, собственно, предыстория заканчивается, и начинается мистика (закон бумеранга, цепь случайных событий - что кому ближе). Неожиданно умер отец Светланы. Девушка вся почернела от горя, постоянно плакала, места себе не могла найти. Ну, как говорится, беда не приходит одна, вот и к ней несчастья нагрянули сразу дружной толпой. Такое эмоциональное состояние отразилось на работе: на фоне пережитого стресса Света допустила в важном отчете ошибку, из-за чего фирма сорвала сроки крупного проекта. Естественно, ни о каком повышении уже и речи быть не могло -хорошо, хоть с работы не выгнали. А новой начальницей неожиданно для всех назначают Вику. Дальше - больше: Владимир, видимо, устав утешать подурневшую от горя и бесконечных несчастий невесту, переметнулся к её заклятой подруженьке, которая давно ему зазывно улыбалась. Шок, обиду и унижение Светланы сложно себе представить - сразу написала заявление по собственному желанию и уволилась, лишь бы не видеть больше разлучницу и предателя-жениха. Так дороги трёх подруг разошлись: Виктория вышла замуж за Владимира и осталась работать в той самой фирме, Света исчезла в неизвестном направлении, оборвав все связи, видимо, слишком болезненными были для неё воспоминания о порушенной любви и дружбе, а в Ирину неожиданно влюбился какой-то приехавший из Москвы начальник и увёз с собой.
И вот прошло лет двадцать, и мамину коллегу снова по делам занесло в родной город (позже заботливый зять перевёз в столицу и свекра со свекровью, так что причин возвращаться на малую Родину у женщины особо не было). Встретила пару знакомых, разговорились, вспомнили о юности, посмеялись над забавными случаями из прошлого, и стало ей любопытно, как сложилась жизнь её старых подруг. Услышав рассказ, она долго не могла оправиться от изумления. Оказывается, горько обиженная Светлана долго не могла прийти в себя и во всем винила бывшую подругу. На фоне этого она очень сблизилась с Максимом, который тоже после предательства Вики, которую парень уже считал своей невестой, ходил мрачнее тучи. Сначала молодые люди просто дружили, но позже поняли, что испытывают к друг другу более глубокие чувства и через некоторое время поженились. Максим открыл свой автосервис, через два года ещё один, и вот, спустя двадцать лет, он гордый владелец собственного процветающего бизнеса. Жену обожает, задаривает подарками и носит на руках. У супругов двое детей.
Жизнь Вики же сложилась абсолютно противоположно: как это часто водится, не удалось ей построить собственное счастье на обломках чужой любви и карьеры. Не долго ей суждено было сидеть в кресле начальницы: вскоре в фирме произошёл очень неприятный инцидент, руководство сделало из девушки козла отпущения, и её со скандалом уволили. Тем временем Владимир пытался открыть свой бизнес, но прогорел, влез в долги и окончательно разорился. Опустился, начал пить. Жену ни во что не ставит, оскорбляет и частенько с пьяных глаз поколачивает. В последнее время супруги стали закладывать за воротник вместе. Детей у них нет.
И вот, солнечным морозным утром, уже стоя на вокзале и готовясь навсегда оставить позади родной город, беззаботную юность и бывших подруг, Ирина задумалась над удивительными хитросплетениями судьбы. Почему жизнь Вики сложилась именно так, а не иначе? Было ли это божье наказание за тот злосчастный ритуал, или ей было на роду написано остаться нищей и глубоко несчастной женщиной? Или в дело, и вправду, вмешалось колдовство и "поменяло" двух подруг судьбами? Коллега все же склоняется к последнему варианту: уж очень странными ей кажутся внезапное назначение Вики начальницей и её неожиданная свадьба с женихом Светланы, которая в свою очередь связала свою судьбу с Максимом. Она и вправду словно заняла в жизни место, предназначавшееся её лучшей подруге, а сама уступила ей своё. Напрасно, как показало время.
Подытожила свой рассказ коллега следующими словами: "Никому не ведомо, какими дорогами в этом мире нас поведёт Господь. Поэтому никогда нельзя проклинать свою судьбу - мало ли что там, за очередным её поворотом..."

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 12:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:13 by SwinПросмотров: 2 141Комментарии: 25
+27

Ключевые слова: Девушка судьба подруга зависть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 12:21
+13
Группа: Комментаторы
Репутация: (2322|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 092
История чем-то напоминает недавнюю ситуацию, которую все тут жарко обсуждали. А я так скажу: была тут магия, или нет, фиг знает, но всё из-за Ирины. Мы уже отследили тенденцию: если в истории появляется Ирина, жди беды!!! Но тут, хорошо еще, никто не помер, все живые, хоть некоторые и прибухивают...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: vasilina_apelsina
Вчера, 12:25
+3
Группа: Авторы
Репутация: (1398|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 1 602
Я увидела цепь совпадений
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#3 написал: Калина74
Вчера, 12:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (73|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 370
Отличная история. Совпадения или нет, но читается налегке и с удовольствием. Спасибо, Свин!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#4 написал: Snejnay
Вчера, 12:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 117
В историях завистью меня всегда поражает - отнять, поменяться. А просто для себя удачи люди не могут попросить? Откупиться подав в детский дом, дом престарелых или инвалидов? В общем получила в истории, то что заслужила.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#5 написал: Shura_Baranikov
Вчера, 12:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 11
Цитата: Winnie-the-Pooh
История чем-то напоминает недавнюю ситуацию, которую все тут жарко обсуждали. А я так скажу: была тут магия, или нет, фиг знает, но всё из-за Ирины. Мы уже отследили тенденцию: если в истории появляется Ирина, жди беды!!! Но тут, хорошо еще, никто не помер, все живые, хоть некоторые и прибухивают...

laughing laughing laughing laughing laughing
Ира какое то уже злачное имя стало!
У меня на прежней работе начальница Ирина была - так тоже какой то ад, не человек а заколдованная юла!)))))))))))))
Зарегистрирован: 26.02.2017
#6 написал: акжана
Вчера, 13:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (497|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 612
Есть такие магические работы, как крадники, т. е. украсть у кого то удачу, здоровье и т. п. , а вам скинуть свои неудачи, но эта не обмен судьбами, а обычная порча.
Говорят, что грамотный и знающий маг за три дня исполнит любое желание. Хочешь, деньги, работу, отомстить сопернице все сделают . Как в кассе, получите и распишитесь. Однако, позже придет расплата по карме - здоровьем, детьми и т.д. Очень дорогое и опасное удовольствие.
История интересная. . Каждый получил, что заслужил. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#7 написал: Asheera
Вчера, 13:10
+5
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Шикарная история+
Если не бороться со страстями, они человеку застилают разум, он уже себе не принадлежит, и никакого осознания в голове и близко не предвидится. Это очень страшно.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#8 написал: Белая роза
Вчера, 13:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Большой плюс! Все-таки,человек получает то,чего заслуживает и как бы не пытался жить чужой жизнью-ничего хорошо из этого не выйдет.как по попростому:свинья грязи найдет.
Зарегистрирован: 9.11.2013
#9 написал: voin-kov
Вчера, 13:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
неужели ничего нельзя изменить? конечно, Вика совершила огромную ошибку, обратившись к бабке, но если бы она этого не сделала всё равно так и осталась бы просто девушкой с неопределённым небогатым будущим без перспектив улучшить свою жизнь?
Зарегистрирован: 6.05.2016
#10 написал: Asheera
Вчера, 13:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
Цитата: voin-kov
неужели ничего нельзя изменить? конечно, Вика совершила огромную ошибку, обратившись к бабке, но если бы она этого не сделала всё равно так и осталась бы просто девушкой с неопределённым небогатым будущим без перспектив улучшить свою жизнь?


Вряд ли. Ритуал был запущен смертью человека, отца Светланы.
Думается мне, то, что произошло в жизни Вики- это цветочки, а ягодки своего поступка она увидит за порогом смерти.
Если бы еще раскаялась и старалась остаток жизни посвятить добрым делам, но нет, пьет и злость копит.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#11 написал: voin-kov
Вчера, 13:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 24
Asheera извините великодушно вы немного меня не поняли. Я имею в виду если у человека изначально незавидная судьба, можно ли как-то изменить в лучшую сторону, то что можно сделать хуже как Вика, это понятно, но можно ли улучшить не прибегая к бабкам или то что на роду написано, в нищете родилась и в нищете умрёшь?
Зарегистрирован: 6.05.2016
#12 написал: Asheera
Вчера, 13:57
+3
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 153
voin-kov, я не фаталист, думаю, можно улучшать свою судьбу. Деньги, правда, для меня не критерий, я ценю то, что можно унести с собой за порог смерти: научиться Творить и Любить.
Если человек стремится к цели, и при этом его разум не туманят страсти, он видит подсказки, что дает ему сама Жизнь: удивительная цепочка совпадений приводит к цели, мечте. Обращение к черным магам отрезает эту возможность навсегда.

Как-то пафосно вышло, извиняюсь request
Зарегистрирован: 29.10.2016
#13 написал: Karl Georglin
Вчера, 14:13
+5
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Изначально так было "определено" что одна будет любить водку, а вторая деньги.
А ритуал - это просто "программа"

Поведала мне данную историю моя коллега.


И вот прошло лет двадцать, и мамину коллегу снова по делам занесло в родной город


Может это творчество?
Зарегистрирован: 25.10.2016
#14 написал: Westa
Вчера, 15:26
+6
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 114
Нда..
Сколько знакомлюсь с подобными историями, всегда в уме всплывает незабвенная Новодворская Валерия Ильинична с плакатиком: "Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая!".. Вот такое точно у меня ощущение от дам, решающих двинуться по бабкам, алча "простого женского счастья"..

Хорошо, допустим, заповедь "не укради" написана для лохов и терпил, которые не хотят жить красиво, ты не такая, ты архи-сообразительная и совести у тебя нет, пусть так..
Но раз ты веришь в магические "штучки" и обожаешь себя любимую до потери пульса, так будь ты продвинутым юзером и предварительно прошерсти этот вопрос в отношении собственных рисков.. на 4стор зайди, в конце концов..
Эффект очень временный, плата - непомерная.. и не только ЗДЕСЬ, но и ТАМ..
Зачем мараться и вредить себе?

Каждая из них, кто "идёт на дело", уверена, что все страсти, расплаты за "помощь", случаются только с фатальными неудачницами или вообще люди просто напросто беззастенчиво врут, чтобы не дать ей стать счастливой.. А вот с неё, конечно, ничего не спросится, а если спросится, то самый мизер, она и не заметит.. Ей долг скостят за чудесные глаза.. facepalm

Моё мнение - совпадений в этой жизни не бывает.. Неважно, было там магическое вмешательство или нет, но если поступаешь ты как сволочь, то получишь в результате то, что заслужил..
"На чужом несчастье счастья не построишь" - истина древняя, как сам Мир.. Всё лежит на поверхности, но до сих пор Вселенской мудростью пренебрегают(((
Зарегистрирован: 12.02.2017
#15 написал: Elinor
Вчера, 15:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
Мда..противно от того, что бывают такие "подруги"
Зарегистрирован: 29.08.2016
#16 написал: Гюльнара
Вчера, 16:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 29
Там, сям... Вот все, оказываются, знают что ТАМ, а что здесь. История не понравилась, и не сама по себе, а из-за ляпов автора: коллега то "моя", то "мамина", жених то Вадим, то Владимир. Это подрывает доверие.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#17 написал: Асока
Вчера, 17:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (51|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 145
Цитата: Snejnay
В историях завистью меня всегда поражает - отнять, поменяться. А просто для себя удачи люди не могут попросить? Откупиться подав в детский дом, дом престарелых или инвалидов? В общем получила в истории, то что заслужила.


Снежная, уверены, что "дать чуть-чуть, чтобы сохранить(получить) больше" - это *способ* помочь себе?
Корыстная мотивация, думаете, то, что реально работает?
Не, это лучше, чем совсем ничего(пути Господа неисповедимы.. И тАк Он тоже помогает: когда жадный лжет самому себе, - пусть, лишь бы помог. Типа того), но.. Для меня тут три разные оперы:
1. Помочь себе
2. Помочь обездоленному
3. Помочь себе через обездоленного.

По истории, ну.. Женихами поменялись, местами на работе - тоже. Кажется, все срослось с обменом судьбами.
А кто нам заранее рассказывает *какая* у нас судьба?
Плюс

Цитата: Asheera
Шикарная история+
Если не бороться со страстями, они человеку застилают разум, он уже себе не принадлежит, и никакого осознания в голове и близко не предвидится. Это очень страшно.


+ 100.
Зарегистрирован: 27.09.2015
#18 написал: Talisha
Вчера, 17:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (571|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 535
Такой человек, как Вика, любого мужчину довела бы до банкротства, а Светлана - наоборот. Значит, Максиму повезло в этом рассказе. Женщина выстраивает Судьбу, а не судьба вокруг неё.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#19 написал: Tigger power
Вчера, 17:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 339
Возможно и обряд подействовал, а возможно просто эта профура рыжая - пустышка, ведь есть женщины рядом с которыми мужчина растет, старается быть лучше, умнее, сильнее, богаче как материально так и духовно. И есть вот такие пустышки рядом с которыми просто загибаются. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#20 написал: Snejnay
Вчера, 18:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (99|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 117
Цитата: Асока
Цитата: Snejnay
В историях завистью меня всегда поражает - отнять, поменяться. А просто для себя удачи люди не могут попросить? Откупиться подав в детский дом, дом престарелых или инвалидов? В общем получила в истории, то что заслужила.


Снежная, уверены, что "дать чуть-чуть, чтобы сохранить(получить) больше" - это *способ* помочь себе?

У всего есть свой эквивалент. И кто сказал что у Бога просить можно, а помощи у знающих просить нельзя, у тех кто может быстрее достучаться до небес? Видела я и священников разнузданных и людей которые других на ноги ставили. Главное не гневить бога - и не просить на потребу яхты с виллами, а элементарно на жизнь - крышу над головой, работу, детей содержать в порядке. Разные же жизненные истории есть - есть люди которые как рыбы об лед бьются и ничего у них не получается. И им важна чтобы хоть какая-то дверка открылась и появилась возможность зарабатывать. Все зависит от того кто будет делать и как.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#21 написал: xana1996
Вчера, 18:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 63
Цитата: Winnie-the-Pooh
История чем-то напоминает недавнюю ситуацию, которую все тут жарко обсуждали. А я так скажу: была тут магия, или нет, фиг знает, но всё из-за Ирины. Мы уже отследили тенденцию: если в истории появляется Ирина, жди беды!!! Но тут, хорошо еще, никто не помер, все живые, хоть некоторые и прибухивают...


Смеюсь в голос)
За историю +.
Зарегистрирован: 5.06.2012
#22 написал: Вареньевна
Вчера, 19:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 59
За что боролась, на то и напоролась. А за историю плюс
Зарегистрирован: 4.02.2017
#23 написал: Ksenya078
Вчера, 19:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 710
Ну вот и поделом этой Вике - хотела себе богатую, халявную жизнь - айда, получай((( Рада за Свету, что у неё так удачно всё сложилось. От меня плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#24 написал: ZurbagaN
Вчера, 20:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Что касается самой проблемы использования ЧМ для достижения своих целей, то соглашусь с комментарием Westa.
Я тоже не понимаю такой странной женской логики. Деньгами оплачивается только техническая сторона дела. Грубое вмешательство в судьбу другого, прописанную свыше, оплачивает заказчик, а не маг, и совершенно из другого источника. Блокируешь кому-то его программу и платишь за это ништяками из своей собственной. Все просто.

А вот с самой историей мне не все ясно.
Солидарен с Karl Georglin и Гюльнарой, я тоже не понял, так кто такой Володька-то? И зачем нам мамина коллега, когда была автора?
Зарегистрирован: 19.02.2017
#25 написал: ПинкиПай
Вчера, 22:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 181
Люблю такие вот простые жизненные истории про сложные судьбы с оттенком мистики. Спасибо и плюс!

Мне всё таки кажется, что данная история показывает как раз то, что дело не в судьбе, а в человеке. Если человек светел и оптимистичен, то вокруг него собираются хорошие люди, ему улыбается удача (да даже не удача, а просто есть люди, которые могут разворачивать любые события себе во благо, созидательные люди, хотя со стороны кажется, что на них манна с неба валится и никто не замечает их упорный труд), а есть люди злые и завистливые, которые своей вечной неудовлетворённостью сжирают и себя и своих близких.
Зарегистрирован: 9.08.2012
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