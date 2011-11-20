Украла

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 12:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Swin Просмотров: 2 141 Комментарии: 25 +27 Вчера, 12:13 by

Сложно сказать, есть ли в этой истории мистика. Каждый увидит здесь то, что ближе его мировоззрению: один - магию, другой - закон бумеранга, третий - цепь совпадений. Тем не менее произошла она на самом деле, и сама по себе достаточно любопытна, потому представлю её на ваш суд.Поведала мне данную историю моя коллега. Родом она из достаточно большого старинного русского города. Было у неё две подружки, с которыми она работала в одной маленькой фирме. Обе яркие, красивые, но по-разному: легкомысленная хохотушка Светлана, подобно бенгальскому огню, заражавшая всех своими оптимизмом и беззаботностью, и рыжеволосая кокетка Вика - гордая, своевольная, импульсивная, просто пламя - посмотришь в чёрные глаза - дух захватывает. Тут уже не просто сноп искр, а целая огненная стихия - погибель мужских сердец.Но ведь правильно говорится в старой пословице, не родись красивой, а родись счастливой. Так вот, Светлане удалось совместить и первое, и второе: девушке повезло не только появиться на свет красавицей, но и сделать это в достаточно обеспеченной семье. В придачу к этому её жених, Вадим, сам был очень состоятельным человеком, и брак с ним обещал стать сказкой. Вика же, хоть и легко могла поспорить красотой с подругой, не имела богатого приданного, а её сердечный друг Максим работал простым автомехаником. Такой расклад гордую девицу не устраивал, она мучительно завидовала более успешной и счастливой товарке. Когда же по фирме прошли слухи, что Светлану ещё и собираются сделать начальницей небольшого отдела, Виктория и вовсе света белого не видела. Будущее подруги представлялось ей незаслуженно светлым и обеспеченным, а своё наводило уныние. И вот однажды она по секрету рассказала Ирине про то, что нашла какую-то бабку, и та провела некий ритуал по "перемене судеб". Суть его заключалась в том, чтобы забрать себе чужую удачу, богатство и любовь. Только вот ничего в этом мире нельзя безвозмездно получить - взамен "вору" придётся отдать собственное. В общем, Вика долго несла чушь про то, как получит счастливую судьбу Светланы и заживет в шоколаде, а уж своей собственной ей не жалко - пусть забирает подруга дорогая, не все ж ей как сыр в масле кататься. Тогда Ирина подумала, что у девушки от зависти стало плохо с головой.Тут, собственно, предыстория заканчивается, и начинается мистика (закон бумеранга, цепь случайных событий - что кому ближе). Неожиданно умер отец Светланы. Девушка вся почернела от горя, постоянно плакала, места себе не могла найти. Ну, как говорится, беда не приходит одна, вот и к ней несчастья нагрянули сразу дружной толпой. Такое эмоциональное состояние отразилось на работе: на фоне пережитого стресса Света допустила в важном отчете ошибку, из-за чего фирма сорвала сроки крупного проекта. Естественно, ни о каком повышении уже и речи быть не могло -хорошо, хоть с работы не выгнали. А новой начальницей неожиданно для всех назначают Вику. Дальше - больше: Владимир, видимо, устав утешать подурневшую от горя и бесконечных несчастий невесту, переметнулся к её заклятой подруженьке, которая давно ему зазывно улыбалась. Шок, обиду и унижение Светланы сложно себе представить - сразу написала заявление по собственному желанию и уволилась, лишь бы не видеть больше разлучницу и предателя-жениха. Так дороги трёх подруг разошлись: Виктория вышла замуж за Владимира и осталась работать в той самой фирме, Света исчезла в неизвестном направлении, оборвав все связи, видимо, слишком болезненными были для неё воспоминания о порушенной любви и дружбе, а в Ирину неожиданно влюбился какой-то приехавший из Москвы начальник и увёз с собой.И вот прошло лет двадцать, и мамину коллегу снова по делам занесло в родной город (позже заботливый зять перевёз в столицу и свекра со свекровью, так что причин возвращаться на малую Родину у женщины особо не было). Встретила пару знакомых, разговорились, вспомнили о юности, посмеялись над забавными случаями из прошлого, и стало ей любопытно, как сложилась жизнь её старых подруг. Услышав рассказ, она долго не могла оправиться от изумления. Оказывается, горько обиженная Светлана долго не могла прийти в себя и во всем винила бывшую подругу. На фоне этого она очень сблизилась с Максимом, который тоже после предательства Вики, которую парень уже считал своей невестой, ходил мрачнее тучи. Сначала молодые люди просто дружили, но позже поняли, что испытывают к друг другу более глубокие чувства и через некоторое время поженились. Максим открыл свой автосервис, через два года ещё один, и вот, спустя двадцать лет, он гордый владелец собственного процветающего бизнеса. Жену обожает, задаривает подарками и носит на руках. У супругов двое детей.Жизнь Вики же сложилась абсолютно противоположно: как это часто водится, не удалось ей построить собственное счастье на обломках чужой любви и карьеры. Не долго ей суждено было сидеть в кресле начальницы: вскоре в фирме произошёл очень неприятный инцидент, руководство сделало из девушки козла отпущения, и её со скандалом уволили. Тем временем Владимир пытался открыть свой бизнес, но прогорел, влез в долги и окончательно разорился. Опустился, начал пить. Жену ни во что не ставит, оскорбляет и частенько с пьяных глаз поколачивает. В последнее время супруги стали закладывать за воротник вместе. Детей у них нет.И вот, солнечным морозным утром, уже стоя на вокзале и готовясь навсегда оставить позади родной город, беззаботную юность и бывших подруг, Ирина задумалась над удивительными хитросплетениями судьбы. Почему жизнь Вики сложилась именно так, а не иначе? Было ли это божье наказание за тот злосчастный ритуал, или ей было на роду написано остаться нищей и глубоко несчастной женщиной? Или в дело, и вправду, вмешалось колдовство и "поменяло" двух подруг судьбами? Коллега все же склоняется к последнему варианту: уж очень странными ей кажутся внезапное назначение Вики начальницей и её неожиданная свадьба с женихом Светланы, которая в свою очередь связала свою судьбу с Максимом. Она и вправду словно заняла в жизни место, предназначавшееся её лучшей подруге, а сама уступила ей своё. Напрасно, как показало время.Подытожила свой рассказ коллега следующими словами: "Никому не ведомо, какими дорогами в этом мире нас поведёт Господь. Поэтому никогда нельзя проклинать свою судьбу - мало ли что там, за очередным её поворотом..."

Ключевые слова: Девушка судьба подруга зависть авторская история

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