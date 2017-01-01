Как в лесу водят

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Марфуша Просмотров: 71 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:54 by

Эту историю рассказала жена моего крестного, а ей её двоюродная сестра. С ней эти события и произошли.Светлана со своим мужем Олегом заядлые рыбаки и охотники, поэтому каждый год довольно большой компанией выбираются на недельку-другую с палатками.Вот и год назад, не изменяя традициям в конце лета, они и ещё человек десять поехали в лес. Пока выбрали место, пока разложились, то наступили сумерки. Когда накрывали на стол, Светлана повздорила с мужем. Женская обида взяла верх, и она решила пройтись в лес, чтобы муж поискал её.Светлана - женщина взрослая и от лагеря далеко уходить не собиралась, палатки и костёр всегда были на виду.Она походила минут двадцать кругами, Олег за ней не шёл. Видимо, у мужчин уже началось застолье, обижаться долго было не в Светином характере, она решила возвращаться, но напоследок отойти по необходимости (прошу прощения за подробности, но именно с этого всё и началось).Когда присела, то из-за кустов потеряла из виду костёр и лагерь, а когда встала - ничего, кроме леса вокруг. Уходила она максимум метров на пятьдесят, а тут только лес кругом. Она прошла в направлении друзей - ничего. Начала кричать, в ответ только эхо, связь не ловит.Благо было часов шесть вечера, темнота не наступила. Светлана в этом лесу была не в первый раз, решила идти в сторону шоссе (как она думала). Она шла в одном направлении до самой темноты, пока не провалилась в болото. Кое-как выбравшись, вся мокрая она прислонилась к дереву, и сама не помнит, как её отключило.Когда она с трудом открыла глаза, заря только начинала заниматься. Света вся мокрая, с щелочками вместо глаз из-за комаров, поняла, что пропала. Куда идти - не знает. Еды нет, лес кругом глухой. Начала плакать, маму умершую вспоминать, начала молиться Николаю Чудотворцу, чтобы спас её, что рано ей к маме, что у неё дома дети и внуки. Горячо молилась.И вдруг услышала звук двигателя, она сразу собралась с силами и пошла на него. Минут через пять она наткнулась на лесовоз, мужики её увидели - сразу к ней, а она только разревелась пуще прежнего.Когда Светлана успокоилась и пообщалась со своими спасителями, то оказалось, что ей несказанно повезло. Лесовоз в эти места приезжает раз в три месяца, и они должны были уже уехать, если бы один из мужчин не решил перекурить напоследок. В эти последние пять минут онЕё благополучно доставили к мужу и друзьям, которые чуть не поседели от страха и уже успели позвонить в МЧС. Здесь Светлане пришлось удивляться второй раз, ведь минут через тридцать после её ухода её начали звать. Когда они поняли, что она не откликается, друзья с мужем пошли уже в глубь леса её искать. Женщину не только кричали, но и стреляли в воздух из двух ружей.Все мы знаем, какое эхо в лесу. Как можно так за пару минут отойти, чтобы не слышать, что тебя ищут десять человек? Учитывая, что лагерь был всё это время у неё на виду.Произошла со мной лично года два назад. Мы с мужем и друзьями поехали на выходные с палатками на озеро.Сразу опишу местность: одной стороной озеро упирается в трассу, от которой идёт песчаная дорога вокруг озера. Сразу по съезду на песчанку идут дачные дома, метров через двадцать пляж, а потом небольшая просека, пару домов и развилка, направо дорога уходит в лес, прямо вдоль озера.Мы приехали очень поздно - часа в два ночи, благо в ЛО белые ночи и, собственно, что вечером, что ночью - разница не большая. Часам к пяти мы уже были, как говорится, подшофе. Слово за слово и, как в предыдущей истории, я поругалась с мужем и решила пройтись.Пошла по дороге вдоль озера, шла минут десять до развилки. У самой развилки была огромная лужа и упавшее дерево. Поняла, что дальше я не пройду, решила возвращаться. Я ещё больше обиделась, что мой благоверный за мной не пошёл и даже не позвонил.Пройдя буквально пару шагов, я увидела бежавшего мне навстречу друга, который орал, какая я нехорошая, что меня все ищут на протяжении сорока минут.Мне звонят, а я не беру трубку, что я всех напугала. Было бесполезно доказывать, что меня не было минут пятнадцать. Я и сама начала сомневаться, мало ли, я сама во времени сбилась.Самое удивительное было на следующий день. Я решила уже с мужем дойти до того места, где развилка (муж хотел доказать, что это далеко). До неё мы дошли за пару минут, все ориентиры были на месте - лужа и дерево. Я, конечно, шла медленно, но не настолько, чтобы расстояние в сотню метров идти сорок минут и не слышать, что меня ищут. При всем при этом меня искали на этой дороге, но никто так и не увидел, хотя она довольно прямая.Прошу прощения, если написано сумбурно. Первый раз.

Ключевые слова: Дорога озеро отдых муж палатки пропажа авторская история

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