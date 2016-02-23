Как домовой к нам жить пришёл

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Necah Просмотров: 205 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 14:34 by

События происходили в 2011-м году. Мы тогда решили бросить городскую суету и переехать жить на дачу.Дача была куплена еще в 2007-м, просто все как-то было не до нее. Прежний хозяин был военным, при избытке рабочей силы в виде солдат и казенных материалов построил добротный трехэтажный домик, хоть и ездил туда только летом для огородных работ.Вот практически новым мы его и купили, никто там никогда не жил, и домик долго пустовал. Переехали мы туда и стали потихоньку обустраиваться: утеплили стены, провели отопление и воду. В общем, сделали пригодным для проживания на круглый год.К слову сказать, третий этаж был в виде мансарды, на него ведет лестница, а входом служит дырка в потолке, закрытая фанерой.В общем, в один из дней муж, как обычно, бегал туда-сюда и что-то делал. Я особо не замечала, куда он пошёл и откуда, так как взяла работу на дом, чем и была в тот момент увлечена.Что-то мне понадобилось спросить у мужа, и я стала прислушиваться, чтобы определить его местонахождение. Слышу, что на третьем этаже какие-то движения: кресло сдвинулось, балконная дверь открывается/закрывается. Ну, значит он там. Полезла я туда. Сдвигаю фанеру и высовываюсь, а света там нет, в кресле никого, на балконе пусто. На всякий случай позвала по имени, а в ответ тишина. Ну, я слегка так напрягаясь, думаю, что за ерунда такая.Спустилась и выглянула в окно, а муж из бани с ведром выходит, то есть дома его только что быть не могло. И тут наверху опять начались движения, прямо шаги тяжёлые мужские. Я с ужасом понимаю, что там никого нет, бегом понеслась к мужу на улицу.Он, конечно, все проверил, никого не нашли. Решили тогда, что мне показалось.Никаких шумов потом не было, мы уже совсем этот случай не вспоминали, пока осенью уже окончательно не переехали туда с ребенком.Приехали мы с ним из садика, я его раздела, сама пошла ещё что-то взять из машины. Только начала спускаться к двери на улицу, как слышу, что ребенок кричит:- Мама!Я бегом к нему, спрашиваю:- Чего кричишь?- Испугался, - говорит.- Чего испугался?- Дядю.- Какого дядю?!- Вон того, за тобой стоит! - и показывает пальчиком в мою сторону.Я обернулась и, конечно, никого там не увидела. Испугаться при ребенке мне было нельзя, я просто предпочла тогда не заострять внимание на этом.Периодически ребёнок говорил мне про дядю в прихожей. Конечно, было слегка не по себе, но я списывала это на детскую фантазию и вообще старалась не думать об этом.Потом как-то ко мне приехала коллега в гости, а она может контактировать с тонким миром, что уже не раз подтвердила правдивыми описаниями событий и людей из того, что не могла знать физически. В общем, как только она зашла, сразу сказала, что в прихожей у нас стоит Хранитель дома, то есть домовой. Описала его и сказала, что пришёл он к нам летом (как раз тогда-то я и слышала эти движения на третьем этаже). Что бояться его не стоит, ему абсолютно все равно, если дома бардак. Главное, чтобы всегда была еда. Вроде как, он похож на моего мужа, а муж у меня очень любит покушать.Потом мы завели кошку и кота, а те любят знатно пошуметь, так что теперь есть на кого списать шум в доме и совсем не страшно.Вот так и живем тут с тех пор, а дома всегда светлая и уютная атмосфера.

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