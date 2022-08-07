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Истории из жизни

Шаги

Вечер пятницы. Почти полночь. Мы с мужем только вернулись домой после работы и всех накопившихся дел, и, конечно, ни о каком отдыхе и речи нет, ведь дома «лучший друг человека» ждёт свой вечерний променад. Да и любим мы вот так поздно погулять с собакой. Долго можем гулять и болтать. Район относительно нестарый, очень оживлённый, светлый. Фонари недавно поменяли. Где-то вдалеке нашего квартала слышно как народ колобродит. Все привычно и знакомо. Живу тут 15 лет и каждый уголок знаю.

Вышли мы уже втроём и тут вспомнил муж, что после возвращения забыл в машине сумку. А там ещё и машиной решил заняться: масло проверить, омывайку подлить.
Короче говоря, холодно нам с пёселем стало стоять просто так и ждать его. Махнули мы рукой (и лапой) и отправились совершать вечерний обряд в одиночку. Уходя сказала: «Доделаешь - догоняй». Тем более дороги пешеходные прямые, плиткой выложены. Сама аллея километра два протяженностью и вдаль 200-300 метров спокойно видно кто идёт. Кустов практически нет, всё как на ладони: вот подъезд наш, вот аллейка, вот качели и тропинки-паутинки, ведущие от главной аллейки и соединяющие дома от подъезда к подъезду прямыми линиями.

Гуляем мы привычный наш маршрут. Людей и животных нет. Где-то метров за 300 от нас стоял гул веселящейся у какого-то подъезда компании. Пятница же. Вот курьер проехал на велосипеде. Идём дальше…

Мы свернули на более узкую дорожку, подальше от потенциально-посторонних глаз.
Вокруг обзор отличный. Детская площадка, скамейки, газон. Нужно дойти до парка. Иду, а сама думаю: «Где ж там мой благоверный-то, холодно что-то, долго не буду гулять, сделаем «дело» и домой». И тут слышу сзади шаги. Сильные, мужские, торопятся. Ну, думаю:«А вот и ты! Сейчас, небось, думаешь, я тебя не замечу, и захочешь напугать (ну есть у нас такая забава семейная). А я дождусь, когда ты близко подойдёшь, как обернусь и сама тебя напугаю первая!» (любим мы с мужем дурачиться, как дети)

Иду и думаю: «Ой, а вдруг не он? Сейчас как повернусь, а там мужик какой-то чужой, а я его напугаю. Пусть уж поближе подойдёт, тогда точно это он и я повернусь.» Иду, а сама уже во весь рот улыбаюсь над нашими глупыми играми. И идея появилась такая, что б проверить, что это точно муж: отойду я в сторону, к бордюру прижмусь и темп сбавлю. Если чужой, тогда обгонит и дальше пройдёт, а свой притормозит .

Сбавляюсь темп и слышу, что там шаги тоже темп сбавили и приблизились. А я момент поджидаю ,что обернуться. И когда я уже почувствовала человека так близко, что даже расслышала его тяжёлое дыхание , я резко обернулась с криком: «АГА! А я тебя слышала!»

А там никого!!!
Я налево смотрю - вижу до самого горизонта конец дорожки-никого нет! Я направо в сторону своего дома смотрю - ни души! Прямо смотрю - метров в 150 дом жилой и пустые скамейки. Ни кустов ,ни деревьев,ни людей.Прятаться негде. Если б и был кто,он бы так быстро не пропал из виду буквально за секунду. Я даже вокруг себя покрутилась, думала может как в мультике за спиной кто-то прячется шаг-в-шаг кружится. Никого! Представила себя со стороны-стоит на улице ночью женщина с собакой, крутится во круг себя и глазами хлопает.

Я, конечно, пошла сразу обратно и мужа встретила только пройдя полпути к дому, он действительно шёл ко мне, но был далеко от места, где все произошло. Все это время я оборачивалась, но ни одного человека больше не увидела до самого дома.

Сегодня, 09:04 by DashstrogПросмотров: 734Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Шаги по ночам прогулка собака авторская история

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Комментарии

#1 написал: Hecate
Сегодня, 09:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 6
А собака? Не почувствовала, что кто-то идёт сзади?
Зарегистрирован: 7.08.2022
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 516
Что-то уж подозрительно "вспомнил муж..." о банальности... .
Думалось мне как-то, а с какого фига женщин тянет всё в безлюдные места, там что мёдом намазано? Теперь понимаю, что "всё видно" - этого достаточно для безопасности, тем более маленький "охранник" рядом.
Канешна, иногда интеллект бывает не товарищем, но, милые женщины, там где вы идёте в тёмное время суток обязательно должны быть люди, то бишь свидетели. Без сомнений, можно и в безлюдном месте пройти, но для этого необходима лёгкая удобная обувь, по типу кроссовок и способность к бегу. А то гремите в безлюдном месте каблуками на полгорода, озираетесь, чтобы никто не шёл и мило "улыбаетесь" случайным мрачным прохожим, которых "видно из далека"... .
У меня из головы не выходит мысль о параллельном мире.
Человеку доступны восемь миров... . Что бы это значилооооо???
А что если вы и мы все живём в восьми мирах одновременно, они под копирку повторяют друг друга. Для критической агрессии переход закрыт и для агрессии этой локализуется только один мир, который в свою очередь множит опять восемь миров, но с жертвой. К примеру, женщина шла одиноко с собакой и её преследовал маньяк во всех восьми мирах, в момент совершения преступления произошла локализация агрессии и только в одном мире милая особа погибла, а в семи оставшихся был слышен только звук шагов с одышкой.
Тогда можно милую даму поздравить, у вас осталось семь миров, то бишь ещё семь параллельных жизней у вас есть. А где-то в другой локальности, муж ваш оплакивает вас... .
Хочется сказать, милые женщины, пожалуйста, дружите со своим интеллектом. В данном случае надо было идти вместе с супругом или одевать кроссовки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: ZelD
Сегодня, 11:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (132|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 646
Цитата: Hecate
А собака? Не почувствовала, что кто-то идёт сзади?

Кстати да. Если барабака не отреагировала, может и правда показалось? Переизбыток кислорода и всё такое.
Зарегистрирован: 17.02.2017
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:23
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2982|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 173
Напугать, подойдя сзади, родному человеку не получится, собакен все испортит. Почему про поведение собаки в этот ключевой момент ни слова, подозрительно.
Вообще странные игры среди ночи, тут наоборот нужно следить за тем чтобы не оказаться ни к кому спиной, мало ли кто еще гуляет кроме вас.

Цитата: Eifersucht
А то гремите в безлюдном месте каблуками на полгорода, озираетесь, чтобы никто не шёл и мило "улыбаетесь" случайным мрачным прохожим, которых "видно из далека"... .

А это откуда? Сами в темноте любите маньячить?
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#5 написал: leona
Сегодня, 14:44
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 95
- ???? это худшее, что я читала.
Зарегистрирован: 11.05.2011
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 17:40
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2982|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 173
Цитата: leona
- ???? это худшее, что я читала.

Вам так много предстоит узнать ещё)) хотя, вам сороковник, чего это вы? Или выражайтесь точнее
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 22:44
0
Онлайн
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 208
Цитата: Tigger power
Цитата: leona
- ???? это худшее, что я читала.

Вам так много предстоит узнать ещё)) хотя, вам сороковник, чего это вы? Или выражайтесь точнее

Много воды и не имеющей к происшествию информации.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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