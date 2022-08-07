Шаги

Dashstrog Просмотров: 734 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 09:04 by

Вечер пятницы. Почти полночь. Мы с мужем только вернулись домой после работы и всех накопившихся дел, и, конечно, ни о каком отдыхе и речи нет, ведь дома «лучший друг человека» ждёт свой вечерний променад. Да и любим мы вот так поздно погулять с собакой. Долго можем гулять и болтать. Район относительно нестарый, очень оживлённый, светлый. Фонари недавно поменяли. Где-то вдалеке нашего квартала слышно как народ колобродит. Все привычно и знакомо. Живу тут 15 лет и каждый уголок знаю.Вышли мы уже втроём и тут вспомнил муж, что после возвращения забыл в машине сумку. А там ещё и машиной решил заняться: масло проверить, омывайку подлить.Короче говоря, холодно нам с пёселем стало стоять просто так и ждать его. Махнули мы рукой (и лапой) и отправились совершать вечерний обряд в одиночку. Уходя сказала: «Доделаешь - догоняй». Тем более дороги пешеходные прямые, плиткой выложены. Сама аллея километра два протяженностью и вдаль 200-300 метров спокойно видно кто идёт. Кустов практически нет, всё как на ладони: вот подъезд наш, вот аллейка, вот качели и тропинки-паутинки, ведущие от главной аллейки и соединяющие дома от подъезда к подъезду прямыми линиями.Гуляем мы привычный наш маршрут. Людей и животных нет. Где-то метров за 300 от нас стоял гул веселящейся у какого-то подъезда компании. Пятница же. Вот курьер проехал на велосипеде. Идём дальше…Мы свернули на более узкую дорожку, подальше от потенциально-посторонних глаз.Вокруг обзор отличный. Детская площадка, скамейки, газон. Нужно дойти до парка. Иду, а сама думаю: «Где ж там мой благоверный-то, холодно что-то, долго не буду гулять, сделаем «дело» и домой». И тут слышу сзади шаги. Сильные, мужские, торопятся. Ну, думаю:«А вот и ты! Сейчас, небось, думаешь, я тебя не замечу, и захочешь напугать (ну есть у нас такая забава семейная). А я дождусь, когда ты близко подойдёшь, как обернусь и сама тебя напугаю первая!» (любим мы с мужем дурачиться, как дети)Иду и думаю: «Ой, а вдруг не он? Сейчас как повернусь, а там мужик какой-то чужой, а я его напугаю. Пусть уж поближе подойдёт, тогда точно это он и я повернусь.» Иду, а сама уже во весь рот улыбаюсь над нашими глупыми играми. И идея появилась такая, что б проверить, что это точно муж: отойду я в сторону, к бордюру прижмусь и темп сбавлю. Если чужой, тогда обгонит и дальше пройдёт, а свой притормозит .Сбавляюсь темп и слышу, что там шаги тоже темп сбавили и приблизились. А я момент поджидаю ,что обернуться. И когда я уже почувствовала человека так близко, что даже расслышала его тяжёлое дыхание , я резко обернулась с криком: «АГА! А я тебя слышала!»А там никого!!!Я налево смотрю - вижу до самого горизонта конец дорожки-никого нет! Я направо в сторону своего дома смотрю - ни души! Прямо смотрю - метров в 150 дом жилой и пустые скамейки. Ни кустов ,ни деревьев,ни людей.Прятаться негде. Если б и был кто,он бы так быстро не пропал из виду буквально за секунду. Я даже вокруг себя покрутилась, думала может как в мультике за спиной кто-то прячется шаг-в-шаг кружится. Никого! Представила себя со стороны-стоит на улице ночью женщина с собакой, крутится во круг себя и глазами хлопает.Я, конечно, пошла сразу обратно и мужа встретила только пройдя полпути к дому, он действительно шёл ко мне, но был далеко от места, где все произошло. Все это время я оборачивалась, но ни одного человека больше не увидела до самого дома.

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