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Истории из жизни

Авария

Случилось не так давно.
Хотел поменять динамики в дверях своей машины, ибо старые уже отжили свое и хрипели. Долго не мог выбрать время, выпал выходной, поехал, купил, занялся установкой.
Когда закончил, уже был вечер, всё настроил, решил прокатиться с «новой» музыкой в машине, уже готов был выезжать на шоссе, рядом с которым живу, как вдруг музыка перестала работать по необъяснимой причине. Сначала думал, я накосячил где-то с установкой, перепроверил — всё правильно установил, потом музыка вроде заработала, но не так, как надо, настройки на магнитоле не выставлялись, точнее, выставлялись, но не сохранялись, я уже начал нервничать, огорчился внезапными глюками.
В общем итоге потерял почти час, а потом внезапно всё стало работать как положено. Решил всё-таки выехать, опробовать музыку в полевых условиях.
Как только я выехал на шоссе, увидел штук 5 машин ДПС, пожарную, скорую. В общем, пьяный водитель на «Калине» летел по встречке, несмотря на то, что шоссе разделено отбойником, врезался в «Хундай» лоб в лоб, итог — 2 трупа. По времени получается, как раз я должен был выехать аккурат в тот момент, пока пьяный убийца летел по встречке.
Машин было мало, так как поздний час, если бы не моя без причины заглючившая музыка, очень велики были шансы повстречать этого «лентуна». Берегите себя.


Автор - 8962.
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Вчера, 15:03 by ЛетягаПросмотров: 473Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Музыка установка неполадки задержка судьба

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Комментарии

#1 написал: Тролль12
Вчера, 15:39
+1
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Ангел Хранитель не дремлет+
Зарегистрирован: 21.01.2018
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 16:23
+1
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++++ Спасает и делает удачниками полнота нашей же энергии.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Kaisa
Вчера, 22:13
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У вас сильный ангел хранитель. Прислушиваетесь к нему.
Плюсую
Зарегистрирован: 23.08.2010
  
#4 написал: lukery
Сегодня, 00:10
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 56
Решил всё-таки выехать, опробовать музыку в полевых условиях.


Моя бабуля говорила: вожжа тебе под хвост попала! И всегда была права.

Мне показалось, что это из этой серии.
Думаю, что в таких ситуациях, когда "палки в колёсах", лучше отступать.
Отпускать ситуацию. И возвращаться уже со спокойным умом. Сколько раз сама на такое попадалась, сколько слышала от других. Ни разу ничем хорошим не кончалось такое упорство. Всегда боком выходит.
Потом сидишь и думаешь: вот теперь понятно, почему сразу не пошло.

За историю плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 13:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (299|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 619
Цитата: lukery
Решил всё-таки выехать, опробовать музыку в полевых условиях.


Моя бабуля говорила: вожжа тебе под хвост попала! И всегда была права.

Мне показалось, что это из этой серии.
Думаю, что в таких ситуациях, когда "палки в колёсах", лучше отступать.
Отпускать ситуацию. И возвращаться уже со спокойным умом. Сколько раз сама на такое попадалась, сколько слышала от других. Ни разу ничем хорошим не кончалось такое упорство. Всегда боком выходит.
Потом сидишь и думаешь: вот теперь понятно, почему сразу не пошло.

За историю плюс.

Категорически вас поддерживаю)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 14:02
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 144
После прочтения таких историй думаю, что у уже надо сесть и собрать свои истории про ангела-хранителя во что-то одно и добавить. Но времени на это вечно нет.
Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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