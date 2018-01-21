Авария

Летяга Просмотров: 473 Комментарии: 6 +11 Вчера, 15:03 by

Случилось не так давно.Хотел поменять динамики в дверях своей машины, ибо старые уже отжили свое и хрипели. Долго не мог выбрать время, выпал выходной, поехал, купил, занялся установкой.Когда закончил, уже был вечер, всё настроил, решил прокатиться с «новой» музыкой в машине, уже готов был выезжать на шоссе, рядом с которым живу, как вдруг музыка перестала работать по необъяснимой причине. Сначала думал, я накосячил где-то с установкой, перепроверил — всё правильно установил, потом музыка вроде заработала, но не так, как надо, настройки на магнитоле не выставлялись, точнее, выставлялись, но не сохранялись, я уже начал нервничать, огорчился внезапными глюками.В общем итоге потерял почти час, а потом внезапно всё стало работать как положено. Решил всё-таки выехать, опробовать музыку в полевых условиях.Как только я выехал на шоссе, увидел штук 5 машин ДПС, пожарную, скорую. В общем, пьяный водитель на «Калине» летел по встречке, несмотря на то, что шоссе разделено отбойником, врезался в «Хундай» лоб в лоб, итог — 2 трупа. По времени получается, как раз я должен был выехать аккурат в тот момент, пока пьяный убийца летел по встречке.Машин было мало, так как поздний час, если бы не моя без причины заглючившая музыка, очень велики были шансы повстречать этого «лентуна». Берегите себя.Автор - 8962.

Ключевые слова: Музыка установка неполадки задержка судьба

Другие, подобные истории: