Домовой в труднопродаваемой квартире

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Birmanka Просмотров: 504 Комментарии: 12 +5 Сегодня, 11:56 by

Здравствуйте, друзья! Больше года не заходила на сайт. И вот, собралась написать первую необычную историю. Таких в моей жизни было много с самого детства. Хочу начать с самой свежей.Произошла она буквально на днях, воскресенья 26 июня 2022 года.С начала этого года, после почти 15 лет работы финн советником, решила уйти в риелторы. И вот, наконец-то, первая квартира с сюрпризом!Квартира находится в Москве, на Ярославском шоссе, дом за остановкой "Полиграфический колледж", по направлению в область. Однушка, очень удобная, вид из окон на двор хороший, все гуд, но не продается. Уже что только не продали в это непростое время, а ее не берут. Хотя просмотров в ней очень много прошло, но все отказываются. Даже за цену ниже нижнего не берут.У нее энергетика своеобразная - заходишь и чувствуешь, что попал в семейный склеп. Именно это и говорили все посетители и торопились уйти. И как я их не приговаривала, это чувство у них только росло. Все просто бежали из этой квартиры. По этой же причине отказались работать с ней риелторы из других агенств, пытавшиеся составить нам конкуренцию. Они просто нехотели туда возвращаться. Но я не я буду, если просто так что-то брошу.Странности начались сразу. Первое - это фотографии квартиры. Я никак не могла красиво сфотографировать. Все фото получались покрытые серой пеленой и кривые. К вечеру я была удивлена, открыв фотографии - идеально ровные снимки без серости, яркие и четкие. Проблемы с фото были и у других риелторов (собственник решил нас всех в одно время собрать). У них фото просто поломались, т.е. были серые прямоугольники вместо фотографий. Кто-то сразу отказался работать с этой квартирой, кто-то использовал фото собственника, но после 1-2 показов сам снимал объявление. Так остались мы одни с этой квартирой.С апреля до конца июня почти 30 (!!!) показов, результат - ноль.В пятницу 24 июля, после очередного сбежавшего вместе с его риелтором покупателя, я та-а-а-ак разозлилась на эту квартиру!!! Долго ходила по ней, громко ругалась, конечно с матом, и рассказывала, как я приеду с топором, изрублю все в щепки и спалю нафиг. Уверяла квартиру, что у нее остался последний шанс, если она не продастся, то я выполню свое обещание. Закрыв входную дверь, я ее с чувством отпинала, обматерила и еще раз напомнила, что остался последний шанс!В субботу был очередной звонок на показ воскресенья этой квартиры. Воскресная покупательница начала переносить время то вперед, то назад, то на понедельник. В итоге договорились, и я поехала. Уже на подъезде к объекту, она сообщила, что все же опаздывает на 2.5 часа. Ну, делать нечего. Доехала, вошла в квартиру и обомлела. Она стала такая уютная, как будто я домой к себе пришла. Было полное ощущение, что в ней кто-то живет, просто вышел в магазин. Я прошлась, понаслаждалась этим ощущением. Потом заметила кактус на окне, который уже начал сморщиваться. В раковине отмочила ему земляной ком. Делать нечего, покупателя ждать долго. Присела на диван, и меня резко начало уводить в сон. Диван г-образный, одна часть вдоль стены, вторая проходила под окном. Я легла под окном и стала засыпать. И тут чувствую, со стороны окна, со спины ко мне ложится худенький мужчина невысокого роста. И подталкивает мой таз своим, мол не помещается, я должна пододвинуться. Одну руку он себе под голову положил, по ощущениям движения, а вторую мне на бедро. И лежит, толкает и толкает, толкает и толкает. Мне это надоело, заснуть не давал. Я открыла глаза и как начала громкой с матом возмущаться, мол, это из-за тебя квартира не продается, все тебе не нравятся, одинокие мужчины не нравятся, супружеские пары не нравятся, неформалки не нравятся, если не продашься, сниму объявление, и будешь тут прозябать в одиночестве. На этих словах он оторвал свою руку от моего бедра, крепко обнял, и я заснула. Из глубокого сна меня вытащил звонок - покупательница у подъезда. Проснулась я с очень сильно нагретыми и взмокшими ногами сзади.Когда она вошла, то на глазах расцвела. Ходила по квартире медленно, вразвалочку, как будто у себя дома ходит, расслабилась. Показ был долгий, она не хотела уходить, все не могла расстаться с квартирой. Решили, что скорее всего ее возьмет, но есть нюансы по сделке, она их сперва должна со своим риелтором, которая была с нами, обсудить. Они ушли, а я присела на дорожку. Дверь в уборную закрывать не стала. Оттуда громко, с матом, объясняла домовому, что женщина красивая, дородная, свободная. Ему нужно на нее соглашаться, а то он, негодяй, уже замучил и как он неправ в своей разборчивости. В этот момент удар в дверь, и дверь захлопнулась. Я же и на это ему ответила.Перед уходом пошла гасить свет на кухне, который включила покупательница. Гашу, а он ни как не гасится, сняла пластиковую кнопку с выключателя - не гасится и все тут. Консьерж помочь не смогла, все мужчины в подъезде, работающие с электрикой, уехали на дачи. Щиток тоже отключить не получилось, он опломбирован. Вернулась в квартиру - выкручивать лампочку. Пока выкручивала, ноги сзади опять нагрелись. Потом заметила, что ножи на столе лежат. Извинилась, что они не по домовёнкинскому феншую, убрала их. И с неописуемым чувством облегчения ушла из квартиры.Сейчас готовим документы к сделке. Наконец-то!!!

Ключевые слова: Квартира сделка продажа авторская история

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